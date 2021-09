El mejor discurso de Steve Jobs. ¿Por qué funciona tan bien?

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

¿Qué es lo que hace que un discurso sea efectivo, poderoso e inspirador? En esta serie de artículos #RayosX analizamos los mejores discursos de la historia; los diseccionamos y ponemos bajo los rayos X para develar sus secretos y aprender de ellos.

Stanford vía YouTube

Empezamos con uno de los grandes modernos: Steve Jobs, fundador de Apple y Pixar, genio de la comunicación; Geek Gurú y entusiasta de los cuellos de tortuga.

A pesar de que las presentaciones de sus productos son legendarias por derecho propio (la del iPod en 2004 rompió tres industrias distintas), el discurso de Graduación de Stanford se lleva las palmas por ser el más visto y el más compartido. En él disfrutamos a un Steve Jobs que raramente se puede ver: abierto, humano, natural y, sobre todo, desestresado.

El discurso completo lo puedes ver aquí:

El discurso de Stanford es una #masterclass en oratoria y storytelling y contiene algunas de sus frases más citadas. ¿Cómo funciona? Vamos paso por paso.

1. Los primeros segundos: establecer ethos, mood y expectativas

Los primeros segundos en un discurso son absolutamente cruciales. Más que llamar la atención con un chiste o un comentario, lo que quieres hacer aquí es establecer quién eres tú y cuál es la relación con tu audiencia. Esto abre la puerta de la confianza.

Steve Jobs ya era famoso en 2005 y disfrutaba del éxito que trajo el renacimiento de Apple. Era una leyenda viviente. Por eso Jobs elije la humildad y el agradecimiento como su carta de presentación, incluso haciendo un chiste a costa de sus propias costillas. Hay risas. El público está atento. Vamos viento en popa.

“Gracias.

Tengo el honor de estar hoy aquí con vosotros en vuestro comienzo en una de las mejores universidades del mundo. La verdad sea dicha, yo nunca me gradué.

A decir verdad, esto es lo más cerca que jamás he estado de una graduación universitaria.

Hoy os quiero contar tres historias de mi vida. Nada especial. Sólo tres historias”.

2. Primera historia: nosotros construimos nuestro destino

Steve Jobs siempre fue un gran contador de historias y un convencido de la importancia de la estética al lado de la tecnología. Su genio se ve en las primeras películas de Pixar; en las tipografías de las Mac, en las primeras iMac, iPod, iPad, iPhone: es tan importante la funcionalidad como el corazón, la historia y el espíritu de las cosas.

Jobs elige tres historias que ilustran puntos claros. Las entrega con sencillez, con poca teatralidad; pero sí con gran acento emotivo.

La primera historia era sobre conectar los puntos: sobre su difícil infancia; sobre su renuncia a la educación y sobre la importancia de la curiosidad… y de ir descubriendo una línea de puntos que, al unirlos, permiten crear cosas nuevas.

“La primera historia versa sobre «conectar los puntos».

Dejé la Universidad de Reed tras los seis primeros meses, pero después seguí vagando por allí otros 18 meses, más o menos, antes de dejarlo del todo. Entonces, ¿por qué lo dejé?

Comenzó antes de que yo naciera. Mi madre biológica era una estudiante joven y soltera, y decidió darme en adopción. Ella tenía muy claro que quienes me adoptaran tendrían que ser titulados universitarios, de modo que todo se preparó para que fuese adoptado al nacer por un abogado y su mujer.

Solo que cuando yo nací decidieron en el último momento que lo que de verdad querían era una niña. Así que mis padres, que estaban en lista de espera, recibieron una llamada a medianoche preguntando:

“Tenemos un niño no esperado; ¿lo queréis?” “Por supuesto”, dijeron ellos”.

