Elizabeth Holmes, ex CEO de Theranos, acusará a su ex novio de maltrato psicológico

August 31, 2021 4 min read

¿Recuerdas a Elizabeth Holmes, la fundadora de Theranos, startups de análisis sanguíneo que resultó ser un fraude? Este martes iniciará el proceso de selección del jurado que llevará a cabo el juicio de la joven de 37 años, quien en su momento obtuvo el título de multimillonaria ‘hecha a sí misma’ más joven de Estados Unidos.

Holmes, quién llegó a ser 'la joven dorada de Sillicon Valley', enfrentará cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y 10 cargos por fraude electrónico, de acuerdo con CNBC. Si los jueces la encuentran culpable la mujer podría enfrentar una pena de hasta 20 años en prisión.

Finalmente empezará el juicio

Tras varios retrasos que tuvieron que ver con la pandemia y el embarazo de la empresaria, las declaraciones de apertura del juicio de Holmes están programadas para el 8 de septiembre de 2021 y se espera que el proceso dure alrededor de 13 semanas, según reporta CNBC.

Su defensa

La ex CEO de Theranos acusará a su ex novio y ex socio Ramesh "Sunny" Balwani, de 56 años, por abuso físico y mental, de acuerdo con documentación revelada la mañana del sábado 28 de agosto, según reportó NPR.

Los abogados de Holmes afirman que la joven sufrió una campaña de abuso psicológico durante una década. Según la defensa esto perjudicó su estado mental en el tiempo que se cometieron los presuntos delitos de los que se le acusan.

Imagen: Amazon / Gilbert Carrasquillo | Getty Images

De acuerdo a los documentos, la joven no solo sufrió abuso psicológico sino también sexual y físico. Según lo escrito, Balwani controlaba las llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos. Asimismo, su ex pareja ejerció violencia física tal como arrojarle objetos duros y afilados, controlaba como comía, vestía y llegó hasta restringir sus horas de sueño.

Se espera que Holmes argumente que las acciones de su ex pareja fueron equivalentes a "dominarla y borrar su capacidad para tomar decisiones", incluida su capacidad para "engañar a sus víctimas", según los documentos.

Elizabeth Holmes conoció a “Sunny” a sus 18 años, posteriormente el hombre se convirtió en presidente y COO de Theranos, ahora ambos enfrentan cargos por fraude y sus juicios se realizan por separado.

Un breve repaso por la historia de Theranos

Theranos fue una empresa, la cuál afirmaba que había ideado una máquina que podía realizar varias pruebas de laboratorio con solo pinchar el dedo del paciente. La compañía recaudó más de 700 millones de dólares en inversiones y su fundadora Elizabeth Holmes se convirtió en la multimillonaria más joven que había logrado una fortuna por sí misma.

Sin embargo, las deficiencias e imprecisiones de la empresa fueron expuestas, y Holmes fue acusada de “fraude masivo”, mientras su empresa fue obligada a cerrar sus laboratorios y centros de trabajo.