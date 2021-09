¿Qué es el Wifedoge? Conoce la criptomoneda 'esposa' del Dogecoin que creció más de 3,000% en un día y Elon Musk ya le dio 'like'

September 3, 2021 4 min read

En julio pasado lanzaron la criptomoneda Wifedoge, la cual se presenta como ‘esposa’ del Dogecoin, pero en esencia es un clon de éste. Además de ser una curiosidad del mundo ‘cripto’ y contar con el ‘like’ de Elon Musk, el token sorprendió a todos esta semana con un crecimiento de más de 3,000% en capitalización de mercado en solo un día, según datos de CoinMarketCap.

Este martes 31 de agosto, el Wifedoge superó los 2.32 millones de dólares en capitalización de mercado, una cifra 3,294.29% mayor que los 68,350 dólares con los que inició el lunes por la mañana.

Sin embargo, la ‘esposa’ del Dogecoin no logró sostener la racha y para este jueves 2 de septiembre su capitalización bajó hasta los 301,406 dólares.

Fuente: CoinMarketCap.com

Wifecoin representa el ‘inception’ de las criptomonedas, ya que surgió como la parodia de una divisa digital (el Dogecoin), que a su vez se inspiró en un meme para parodiar el Bitcoin, ¡así de surrealista!

Los creadores aseguran que el valor de cada token de Wifecoin será equivalente a un Dogecoin. Una excelente noticia, considerando que el DOGE aumentó 4,600% su valor en un año y tanto Elon Musk como Mark Cuban la ven como la criptomoneda “más fuerte”.

Además, anunciaron que reservarían 5% de las unidades de Wifedoge para Elon Musk.

“Se los daremos en el momento adecuado, de lo contrario el 5% de los tokens será para siempre bloqueado”, se lee en un tuit de la cuenta de Wifecoin.

WIFEDOGE PRESALE START ON DXSALE https://t.co/6g7nlv8sll Reserve 5% of the tokens for Elon Musk. Give it to him at the right time, otherwise the 5% of the tokens will be forever. Locked #bsc #wifedoge #dogecoin pic.twitter.com/oX1IHFcMpC

De hecho los desarrolladores de la nueva criptomoneda ‘meme del meme’, están tan seguros de tener el respaldo de Elon Musk, que le agradecieron su apoyo en Twitter.

“Gracias Elon Musk. Soy Wifedoge. ¡La esposa de Doge! ¡Ahora es el cuarto día de lanzamiento en Pancakeswap! Gracias por tuitear para animar a Wifedoge. Créenos, pronto sorprenderemos aún más a los inversores globales. Nuestro equipo está trabajando duro”, dice otro tuit.

Thank you Elon Musk I’m Wifedoge. Doge's wife! Now is the fourth day of launch at Pancakeswap! Thank you for tweeting to encourage Wifedoge Believe us, we will soon surprise global investors even more. Our project team is working hard#wfiedoge #dogecoin #doge #PancakeSwap pic.twitter.com/HAwvYKDjA7