Mi madre biológica se enteró de que mi madre no tenía titulación universitaria, y que mi padre ni siquiera había terminado el bachillerato, así que se negó a firmar los documentos de adopción. Sólo cedió, meses más tarde, cuando mis padres prometieron que algún día yo iría a la universidad. Y 17 años más tarde fui a la universidad. Pero de forma descuidada elegí una universidad que era casi tan cara como Stanford, y todos los ahorros de mis padres, de clase trabajadora, los estaba gastando en mi matrícula.

Después de seis meses, no le veía propósito alguno. No tenía idea de qué quería hacer con mi vida, y menos aún de cómo la universidad me iba a ayudar a averiguarlo. Y me estaba gastando todos los ahorros que mis padres habían conseguido a lo largo de su vida. Así que decidí dejarlo, y confiar en que las cosas saldrían bien.

En su momento me dio miedo, pero en retrospectiva fue una de las mejores decisiones que nunca haya tomado.

En el momento en que lo dejé, ya no fui más a las clases obligatorias que no me interesaban y comencé a meterme en las que parecían interesantes. No era idílico. No tenía dormitorio, así que dormía en el suelo de las habitaciones de mis amigos, devolvía botellas de Coca Cola por los 5 céntimos del envase para conseguir dinero para comer, y caminaba más de 10 Km los domingos por la noche para comer bien una vez por semana en el templo de los Hare Krishna.

Me encantaba. Y muchas cosas con las que me fui topando al seguir mi curiosidad e intuición resultaron no tener precio más adelante.

Os daré un ejemplo. En aquella época la Universidad de Reed ofrecía la que quizá fuese la mejor formación en caligrafía del país. En todas partes del campus, todos los posters, todas las etiquetas de todos los cajones estaban bellamente caligrafiadas a mano.

Como ya no estaba matriculado y no tenía clases obligatorias, decidí atender al curso de caligrafía para aprender cómo se hacía. Aprendí cosas sobre el serif y tipografías sans serif, sobre los espacios variables entre letras, sobre qué hace realmente grande a una gran tipografía.

Era sutilmente bello, histórica y artísticamente, de una forma que la ciencia no puede capturar, y lo encontré fascinante. Nada de esto tenía ni la más mínima esperanza de aplicación práctica en mi vida. Pero diez años más tarde, cuando estábamos diseñando el primer ordenador Macintosh, todo eso volvió a mí.

Y diseñamos el Mac con eso en su esencia. Fue el primer ordenador con tipografías bellas. Si nunca me hubiera dejado caer por aquél curso concreto en la universidad, el Mac jamás habría tenido múltiples tipografías, ni caracteres con espaciado proporcional. Y como Windows no hizo más que copiar el Mac, es probable que ningún ordenador personal los tuviera ahora. Si nunca hubiera decidido dejarlo, no habría entrado en esa clase de caligrafía y los ordenadores personales no tendrían la maravillosa tipografía que poseen.

Por supuesto, era imposible conectar los puntos mirando hacia el futuro cuando estaba en clase, pero fue muy, muy claro al mirar atrás diez años más tarde.

Lo diré otra vez: no puedes conectar los puntos hacia adelante, sólo puedes hacerlo hacia atrás. Así que tenéis que confiar en que los puntos se conectarán alguna vez en el futuro. Tienes que confiar en algo, tu instinto, el destino, la vida, el karma, lo que sea. Esta forma de actuar nunca me ha dejado tirado, y ha marcado la diferencia en mi vida.

3. Segunda historia: Dolor y expiación

La segunda historia era sobre el amor y la pérdida. Jobs se aproxima a las nociones de éxito y felicidad no desde fórmulas prácticas o clásicos tips de management (“levántate temprano” o “diseña tu agenda en espacios de 10 minutos”), sino que opta por mirar al toro a los ojos. No tiene miedo de hablar de grandes temas, de temas profundos, trascendentes y dolorosos.

En esto hace un guiño a su público: no los trata como niños o alumnos, sino como adultos. Una de las “claves Pixar” por excelencia.

