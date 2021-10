Estados Unidos se convierte en el mayor centro de minería de bitcoin superando a China

Estados Unidos se ha convertido en el mayor centro de minería bitcoin sobre China, de acuerdo con un informe publicado por la Universidad de Cambridge. El país norteamericano elevó su ‘hashrate’ (o tasa hash) de un 16,8 % en abril hasta el 35,4 % a finales de agosto.

Se trata del poder computacional total combinado, utilizado para minar y procesar transacciones en una blockchain que funcione con un sistema de prueba de trabajo como bitcoin o ethereum, según explica Yahoo!Finance.

En este contexto, el hashrate de China ha caído a cero, según la investigación. Esto como consecuencia de la prohibición impuesta por el gobierno a las criptomonedas.

“Las operaciones mineras declaradas en China continental han caído efectivamente a cero, desde un máximo del 75,53% de la minería total de Bitcoin en el mundo en septiembre de 2019 cuando estos datos se registraron por primera vez”, explican.

Immediate effect of crackdown in China was a 38% fall in global network hashrate in June, but this fall was partially offset by a 20% "bounceback" in July & August. Declared mining operations in mainland China have effectively dropped to zero. pic.twitter.com/HOEvBAxHN5