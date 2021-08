¡Britney Spears es (casi) libre! Su padre, Jamie Spears, renunció a ser su tutor después de 13 años

August 13, 2021 4 min read

#FreeBritney será pronto una realidad, o al menos eso trascendió este jueves. Jamie Spears, padre de Britney Spears, por fin renunció a la tutela legal que le dio control total sobre la vida, la carrera y la de su hija durante 13 años. El hombre de 69 años, quien controla todos los aspectos de la vida de la rubia,"no cree que una batalla pública con su hija por su servicio como tutor sea lo mejor para ella", se lee en un documento obtenido por TMZ.

Se informó además, que la decisión está escrita en documentos que se entregaron a Corte de Los Ángeles. Así, el padre de la intérprete de 'Oops!…I Did It Again' finalmente delegará su función tutelar.

En junio pasado, al dar su delaración durante una audiencia vía Zoom, Britney Spears relató cómo ha sido estar bajo la tutela de su padre y solicitó a la jueza del tribunal de Los Ángeles que se le devuelvan las riendas de su vida.

Desde el 2008, James Parnell Spears ha tenido la custodia legal de la cantante. Britney asegura que su padre controla cada aspecto de su vida, desde las cuentas bancarias, hasta su útero. Ella ha expresado que quiere ser madre, pero le colocaron un Dispositivo Intrauterino (DIU) y su padre le ha impedido asistir al médico para quitárselo.

Aunque no sabemos los detalles de los problemas mentales que aquejan a la cantante, en la audiencia se reveló que desde hace más de cinco años, el doctor le modificó el tratamiento también por petición expresa del padre. “Es un medicamento muy, muy fuerte comparado a lo que tomaba. Te puede causar daños mentales si tomas demasiado o lo extiendes por más de cinco meses. Me lo recetó y me sentía borracha. Ni siquiera podía tener una conversación con mi mamá o papá”, explicó la cantante.

Esta noticia, que sin duda es una victoria para la lucha que emprendió Britney Spears por su libertad hace meses, no significa que ya ganó la batalla. Seguirá con un tutor, solamente que ya no será su padre.

Aún está por confirmarse quién tendrá la custodia de la diva pop de ahora en adelante, pero muchos esperan que la persona designada ayude a la cantante de 39 años a recuperar su libertad y autonomía, y que ejerza de forma ética el poder que tendrá sobre ella.