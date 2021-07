VIDEO: Jeff Bezos logra un exitoso viaje al espacio con su empresa Blue Origin

July 20, 2021 3 min read

¿Se inauguran oficialmente los vuelos turísticos al espacio? Con el viaje de Blue Origin y Virgin Galactic todo parece indicar que sí.

Jeff Bezos logró un exitoso viaje al espacio a bordo del cohete New Shepard de su compañía Blue Origin. En un evento transmitido en vivo la mañana de este martes el mundo compartió la experiencia con el multimillonario y el resto del crew espacial.

Los “astronautas” del primer viaje turístico de Blue Origin, fueron Mark Bezos, el hermano menor del empresario; Wally Funk, quien entrenó para el programa Mercury 13 de la NASA en los años 60; y un estudiante holandes llamado Oliver Daemen.

Congratulations to all of Team Blue past and present on reaching this historic moment in spaceflight history. This first astronaut crew wrote themselves into the history books of space, opening the door through which many after will pass. #GradatimFerociter #NSFirstHumanFlight