Ashton Kutcher iba a viajar al espacio con Richard Branson. Se 'echó para atrás' por presión de Mila Kunis.

July 16, 2021 3 min read

Hasta en los matrimonios de las celebridades es cierto el dicho latino que reza "Si tu esposa te dice 'No vas', no vas". Al menos así parece ser el caso de Ashton Kutcher y Mila Kunis.

El actor e inversionista en startups dio a conocer que iba a volar al espacio en un vuelo de Virgin Galactic, la empresa de exploración espacial del multimillonario Richard Branson, pero que decidió vender su boleto por insistencia de su esposa, la también actriz Mila Kunis.

Kutcher le dijo a la entrevistadora Kristen Scholer del sitio Cheddar que hace años tenía un asiento reservado para uno de los vuelos suborbitales de la compañía de Branson, pero que se deshizo de él a instancias de su pareja.

Actor and investor @aplusk says he was supposed to be on the next Virgin Galactic flight, but sold his ticket to space. Don't miss the full interview on Cheddar at 3:20 p.m. ET. https://t.co/fi07qhm3FE pic.twitter.com/HVMei8mnrZ