La guía definitiva del video marketing

El video marketing es una herramienta eficaz que puede ayudar a promover y vender cualquier producto. También es una excelente manera de entablar relaciones con los clientes en la era digital de la comunicación. La mejor parte es que no necesitas mucha experiencia con la producción de video o el software de edición para hacer videos, ¡cualquiera puede hacerlo!

¿Qué es una estrategia de video marketing?

¿Qué quieres lograr con el video marketing? Su objetivo puede ser algo como aumentar el awareness de la marca, establecer relaciones con los clientes o generar nuevos leads (clientes potenciales).

Ubica quién es tu audiencia y qué mensajes deseas compartir con ellos. Identifica un tema de nicho relacionado con tu negocio y desarrolla contenido que ayude a las personas a resolver sus problemas. Por ejemplo, si eres un emprendedor del fitness, crea videos sobre cosas como 'Cómo perder peso rápidamente' o 'Las mejores rutinas de entrenamiento'.

Antes de empezar a filmar, piensa qué historia quieres contar. ¿Qué le importa a tus clientes? ¿Qué tipo de contenido buscan en línea? ¿Para quién está destinado el video (cliente existente o alguien que recién está conociendo tu empresa)?

Si se trata de un video comercial, considera incluir el respaldo de celebridades si es posible; esto puede dar a los espectadores esa 'chispa' y hacer que se sientan más inclinados a comprarte. Un ejemplo bien conocido incluye la asociación de Red Bull con Felix Baumgartner en 2012: al saltar de una cápsula espacial a la estratosfera de la Tierra vistiendo solo su traje, Baumgartner rompió tres récords mundiales y, como resultado, el awareness de la marca Red Bull aumentó significativamente.

¿Qué es un video marketer?

Si estás interesado en el marketing de video, es importante comprender la diferencia entre un camarógrafo y un video marketer.

Un camarógrafo filma el contenido de video de tu empresa, mientras que un video marketer es responsable de todo, desde crear videos atractivos que resuenen con los espectadores hasta descubrir la mejor manera de distribuirlos en línea para que sean vistos por tantas personas como sea posible.

Por lo general, una persona hará ambos trabajos, pero esto depende de sus habilidades y de dónde planeas tú distribuir los videos después de filmarlos. Si quieres a alguien que pueda crear contenido atractivo de alta calidad y promoverlo de manera eficiente, busca contratar a dos personas separadas: una para fotografía y videografía (generalmente un contratista externo) y otra persona específicamente para marketing / distribución (interna).

¿Cómo sabes qué tipo de video hacer?

Debes crear un video que cubra las necesidades de tu campaña, audiencia y estilo. Por ejemplo, si es una empresa de calzado, crea un video instructivo sobre cómo atarse los zapatos.

Los videos sociales están diseñados para mostrar la cultura de tu empresa a través de entrevistas a los empleados, recorridos por oficinas o instalaciones de fabricación, así como imágenes detrás de escena de eventos recientes como lanzamientos de productos. Estos videos también pueden incluir a miembros del personal que brindan adelantos de los próximos proyectos y nuevos productos en desarrollo, todo mientras promueven la ética del trabajo en equipo en el camino.

Los testimonios de los clientes son excelentes para mostrar cómo ellos usan un producto o servicio en particular, así como su satisfacción con él. Si deseas mostrar a más de una persona hablando sobre algo a profundidad, por ejemplo, cómo usa una app, asegúrate de que todos los participantes estén en la misma sala, en lugar de participar de forma remota a través de Skype.

Las demostraciones de productos a menudo forman parte de una estrategia de campaña más amplia que incluye otros formatos, como anuncios de televisión y campañas de redes sociales. Pueden ser muy convincentes si se hacen correctamente.

¿Qué es el SEO de video?

El video se indexará en el motor de búsqueda, por eso es importante que tengas un título cautivador para tu video, para alentar a más personas a verlo y suscribirse a tu canal. Cuando cargues tu video en YouTube, asegúrate de usar palabras clave (keywords) relacionadas con tu negocio o industria, para que estén asociadas con las cargas en YouTube.

