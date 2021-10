Empleadas de Hooters se quejan del nuevo uniforme diciendo que parece ropa interior

Las empleadas de Hooters deben cumplir con ciertos atributos para conseguir el trabajo, además usan uniformes reveladores y tienen que estar maquilladas y peinadas a la perfección. La semana pasada cambiaron los shorts del uniforme y las redes sociales se llenaron de quejas de las trabajadoras porque no se sienten cómodas usándolo.

Los videos de las trabajadoras estadounidenses han tenido millones de vistas y han reavivado la conversación sobre el trato 'problemático' que tiene el restaurante con sus empleadas.

Lexi, una mesera, subió un TikTok con la frase “Estos son los nuevos calzones de Hooters… ah no, perdón, los nuevos shorts”. En el video modela la prenda, mostrando como no están exagerando y sí son calzones.

“Amo mi trabajo, pero no amo ir a trabajar en ropa interior”, dijo otra en uno de sus videos.

love my job but dont love wearing undies to work ☠️ ##hootersgirl @Kirsten :)