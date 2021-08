¿Qué es el trashing y cómo evitarlo?

August 2, 2021 4 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

¿En casa tiras a la basura los documentos, tickets o facturas? Es importante que, al deshacerte de ellos, lo hagas de manera responsable. El portal inmobiliario Propiedades.com compartió algunas recomendaciones para proteger tus datos personales y evitar el trashing en tu vivienda.

¿Qué son los datos personales?

Los datos personales te identifican y distinguen de los demás, señala el Infoem. Se trata de: nombre, teléfono, domicilio, huella dactilar, número de licencia o seguridad social. También de datos médicos y financieros.

“Esta información es útil para hacer trámites o transacciones de manera física o por internet”, añade Leonardo González, analista Real Estate de Propiedades.com.

¿Qué es el trashing?

Usualmente estos datos personales están en papel, computadora, video o en la nube. Al querer eliminar documentos o materiales donde aparezca esta información, puedes exponerte a fraudes como el trashing.

Este delito existe de manera física y digital. Ambos consisten en buscar y recuperar información importante de la basura. También, contraseñas que guardaste en tu computadora y luego las enviaste a la papelera de reciclaje.

El INAI indica que, para recuperar esta información, los delincuentes pueden aplicar procedimientos artesanales, como recolectar documentos rotos, buscar las piezas, y juntarlas con cinta. Otra es el uso de un software especializado.

¿Cómo evitar el trashing físico?

El INAI explica que destruir y borrar información, es importante para proteger tu confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Para evitar el trashing físico, el instituto sugiere la trituración. Al respecto, González recomienda que, antes de comprar una trituradora para uso doméstico analices el tipo, tamaño del corte y capacidad.

Aunque el INAI no recomienda mucho estas técnicas —por su impacto ambiental—, también puedes eliminar tus datos por incineración o uso de químicos. La primera es una opción para destruir documentos, reduciendo el papel a cenizas.

En la segunda, especialistas de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), explican que lo ideal es emplear alcohol. “El agua no les hace nada, pero si les echas alcohol vas a ver cómo se destruye”, dicen.

En el caso de los tickets, sugieren revisar información sensible y tacharla con un plumón negro indeleble. En tanto, la Condusef aconseja que, al llegar a casa, vigiles tu buzón y tomes tus estados de cuenta o documentos bancarios lo antes posible.

Además, cuando vayas al cajero automático y recibas el ticket, no lo dejes en la sucursal. Mejor destruye los pedacitos y tíralos cuando llegues a casa.

¿Qué hacer en caso de intento de fraude?

Ernesto Piedras, CEO y director general de The CIU, explica que lo ideal es tener una cultura de la prevención en casa.

Si por alguna razón no eliminaste correctamente un documento importante y recibes una llamada en la que mencionan tu nombre completo y la terminación de tu tarjeta, lo primero que debes hacer es colgar y comunicarte a la brevedad con tu banco.

Cuando implementas estas técnicas además de resguardar tus datos personales, también proteges tu patrimonio y el de tu familia. Ponlos en práctica y vive con más seguridad.