Steve sabe que las cosas que mueven realmente a las personas no son las ganancias inmediatas o las salidas fáciles. No miente diciendo que “las cosas serán fáciles” o que “hay un modo rápido” de llegar a los sitios en donde queremos estar. Habla del amor, del dolor, de la pérdida y de la resurrección.

Sus anécdotas siguen con precisión casi microscópica el viaje del héroe: un esquema clásico de narrativa que nos permite identificarnos con el protagonista de una gran historia.

Mi segunda historia es sobre el amor y la pérdida.

Tuve suerte — supe pronto en mi vida qué era lo que más deseaba hacer. Woz y yo creamos Apple en la cochera de mis padres cuando tenía 20 años. Trabajamos mucho, y en diez años Apple creció de ser sólo pnosotros dos a ser una compañía valorada en 2 mil millones de dólares y 4.000 empleados.

Hacía justo un año que habíamos lanzado nuestra mejor creación — el Macintosh — un año antes, y hacía poco que había cumplido los 30.

Y me despidieron.

¿Cómo te pueden echar de la empresa que tú has creado?

Bueno, mientras Apple crecía contratamos a alguien que yo creía muy capacitado para llevar la compañía junto a mí, y durante el primer año, más o menos, las cosas fueron bien. Pero luego nuestra perspectiva del futuro comenzó a ser distinta y finalmente nos apartamos completamente. Cuando eso pasó, nuestra Junta Directiva se puso de su parte.

Así que a los 30 estaba fuera. Y de forma muy notoria. Lo que había sido el centro de toda mi vida adulta se había ido y fue devastador.

Realmente no supe qué hacer durante algunos meses. Sentía que había dado de lado a la anterior generación de emprendedores, que había soltado el testigo en el momento en que me lo pasaban. Me reuní con David Packard [de HP] y Bob Noyce [Intel], e intenté disculparme por haberlo fastidiado tanto. Fue un fracaso muy notorio, e incluso pensé en huir del valle [Silicon Valley].

Pero algo comenzó a abrirse paso en mí — aún amaba lo que hacía. El resultado de los acontecimientos en Apple no había cambiado eso ni un ápice. Había sido rechazado, pero aún estaba enamorado. Así que decidí comenzar de nuevo.

No lo vi así entonces, pero resultó ser que el que me echaran de Apple fue lo mejor que jamás me pudo haber pasado.

Había cambiado el peso del éxito por la ligereza de ser de nuevo un principiante, menos seguro de las cosas. Me liberó para entrar en uno de los periodos más creativos de mi vida. Durante los siguientes cinco años, creé una empresa llamada NeXT, otra llamada Pixar, y me enamoré de una mujer asombrosa que se convertiría después en mi esposa.

Pixar llegó a crear el primer largometraje animado por ordenador, Toy Story, y es ahora el estudio de animación más exitoso del mundo. En un notable giro de los acontecimientos, Apple compró NeXT, yo regresé a Apple y la tecnología que desarrollamos en NeXT es el corazón del actual renacimiento de Apple. Y Laurene y yo tenemos una maravillosa familia.

Estoy bastante seguro de que nada de esto habría ocurrido si no me hubieran echado de Apple. Creo que fue una medicina horrible, pero supongo que el paciente la necesitaba. A veces, la vida te da en la cabeza con un ladrillo. No perdáis la fe. Estoy convencido de que la única cosa que me mantuvo en marcha fue mi amor por lo que hacía. Tenéis que encontrar qué es lo que amáis. Y esto vale tanto para vuestro trabajo como para vuestros amantes.

El trabajo va a llenar gran parte de vuestra vida, y la única forma de estar realmente satisfecho es hacer lo que consideréis un trabajo genial. Y la única forma de tener un trabajo genial es amar lo que hagáis. Si aún no lo habéis encontrado, seguid buscando.

No os conforméis.

