¿Eres inversionista? Prepárate para la serie Going Public

Cuando una empresa cotiza en Bolsa, el inversionista promedio generalmente no puede invertir antes de la Oferta Pública Inicial (OPI). Esa oportunidad a menudo está reservada para los inversionistas institucionales, lo que deja la capacidad de invertir de las personas comunes para después. Pero eso está a punto de cambiar, gracias a un nuevo e innovador programa que debutará en Entrepreneur.com el 19 de octubre. ¡Mira el tráiler del estreno mundial haciendo clic aquí!

Going Public® es la primera serie interactiva en la que los espectadores pueden hacer clic para invertir en ofertas destacadas mientras la disfrutan. Esta serie sigue las historias de emprendedores en su viaje de recaudación de capital mientras lanzan sus ofertas públicas. Combinando elementos de formatos de programas populares como Shark Tank y American Idol, el espectador ahora puede desempeñar un papel activo al decidir si invierte mientras mira el programa.

Las empresas que aparecen en Going Public lanzarán realmente campañas de inversión en vivo y darán a los espectadores acceso a las ofertas. Esto significa que si ves el programa y crees en uno de los emprendedores que se presenta, podrás participar en su oferta pública.

Más sobre el programa

Going Public es una creación de Todd M. Goldberg y Darren Marble, cofundadores de Crush Capital, Inc., una nueva empresa pionera de entretenimiento que opera en la intersección de los mercados de capital y tecnología financiera. El programa está siendo producido por el estudio INE Entertainment, nominado al Emmy, cuyos créditos anteriores en programas de reality incluyen The Biggest Loser y MasterChef.

Las empresas del programa utilizarán una herramienta de recaudación de capital conocida como Regulación A, que fue posible gracias a la Ley JOBS de 2012 en Estados Unidos. Esto permite a los espectadores habituales invertir en sus ofertas públicas.

Regulación A+ o “Reg. A+ ”es una exención de registro de valores que permite a las empresas recaudar hasta 75 millones de dólares, comercializar su acuerdo de manera amplia y permite a cualquier persona mayor de 18 años invertir legalmente en todo el mundo.

Reg A+ fue diseñada tanto para democratizar el acceso al capital para las empresas emergentes como para nivelar el campo de juego para los inversores minoristas.

La temporada 1 de Going Public seguirá a tres compañías que ofrecerán oportunidades de inversión en tiempo real a los espectadores. Esa es una de las razones por las que nos asociamos con Entrepreneur.com. Las estrellas de este espectáculo son el diverso elenco de emprendedores. Going Public narra su viaje a medida que lanzan sus ofertas públicas a los espectadores que ahora pueden hacer clic para invertir mientras miran.

Los televidentes no son nuevos en los programas interactivos. Desde American Idol hasta Big Brother, donde el destino de un concursante o miembro del elenco depende de la audiencia, los espectadores han disfrutado interpretando un papel en el resultado de estos programas. Esa es una de las principales razones por las que no verás Going Public en la televisión abierta. La singularidad de la oportunidad en tiempo real es un disruptor clave de este antiguo formato de televisión. Así como American Idol fue pionera en "Text-to-Vote", y Going Public lo será en "Click-to-Invest", en esta serie documental de alto calibre entre entretenimiento empresarial y mercados de capitales.

¿A quién verás?

La primera temporada del programa será conducida por Lauren Simmons, la trader más joven de la historia de la Bolsa de Valores de Nueva York y la segunda mujer negra en haber desempeñado tal papel.

Los emprendedores que aparecen en el programa incluyen a TREBEL, cuya misión es llevar música premium a cinco mil millones de consumidores de forma gratuita; PROVEN Skincare, que está revolucionando el cuidado de la piel con personalización, big data e inteligencia artificial; y HAMMITT, un actor emergente en el mercado de bolsos de prestigio. Cada compañía está intentando capturar una parte de industrias extremadamente competitivas donde hay pocos actores dominantes, incluidos Spotify (NYSE: SPOT), Unilever (NYSE: UL) y Coach (NYSE: TPR).

A lo largo del programa, los empresarios destacados se reunirán con mentores que les brindarán amor duro y consejos de liderazgo invaluables. Estas personas incluyen a Jeff Hoffman, presidente de Global Entrepreneurship Network (GEN) y productor ejecutivo de Going Public; Jaime Schmidt de Schmidt Naturals; y Josh Snow de Snow Oral Care.

Para ver Going Public, visita Entrepreneur.com el 19 de octubre. ¡Mira el tráiler del estreno mundial haciendo clic aquí!

Valores ofrecidos por Dalmore Group LLC, miembro de FINRA (www.finra.org), miembro de SIPC (www.sipc.org).

Con respecto a Hammitt, consulta aquí su Circular de Oferta Pública Inicial.

Con respecto a PROBADO, consulta aquí su Circular de Oferta Pública Inicial.

Con respecto a TREBEL, consulta aquí su Circular de Oferta Pública Inicial.

Divulgación sobre la salida a Bolsa y el papel de Crush Capital: Haz clic aquí.

17 (b) Descargo de responsabilidad: Haz clic aquí.