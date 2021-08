Un video perturbador muestra a una empleada de Wendy's siendo acosada verbalmente por su jefe: 'Limpia, p***a'

August 3, 2021 3 min read

Una exempleada de la cadena Wendy's se está volviendo viral después de exponer a un gerente en la ubicación de Kalamazoo, Michigan, donde trabaja, por acosarla verbalmente.

Sophia Cargill publicó un video en TikTok que ha sido visto casi 25,000 veces donde su gerente, Michael, la regaña de manera irrespetuosa.

En el video, el gerente camina detrás de Cargill y comienza a gritar sobre la limpieza del establecimiento.

"Cuando dig] limpia, significa limpia, perra", le grita el gerente.

Ella responde diciendo que lo ha captado en cámara y le dice que es el "final del camino" para él en el trabajo antes de que comience a discutir.

"Mira lo irrespetuoso que es", grita Cargill a la cámara.

La discusión continúa antes de que Michael comience a gritar que Cargill no tiene permiso para grabarlo en cámara, a lo que Cargill le dice que es un restaurante y un espacio público y que ella tiene derecho a hacerlo.

"Michael me ha estado gritando durante cinco minutos seguidos", le dice a la cámara. "Michael está borracho de poder".

Se puede escuchar a Michael en el fondo nuevamente, llamando a los empleados "pin*** perezosos" y diciendo que no han hecho "jodidamente nada" desde que el restaurante cerró.

En un video de seguimiento, Cargill compartió que fue suspendida de Wendy's después de filmar a su gerente. También reveló que Michael no había sido suspendido ni despedido y que su empleador le dijo que tal vez no le pagaran durante el período de suspensión.