Como en todo lo que tiene que ver con el corazón, lo sabréis cuando lo hayáis encontrado. Y como en todas las relaciones geniales, las cosas mejoran y mejoran según pasan los años. Así que seguid buscando hasta que lo encontréis.

No os conforméis.

4. Tercera historia: muerte y resurrección

Un héroe no es héroe hasta que resurge de las cenizas. Gandalf regresa tras vencer al Balrog, Superman vuelve tras morir; Batman tiene que escapar de una prisión abismal. Los héroes caen, mueren y son vencidos. Pero regresan. Este motif es constante en la autoconcepción de Steve Jobs, y lo une a su arco narrativo completo con gran maestría.

A este momento, su público le ha escuchado atento por más de diez minutos. No viene a ofrecer consejos de tecnología o de negocios, sino parábolas de vida: el núcleo de su credo personal.

Las historias tienen la ventaja sustancial de que pueden contener en sí mismas los tres elementos de la retórica: el ethos, el pathos y el logos, es decir: la autoridad, la emoción y el argumento. En su tercera historia, Jobs clava la daga del dolor aún más profunda. ¿Qué tiene que ver la muerte con el éxito? Aparentemente: mucho:

Mi tercera historia es sobre la muerte

Cuando tenía 17 años, leí una cita que decía algo como: “Si vives cada día como si fuera el último, algún día tendrás razón”. Me marcó, y desde entonces, durante los últimos 33 años, cada mañana me he mirado en el espejo y me he preguntado: “Si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy?” Y si la respuesta era “No” durante demasiados días seguidos, sabía que necesitaba cambiar algo.

Recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que haya encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de mi vida.

Porque prácticamente todo, las expectativas de los demás, el orgullo, el miedo al ridículo o al fracaso se desvanece frente a la muerte, dejando sólo lo que es verdaderamente importante.

Recordar que vas a morir es la mejor forma que conozco de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo. No hay razón para no seguir tu corazón.

Hace casi un año me diagnosticaron cáncer.

Me hicieron un chequeo a las 7:30 de la mañana, y mostraba claramente un tumor en el páncreas. Ni siquiera sabía qué era el páncreas. Los médicos me dijeron que era prácticamente seguro un tipo de cáncer incurable y que mi esperanza de vida sería de tres a seis meses. Mi médico me aconsejó que me fuese a casa y dejara zanjados mis asuntos, forma médica de decir: prepárate a morir.

Significa intentar decirle a tus hijos en unos pocos meses lo que ibas a decirles en diez años. Significa asegurarte de que todo queda atado y bien atado, para que sea tan fácil como sea posible para tu familia. Significa decir adiós.

Viví todo un día con ese diagnóstico.

Luego, a última hora de la tarde, me hicieron una biopsia, metiéndome un endoscopio por la garganta, a través del estómago y el duodeno, pincharon el páncreas con una aguja para obtener algunas células del tumor. Yo estaba sedado, pero mi esposa, que estaba allí, me dijo que cuando vio las células al microscopio el médico comenzó a llorar porque resultó ser una forma muy rara de cáncer pancreático que se puede curar con cirugía.

Me operaron, y ahora estoy bien. Esto es lo más cerca que he estado de la muerte, y espero que sea lo más cerca que esté de ella durante algunas décadas más. Habiendo vivido esto, ahora os puedo decir esto con más certeza que cuando la muerte era un concepto útil, pero puramente intelectual:

Nadie quiere morir.

Ni siquiera la gente que quiere ir al cielo quiere morir para llegar allí. Y sin embargo la muerte es el destino que todos compartimos. Nadie ha escapado de ella. Y así tiene que ser, porque la Muerte es posiblemente el mejor invento de la Vida. Es el agente de cambio de la Vida. Retira lo viejo para hacer sitio a lo nuevo.

Ahora mismo lo nuevo sois vosotros, pero dentro de no demasiado tiempo, de forma gradual, os iréis convirtiendo en lo viejo, y seréis apartados. Siento ser tan dramático, pero es bastante cierto. Vuestro tiempo es limitado, así que no lo gastéis viviendo la vida de otro.

