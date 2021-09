Cómo trabajar desde casa sin aburrirte

Si bien la crisis de salud en curso normalizó el trabajo desde casa para muchos puestos, he practicado el home office durante toda mi carrera profesional. Nunca he puesto un pie en una oficina y mis dos empresas operan de forma totalmente remota. Después de una década de trabajo a distancia como freelancer, pensarías que me aburriría, pero no es así.

Magnet.me vía Unsplash

Estos son algunos de mis consejos favoritos para hacer que el trabajo remoto sea menos mundano.

Tener ruido de fondo

Uno de mis aspectos favoritos de trabajar desde casa es elegir lo que hago mientras trabajo. Algunas oficinas no permiten que los empleados usen auriculares o escuchen música durante la jornada, pero puede hacerlo cuando trabajas de forma remota. La música que escucho en el trabajo varía de un día a otro: a veces se muestran melodías, canciones acústicas, folclóricas o música de enfoque instrumental.

Nuestra empresa compila una lista de reproducción mensual de Spotify de temas variados que son perfectos para el ruido de fondo mientras trabajas. También puedes ver tus programas favoritos en la red de streaming de tu elección si lo desea. Siempre que puedas completar tus tareas diarias, puedes elegir el ruido de fondo que desees y no tener que lidiar con el incómodo silencio de la oficina.

Trabaja desde cualquier superficie

En una oficina normalmente estás confinado a trabajar en un escritorio usando una silla de escritorio, lo que puede volverse increíblemente incómodo después de un tiempo. Cuando trabajas de forma remota, puede selegir dónde deseas trabajar. Por lo general, comienzo mi día de trabajo trabajando en un escritorio y termino trabajando en mi sofá.

Los miembros de mi equipo trabajan desde sus camas, sillones, sillones puff y más. Controlar los factores físicos de tu oficina, como el lugar donde elige trabajar, puede influir positivamente en su productividad general. Además, también es mejor para las articulaciones y los músculos no sentarse en la misma superficie inconformable cinco días a la semana.

Opera desde cualquier lugar

Al igual que cómo puedes elegir la superficie desde la que trabajar, puedes escoger exactamente desde dónde te gustaría trabajar de forma remota. Laborar en el mismo espacio cinco días a la semana puede volverse aburrido y hacer que te sientas sin inspiración. Cambiar periódicamente el lugar donde trabajas en tu casa puede reavivar esa inspiración y aumentar tu productividad. El hecho de que trabajes desde casa no significa que tengas que quedarte en casa. Puedes trabajar desde cafeterías, restaurantes, cafés y bibliotecas locales. Si estás en un campus universitario, puedes trabajar en varias aulas o salas de estudio.

Durante los meses más cálidos, trabajar al aire libre es una opción popular. Vivía en una calle cerca de la playa, así que empacaba una bolsa con mi computadora portátil y trabajaba junto al mar durante varias horas. Trabajo con freelancers que operan desde sus balcones o junto a la piscina. Incluso nuestros clientes nos han llamado desde lugares que no eran sus oficinas. No te sientas limitado a trabajar solo dentro de la casa porque haces home office.

Haz ejercicio en tu escritorio

Es posible que muchos que trabajan desde casa no hagan tanto ejercicio como lo harían si todavía estuvieran en la oficina. Si bien tomar café o almorzar todavía ocurre en tu oficina en casa, tu cocina y máquina de café probablemente estén más cerca de tu escritorio que en la oficina. Compré una bicicleta estática debajo del escritorio para pedalear durante el trabajo. Este ejercicio adicional mantiene mi diversión matutina mientras me brinda los beneficios del ejercicio, todo desde la comodidad de mi escritorio.

Personaliza tu oficina en casa

Si bien cambiar el lugar de trabajo en tu casa es excelente para la productividad, también puede ser muy bueno para limitar las distracciones ya que designas un área solo para tareas relacionadas con el trabajo. En una oficina tradicional, es posible que no siempre se te permita personalizar tu escritorio o cubículo tanto como puedes hacerlo en tu oficina en casa. Deja que su creatividad brille agregando velas, plantas, decoraciones, cortinas y cualquier otra cosa que necesites para que tu oficina remota se sienta como un lugar al que deseas ir.

Algunos de los miembros de mi equipo tienen espacios de oficina muy minimalistas, mientras que otros tienen cuartos bien decorados que reflejan sus personalidades. La forma en que decoras tu oficina en casa depende de ti, pero diviértete decorándola, eligiendo sus muebles y configurando su distribución.

Imagen: Ella Jardim vía Unsplash