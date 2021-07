Conseguí 60 entrevistas de televisión en vivo sin un publicista, así es como tú también puedes hacerlo

July 20, 2021 8 min read

Podría parecer que la televisión es un canal mediático en decadencia, pero los datos están algo en el aire. Las cadenas estadounidenses están frustradas con los informes de consumo de medios de Nielsen, no porque la audiencia de televisión esté disminuyendo, sino porque no están midiendo el consumo en otros dispositivos como tabletas o teléfonos. ¿Las personas realmente miran menos televisión o simplemente la ven en diferentes dispositivos?

Para las televisoras esta batalla es importante, porque los números de audiencia influyen en la demanda de los anunciantes. Pero si eres un emprendedor, propietario de una pequeña empresa o un experto... realmente no necesitas preocuparte por estas tendencias en absoluto.

¿Por qué? Simple: la percepción sobre alguien que está en la televisión sigue siendo increíblemente poderosa. Como emprendedores, tenemos que acumular indicadores de credibilidad que puedan superar el escepticismo en la mente de nuestros prospectos. Pocas tácticas de marketing hacen esto con mayor eficacia que los medios y la publicidad ganados, y pocas formas de publicidad tienen mejores ópticas que la televisión abierta. Una entrevista de televisión en vivo es sin duda una buena exposición, pero un movimiento aún mejor es tomar tu clip e incorporarlo en tus esfuerzos de marketing digital.

He realizado más de 60 entrevistas televisivas en vivo durante los últimos tres años. Y aquí está el truco: reservé todas estas apariciones yo mismo sin la ayuda de una agencia de relaciones públicas o publicista. Si tienes curiosidad por usar la televisión como una forma de impulsar tu autoridad, pero te gusta saber cómo funciona antes de sumergirte, aquí hay cuatro pasos que puedes seguir para comenzar.

Identifica tus canales objetivo locales

Mi experiencia es con la televisión abierta con sede en Estados Unidos, así que hablaré de eso aquí. Primero, determina qué mercado o mercados están más cerca de ti. Este útil enlace de Station Index te brinda las 100 principales áreas de mercado designadas (DMA); busca tu ciudad o área metropolitana, luego observa las diferentes estaciones de transmisión.

Una vez en el sitio de una televisora, buscarás la página de contacto, casi todas tienen una para recibir sugerencias de noticias. Anota el correo electrónico de contacto y el número de teléfono de contacto de la estación, luego deja esta información a la mano.

Antes de continuar: debes saber que no es necesario tener un publicista para estar en televisión. Sin embargo, este trabajo meticuloso es una de las principales razones por las que contratar uno puede ayudar. Los publicistas hacen esta investigación para liberarte, y los publicistas experimentados a menudo tienen relaciones personales con los productores que pueden mejorar sustancialmente tus posibilidades de ser contratado.

Busca un gancho noticioso viable

Para estar en las noticias, tu pitch para TV debe ser noticia. Ciertamente, puedes intentar presentar tu historia a un productor de televisión para ver si te presenta, pero incluir un gancho noticioso oportuno o un día de concientización puede aumentar alcance.

La primera vez que hice una entrevista televisiva en vivo, hablé sobre la adicción a los teléfonos inteligentes y cómo nos manipula el marketing online. Pero la forma en que agregué urgencia a este discurso fue conectarlo con la Semana Nacional de Concientización sobre el Estrés, en noviembre. Los ganchos noticiosos crean presión para un productor; si quieren reservar tu pitch, deben hacerlo ahora y no "algún día". Piensa en las formas en que puedes conectar tu experiencia con un gancho de noticias actual o futuro, y tus posibilidades mejorarán.

Si no eres un gran observador de noticias, considera configurar alertas de Google o alertas de Talkwalker para mantenerte informado. Enseño a todos mis clientes a configurar alertas de 10 a 30 términos en su sector para que puedan estar al tanto de las últimas noticias en sus industrias sin estar pegados a las noticias. Puedes configurar estas alertas para que se envíen semanalmente, diariamente o en tiempo real.

Presenta un segmento apropiado para su audiencia

Al armar tu pitch, es importante resaltar por qué tu presentación es ideal para la audiencia del medio. ¿Por qué la gente quiere saber sobre este tema y por qué quieren saberlo ahora? Primero vende la historia, luego explica por qué eres el experto adecuado para entrar y discutir el tema en cuestión.

Llama a la televisora y pide que te contacten con un productor. Si lo logras, brinda un discurso de alto nivel para plantear tu historia, y luego pregunta si puedes enviar más detalles en un correo electrónico. También puedes intentar hurgar en LinkedIn o utilizar un raspador de datos de direcciones de correo electrónico como Voila Norbert para encontrar la información de contacto del productor. Encontrar el portero adecuado es importante y, a veces, este paso marca la diferencia entre ser contratado y ser ignorado.

Haz un seguimiento de tu pitch dos o tres veces durante los próximos días mientras el tema aún esté candente. Si tu tema es realmente oportuno y está directamente relacionado con noticias de última hora, no descartes dar seguimiento al día siguiente o el mismo día, pero no te excedas si no has recibido respuesta después de algunos seguimientos.

Consigue la entrevista y luego tu clip

La televisión se mueve rápidamente, prepárate para reorganizar tu agenda si surge la oportunidad de aparecer el mismo día o para el día siguiente. Revisa estos consejos de expertos para salir en la tele o en la radio antes de entrar al aire. Me gusta memorizar algunas estadísticas relacionadas con el tema de la entrevista y luego comenzar con esas estadísticas para sentirme cómodo. Como beneficio adicional, las estadísticas y la investigación son una excelente manera de parecer más autoritario.

Honestamente, el paso final es el más importante de todos, especialmente si eres un emprendedor en línea, y es obtener una copia de tu clip. Es posible que el productor de televisión que te contrató pueda proporcionarte un enlace, pero si están demasiado ocupados, utilizo un servicio como TV Video Clips como un mecanismo de seguridad. Por 60 dólares, puedes obtener una copia en HD de tu clip si lo solicitas dentro de los 30 días posteriores a tu aparición.

Recuerda, no es conveniente publicar tu clip en su totalidad para fines de distribución masiva. Sin embargo, puedes compartir imágenes fijas o clips cortos de apariciones e incorporarlos a tu marketing y sitio web para darle a tu audiencia un factor sorpresa.

La televisión puede ser un medio intimidante, pero una vez que aprendes el proceso, la óptica es difícil de superar. Sigue estos pasos y estarás bien encaminado para reservar tu primera o tu próxima entrevista y cosechar las recompensas en los próximos años.