No os dejéis atrapar por el dogma que es vivir según los resultados del pensamiento de otros.

No dejéis que el ruido de las opiniones de los demás ahogue vuestra propia voz interior.

Y lo más importante, tened el coraje de seguir a vuestro corazón y vuestra intuición.

De algún modo ellos ya saben lo que tú realmente quieres ser.

Todo lo demás es secundario.

5. Despedida: exhortación y autoridad moral

Jobs se brinca por completo la clásica tercera parte de un discurso, en donde se explica o entrega el “contenido” de la sesión. No ofrece teorías académicas, estadísticas, datos o gráficas.

De alguna manera hizo todo, sin que nos diéramos cuenta, a través de sus historias. Y en esto radica el mayor de sus genios. Nunca se siente como una “clase”, pero es una clase sobre el valor de la libertad, la identidad, la belleza y el sentido; quizás de una de las personas de la que menos podríamos esperarla.

Su autoridad en estos temas no es técnica: no es doctor en psicología o en filosofía; sino totalmente moral; es decir, sabe estas cosas por propia experiencia y no a través de los libros. Por eso, al final, decide (una vez más) contar otra historia y ceder el micrófono tomando una frase de quien fue su propia inspiración.

Su invitación final no es una orden sensata, sino un grito de batalla totalmente gutural y apasionado. No es la frase de un profesor, sino de un amigo. No sube aquí la voz como un gran “orador”, sino que, con gran intuición en su entonación, la baja, como un confidente.

Cuando era joven, había una publicación asombrosa llamada The Whole Earth Catalog [Catálogo de toda la Tierra], una de las biblias de mi generación. La creó un tipo llamado Stewart Brand no lejos de aquí, en Menlo Park y la trajo a la vida con su toque poético. Eran los últimos años 60, antes de los ordenadores personales y la autoedición, así que se hacía con máquinas de escribir, tijeras, y cámaras Polaroid. Era como Google con tapas de cartulina, 35 años antes de que llegara Google, era idealista, y rebosaba de herramientas claras y grandes conceptos. Stewart y su equipo sacaron varios números del The Whole Earth Catalog, y cuando llegó su momento, sacaron un último número.

Fue a mediados de los 70, y yo tenía vuestra edad.

En la contraportada de su último número había una fotografía de una carretera por el campo a primera hora de la mañana, la clase de carretera en la que podrías encontrarte haciendo autoestop si sois aventureros. Bajo ella estaban las palabras:

“Sigue hambriento. Sigue loco”.

Era su último mensaje de despedida. Sigue hambriento. Sigue loco.

Y siempre he deseado eso para mí. Y ahora, cuando os graduáis para comenzar de nuevo, os deseo eso a vosotros.

Seguid hambrientos. Seguid locos.

Muchísimas gracias a todos.

6. Rayos X: El estilo de Jobs

El Modelo de Análisis Retórico que contempla cuatro variables (ethos, pathos, logo y tempo) a través de veinte reactivos, nos permite observar el estilo de Steve en blanco y negro. ¿Qué tipo de orador es Steve Jobs?

Steve es un orador inspirador con un alto coeficiente de persuasión y un ritmo o tempo andante. Su fortaleza está en su propia persona; su presencia y su historia, tanto la que presenta en su discurso como las que son conocidas por la audiencia. Su autoridad técnica e identitaria reconocida lo convierten en un gurú a quien las personas están dispuestas a escuchar. Esto le permitió forjar, a lo largo de su vida, lo que su socio Steve Wozniak describió como el Campo de Distorsión de la Realidad.

Esta es su radiografía completa:

Qué gran discurso u orador te gustaría someter a nuestros Rayos X? No dudes en escribirme a fpimentel@up.edu.mx para compartirme tus comentarios e ideas en #RayosX