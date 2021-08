Toyota convierte a Alexa Moreno en un personaje de anime

August 2, 2021 2 min read

Alexa Moreno es una gimnasta mexicana que quedó en cuarto lugar por décimas en salto de caballo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. En varias de sus rutinas utilizó canciones de anime declarándose fanática de las caricaturas japonesas. Cuando presentó su rutina de piso, que es conocida por incluir algunos pasos de baile entre saltos, usó la canción temática del súper popular anime Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba).

“Me encanta Demon Slayer. Yo necesito esa música para poderme aventar las acrobacias. Me motiva”, dijo la gimnasta en una entrevista según reporta el diario La Razón.

Gracias a esto, la automotriz japonesa Toyota creó tres spots comerciales de anime en los que convirtieron a Alexa Moreno en un personaje. No se sabe cuál es el equipo gráfico detrás de estas animaciones. La campaña se llama “Start Your Impossible, Never Stop” y está diseñada para inspirar a aquellos que quieren ser atletas.

En el primer spot la olimpista mexicana corre por las calles de Tokio brincando entre los edificios, en el segundo hace gimnasia con un robot y en el tercero la acompañan otros atletas que han participado en estas Olimpiadas.

Aunque el anime sea de origen japonés, las series de este género han ido conquistando al mundo y tienen mucha popularidad en América Latina. En una lista que publicó Google, México aparecía como el noveno lugar del mundo en el más se veía anime. Sorprendentemente, la mitad de los países donde este género cuenta con una alta popularidad están en América, no en Asia.