Puedes compartir videos en redes sociales, como Facebook o LinkedIn, para que sea más fácil para los espectadores encontrar tu clip. Incluso puedes incrustar un video en tu sitio web utilizando el complemento de YouTube, para que las personas que visiten tu sitio puedan ver videos fácilmente desde cualquier dispositivo con el que estén navegando (computadora de escritorio, laptop, teléfono móvil).

La clasificación de videos puede ser mucho más fácil que la clasificación de contenido de texto tradicional, ya que los videos son una forma más fácil y entretenida de consumir información. Los videos permiten a las personas ver tu producto o servicio sin haber puesto un pie en tu tienda, lo que significa que conseguirás nuevos clientes que de otra forma no habrías tenido. Siempre debes tener en cuenta las mejores prácticas de SEO de video si deseas que los videos de tu empresa se clasifiquen bien en los motores de búsqueda como Google y YouTube, para que cualquiera pueda encontrarlos cuando busque lo que vendes en línea.

¿Cómo distribuyo contenido de video?

Comprender la diferencia entre los canales de distribución propios, ganados y pagados puede ayudarte a distribuir tu contenido de video de forma que resulte sea ventajosa tanto para el awareness de la marca como para las tasas de conversión.

Cada tipo de canal tiene sus pros y sus contras, pero la combinación de los tres dará el mejor resultado posible: alta visibilidad con un gran ROI. Distribuir tus videos en canales propios como tu sitio web o cuentas de redes sociales es importante, porque llega a los usuarios que han mostrado interés al visitar activamente esos sitios para ver qué hay de nuevo. También se trata de personas que tienen más probabilidades de convertirse en clientes después de ver el video, pues ya demostraron un compromiso con los productos o servicios de tu empresa. Por lo general, esto significa que esos espectadores se encuentran en la parte superior del embudo de marketing.

Los medios como blogs, sitios de noticias y canales de redes sociales son una buena forma de llegar a la mitad del embudo de marketing. Es importante tener en cuenta que los videos deben crearse específicamente para estos diferentes canales. Por ejemplo, no querrás que tu video de Facebook se corte en clips de 15 segundos solo para que pueda publicarse en YouTube o LinkedIn.

Los medios de pago a menudo se descartan como opción cuando se distribuye contenido, porque cuestan dinero. Sin embargo, pagar por la distribución incluye comprar espacios publicitarios en nuevas redes como Snapchat y Tiktok, donde aún no existe competencia de marcas que buscan compartir sus propios videos en esos espacios, especialmente si saben lo valioso que será este espacio con el tiempo. Además, considera las tarifas de ubicación pagadas con socios de distribución que ya hayan establecido audiencias de otros creadores de videos e influencers que quieran compartir tu video en sus canales.

¿Cómo mides el éxito de un video?

Los especialistas en video marketing miden el éxito mediante las vistas y, si obtienen muchas, es un video exitoso. Algunos de los KPI importantes para realizar un seguimiento son las vistas totales, por día o por semana, y las impresiones. Además, los especialistas en marketing también deben realizar un seguimiento de las métricas de participación, como los índices de Me gusta / No me gusta, los comentarios y la retención.

Estos son más importantes que solo obtener muchas vistas porque te dice cuántas personas vieron tu video directamente hasta el final. La única forma de que esto suceda es si disfrutan de lo que vieron, así que asegúrate de que tus videos tengan un buen contenido que refleje quién eres como marca o empresa.

¡Así que no confíes solo en el conteo de reproducciones! Hay otros KPI que pueden indicarle si tu video ha tenido éxito, como shares (compartidos) y reacciones de los espectadores, que incluyen likes, dislikes y comentarios. La retención es otra métrica importante a tener en cuenta. Quieres que los espectadores de tu video lo vean todo, ¡porque esto los alentará a compartirlo e interactuar con él!

La creciente popularidad del video marketing presenta una oportunidad única para que tu marca llegue a su público objetivo, generes awareness y uses videos como una forma de conseguir clientes potenciales. Al hacer videos de calidad e interactuar con los espectadores en sitios de redes sociales como YouTube, podrás desarrollar de manera efectiva tu marca con el tiempo. Las posibilidades son infinitas cuando se trata de video marketing, así que asegúrate de aprovechar esta oportunidad antes de que lo hagan tus competidores.