Filtración de Twitch revela quiénes son y cuánto dinero ganan los streamers más populares

La semana pasada, la caótica caída de Facebook, Instagram y WhatsApp opacó otro evento importante para las redes sociales: una masiva filtración de Twitch. Hackers lograron extraer información privada del portal y revelaron quiénes son y cuánto dinero ganan los streamers más populares de la plataforma.

Los rumores sobre la irrupción comenzaron la madrugada del miércoles pasado, cuando hackers anónimos colgaron un archivo de 125 GB en la plataforma 4chan. Afirmaban que éste contenía “la totalidad” de Twitch: el código fuente, contraseñas, métricas e incluso los pagos que recibieron los ‘twitchers’ mejor pagados durante los últimos dos años.

Tras varias horas de incertidumbre, la plataforma especializada en transmisiones de videojuegos confirmó el hackeo y robo de datos.

“Podemos confirmar que se ha producido un acceso a nuestros sistemas. Nuestros equipos trabajan urgentemente para comprender el alcance de lo ocurrido”, corroboró en Twitter el portal, propiedad de una subsidiaria de Amazon. También recomendó a todos sus usuarios cambiar contraseñas.

We can confirm a breach has taken place. Our teams are working with urgency to understand the extent of this. We will update the community as soon as additional information is available. Thank you for bearing with us.