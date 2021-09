Esta es la razón por la que debemos despejar nuestra mente del contenido de Netflix y TikTok según el fundador de Telegram

September 6, 2021 2 min read

¿Cuánto tiempo pasas en Netflix o en TikTok? A través de su canal de Telegram, Pável Dúrov, fundador de dicha plataforma, comentó que “es lamentable que las personas prefieran alimentar sus mentes no con hechos de la vida real que nos permitan cambiar el mundo, sino con series de Netflix o videos de TikTok al azar”.

En un post, donde el Dúrov empieza hablando sobre cómo la mente es nuestra herramienta más poderosa, explica que de acuerdo con números estudios, el cerebro genera soluciones a problemas, incluso cuando estamos descansando.

Sin embargo, la hipótesis y afirmación del desarrollador, es que no podremos solucionar problemas de la vida real si consumimos series de Netflix o videos de TikTok, ya que nuestra mente se encargará de resolver problemas inexistentes.

“Si alimentamos nuestro cerebro con datos de la vida real que le permitan resolver problemas fundamentales, procesará estos datos en segundo plano y ofrecerá soluciones inesperadas… Es lamentable que la mayoría de las personas prefieran alimentar sus mentes no con hechos de la vida real que nos permitan cambiar el mundo, sino con series de Netflix o videos de TikTok al azar. En un nivel profundo, nuestro cerebro no puede distinguir la ficción de la realidad, por lo que la abundancia de entretenimiento digital mantiene nuestra mente subconsciente ocupada produciendo soluciones a problemas que no existen”, dice en la publicación.

Tan simple como dejar de hacerlo

De acuerdo con Dúrov, debemos quitar de nuestra mente “el fango pegajoso de contenido irrelevante con el que los ‘algritmos de recomendación’ lo inundan a diario”, si queremos ser creativos y productos.

Imagen: Captura vía Durov's Channel en Telegram.

¿Tú qué piensas u opinas al respecto?