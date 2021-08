Ok Rabbit, un lugar seguro para crear sorteos con causa

August 6, 2021 5 min read

Cuando el sorteo del avión presidencial era una de las tendencias principales del 2020, Alejandro García Medina comenzó a analizar esta situación junto con otros dos colegas suyos: Carlos Velázquez y Andrés Polti. Juntos, se dieron cuenta de que existe una gran cantidad de personas que tienen algún activo que como tal no es de su propiedad, pero tienen que seguir pagándolo.

Alejandro, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en la licenciatura de Economía creó hace seis años su primer emprendimiento. Tras tener un gran éxito, decidió vender sus acciones para continuar su camino como creador de soluciones tecnológicas e innovadoras en la sociedad mexicana.

Al buscar un modelo de negocio que resolviera el problema del avión presidencial, los tres jóvenes consideraron que podría ser un sistema con el que las personas pudieran fondearse a través de sorteos digitales basados en la tecnología blockchain. Esta es ideal porque proporciona información inmediata, compartida y completamente transparente almacenada en un libro mayor inmodificable al que solo pueden acceder los miembros de la red con permisos. En una red blockchain se pueden rastrear pedidos, pagos, cuentas, producción y mucho más.

El blockchain puede generar ‘utility tokens’, un tipo de token que al comprarlos permite financiar una causa y al mismo tiempo, te da el derecho de participar en una rifa. Fue así que decidieron invertir una parte de su patrimonio para crear Ok Rabbit durante la pandemia y lanzarla al mercado en marzo del 2021.

Ok Rabit es una plataforma para que organizaciones sin fines de lucro, escuelas de escasos recursos o creadores de contenido puedan fondearse para un proyecto específico, sin tener que invertir ni un solo peso.

Es un sistema de auto fondeo porque hay dos tipos de socios, uno son las ONG, que son donatarias autorizadas y para ellas hay un tipo de contrato con nosotros; y el otro son, generadoras de contenido, universidades, empresas, que tendrían un tipo de contrato de prestación de servicios, digamos que, comercial estándar con nosotros”, explicó el director general y cofundador de la plataforma, Alejandro García Medina, durante la entrevista con Entrepreneur en Español.

¿OK Rabbit es para todos?

Hoy en día, los únicos que pueden organizar sorteos son los socios ya mencionados. Sin embargo, la buena nueva es que aproximadamente, en la primera semana de octubre, cualquier persona, organización o creador de contenido “podrá crear su propio árbol de premios” mientras llega a la meta final.

Para evitar que haya acciones fraudulentas, Ok Rabbit se acerca al nuevo socio y por medio del servicio Mati se verifica la identidad de los usuarios. Los participantes podrán comprar hasta 50,000 pesos en tokens, al llegar este número tendrán que llenar un cuestionario, al aprobarlo podrán seguir invirtiendo.

Por cada sorteo que se genere, el organizador se va a llevar el 60% de la recaudación, un 20% va dirigido a los servicios de Ok Rabbit y “lo que hacemos nosotros es ir guardando otro 20% para que cuando ya la cantidad de apoyo sea tal que cumpla la meta, se desencadene automáticamente el sorteo respectivo”, aclaró Alejandro García.

La plataforma digital tiene una alianza con Random.org, su página selecciona un número aleatorio, entonces, de acuerdo con su contrato en blockchain, se genera al ganador de la rifa. Normalmente, cuando son comunidades pequeñas, los regalos pueden ser desde unos audífonos, una cena, visitas turísticas, etcétera. Pero cuando son más grandes y se desea hacer un sorteo con un valor arriba de los 300,000 pesos, Ok Rabbit tiene que cobrar un poco más para pagar los derechos a la Secretaría de Gobernación.

“Somos diferentes a otras plataformas de recaudación de fondos”, señaló Alejandro García, pues en algunas no recibes ningún tipo de ayuda si no llegas a la meta, con Ok Rabbit “cada organización recibe su dinero desde el primer token vendido”; y los usuarios no obtienen nada a cambio. “Somos diferentes a otros sistemas de sorteos (...) no hay ninguna otra que haya podido ser democratizada como una herramienta para fondear”.

Ok Rabbit tiene como meta llegar a 25 organizaciones de la sociedad civil que puedan utilizar su plataforma que se caracteriza por ser 100% transparente y automatizada para apoyar una causa noble o ayudar a cumplir objetivos de manera eficaz, sintiéndote totalmente seguro de que no habrá poder humano que altere los resultados del sorteo y los fondos obtenidos. En futuro, tienen planeado desarrollar más líneas de negocio.