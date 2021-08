4 pasos para construir una comunidad de fans entusiastas

August 4, 2021 4 min read

Una comunidad de fans entusiastas es un activo invaluable, y la razón es simple: cuando construyes una comunidad alrededor de tu marca, se convierte en uno de los mejores motores de marketing del mundo. Para mí, esta comunidad me ha ayudado a lograr, más recientemente en IBH Media, mi misión de impactar a millones de emprendedoras e inspirar a mujeres de todo el mundo en ese rol en particular. También me apasiona retribuir, por lo que el 10% de los ingresos de la empresa se destina a invertir en nuevas empresas de comercio electrónico y tecnología lideradas por mujeres en Asia.

¿Pero cómo construir el tuyo?

1. Encuentra tu nicho

El primer paso para encontrar fans es dirigirse a una audiencia específica. Elige un tema específico para tu negocio y un problema potencial que puedas resolver. Determinar ambos creará un enfoque, lo que te permitirá concentrarte en aquellos que te beneficiarán más. Luego, estarás construyendo una asociación de personas que tienen ese nicho, esa necesidad, en común. Por ejemplo, construí una comunidad Clubhouse de más de 75,000 emprendedores, todos los cuales quieren hacer crecer y escalar su negocio.

Para interactuar con una audiencia y comercializar de manera efectiva, necesitas saber quién es tu comprador ideal, qué le gusta y qué no le gusta y qué quiere y necesita. Tener esta información te ayudará a encontrar tu grupo demográfico y tu mercado.

2. Sé social

Después de averiguar quién es ese público objetivo, emprende la misión de identificar qué redes sociales utiliza. Si tu audiencia está compuesta por millennials y miembros de la Generación Z, es probable que los encuentres en TikTok, Instagram o Facebook. Si la intención es apuntar a una generación mayor, concéntrate en Facebook y/o Linkedin. Sin embargo, siempre considera expandir tu alcance a múltiples plataformas para llegar a una audiencia más amplia: una buena manera de hacerlo es utilizar plataformas sociales de audio como Clubhouse o Greenroom de Spotify, donde puedes hablar con grandes grupos de personas en vivo. Además, busca personas en tu nicho que ya estén teniendo éxito y aprende lecciones de ellas. No copies su estilo, pero aprecia lo que les ha funcionado y dale un giro único.

Comunícate con tus fans. Conéctate con ellos. Las personas desean tener conexión, y la participación les hace sentirse vistos y escuchados, y por lo tanto, volverán contigo. Los primeros 100 fanáticos son inevitablemente los más difíciles de conseguir, pero una vez que los tengas, asegúrate de averiguar por qué eligieron hacer seguirte y por qué decidieron quedarse.

3. Proporciona valor

Este es sin duda el paso más importante en la construcción de tu comunidad de fans. Los clientes pagan por productos y servicios que los benefician, por supuesto. Una forma de proporcionar ese valor es regalando información, esencialmente enseñando gratis. Esto también hará que stu audiencia confíe en usted y se sienta más inclinada a creer en tu empresa y en ti.

4. Realiza ajustes

Ahora que estás creando contenido de calidad que brinda valor y estás atrayendo a los fanáticos, es hora de analizar los resultados. ¿Qué funciona y qué no? En los sitios sociales, puedes mirar los datos y ver con qué están o no interactuando los fans. Utiliza esta información para hacer más de lo que funciona y corregir lo que no.

A lo largo de estos pasos, recuerda por qué estás construyendo una comunidad, inculca la respuesta a esa pregunta en todo lo que hagas y asegúrate de compartirla con tus seguidores de manera constante.