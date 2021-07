Juguete para adultos que se burla del cohete espacial de Bezos obtiene una respuesta descarada de Elon Musk

July 22, 2021 4 min read

Se sabe que Elon Musk es controvertido cuando se trata de sus mensajes en Twitter, por lo que todos los ojos estaban puestos en el multimillonario que seguía el viaje de su rival Jeff Bezos al espacio.

Musk tuiteó un simple "¡Mucha suerte mañana!" a la compañía de exploración espacial de Bezos, Blue Origin, el lunes por la noche antes del vuelo.

El martes por la tarde, Musk envió un simple "¡Felicidades!" a la cuenta de Blue Origin en respuesta a un video del cohete New Shepard aterrizando en el desierto del oeste de Texas.

Pero Musk no estaba dejando que Bezos ganara la carrera espacial contra él sin un golpe, y llegó en forma de comentario sobre una empresa con calificación X que capitalizaba el diseño de la nave de Bezos.

La cuenta SciGuySpace tuiteó lo que parece ser un discurso de relaciones públicas en nombre de la compañía de entretenimiento para adultos CamSoda que afirma que comenzará a vender juguetes para adultos con temática de cohetes inspirados en la forma fálica del cohete de Bezos.

2021, qué momento para estar vivo.

"El mundo no pudo evitar notar el cohete de forma fálica en el que estaba [Bezos]", dice el discurso, que incluye una broma de que el cohete del multimillonario "penetró en la zona exterior".

El editor de Huffpost Personal, Noah Michelson, también confirmó que el discurso era real y dijo que recibió un correo electrónico con el mismo título de asunto.

I just got an email with this subject heading:



"BREAKING: Adult company launches line of rocket themed dildos after Bezos’ phallic shaped rocket penetrates the o-zone"



I think I'm going to bed because obviously today needs to be over right now. The whole week, really...