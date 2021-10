Imágenes inéditas revelan el aspecto del primer iPod, el cual era del tamaño de una MacBook actual

El iPod cumplió dos décadas desde su lanzamiento el 23 de octubre de 2001. Para este vigésimo aniversario, Panic, sitio web dedicado a la creación de aplicaciones y juegos, reveló imágenes de lo que pudo haber sido: un prototipo de iPod con un aspecto bastante peculiar.

El reproductor musical habría tenido el mismo tamaño de lo que es una laptop MacBook actual, aproximadamente 13 pulgadas. Además de esto, posee una forma rectangular y cuenta con una pequeña pantalla en la parte superior derecha, cuatro botones a la derecha que servirían como control del dispositivo.

Por último, en la parte superior izquierda tendría una rueda cuyo aspecto se asemeja mucho a la click Wheel mecánica de los modelos del iPod que sí vieron la luz.

Here's something you've never seen before: a prototype original iPod. https://t.co/tcTdb1pEi8 pic.twitter.com/ro9aBZ78xb