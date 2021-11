Elon Musk promete vender acciones de Tesla si la ONU puede explicar cómo eso resolverá el hambre mundial

El multimillonario Elon Musk no sabe quedarse callado ante un reto. Hace unos días, David Beasley, director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, dijo que los ultraricos como Jeff Bezos o el CEO de SpaceX podrían resolver el hambre mundial son solo una donación de 6 mil millones de dólares. Ante esto, el empresario de 50 años lanzó una respuesta en tono desafiante, diciendo que vendería acciones de Tesla y donaría las ganancias si la ONU puede demostrar que solo un pequeño porcentaje de su fortuna podría salvar decenas de millones de vidas.

La semana pasada, Beasley dijo que con esa cantidad, los ultraricos pueden ayudar a cerca de 42 millones de personas que padecen hambre en todo el planeta, quienes "literalmente va a morir si no llegamos a ellos", señaló el funcionario a CNN.

The world needs to wake up. We’ve got a global humanitarian crisis on our hands that is spiraling out of control. 42M people in 43 countries face famine NOW.



All we need is $6.6B—just .36% of the top 400 US billionaires' net worth increase last year. Is that too much to ask?? pic.twitter.com/YMD7zuPwsf — David Beasley (@WFPChief) October 27, 2021

A finales de septiembre, Musk se convirtió en la persona más rica del mundo por encima de Jeff Bezos. Para refrendar su posición, el pasado 25 de octubre el CEO de Tesla sumó 36,200 millones de dólares a su patrimonio. Todos gracias a un alza en las acciones de la empresa de vehículos eléctricos tras la compra de la arrendadora de autos Hertz. Hoy, la fortuna de Elon Musk supera los 311 mil millones de dólares, de acuerdo al índice de multimillonarios de Bloomberg.

Eso significa que los 6 mil mdd representarían solo el 2% de la riqueza total de Elon Musk. Además, la donación no afectaría ni tantito su estatus ni su primera posición en el ranking, ya que Bezos está muy por debajo del fundador de Starlink con un patrimonio de 'solo' 195 mil millones de dólares.

Elon Musk pide pruebas

A pesar de que eso contaría como 'quitarle un pelo a un gato', Musk desafió la afirmación de Beasley y le pidió con un certero tuit que explicara a detalle cómo esa cantidad de dinero podría acabar con la hambruna.

"Si el PMA puede describir en este hilo de Twitter exactamente cómo 6 mil millones resolverán el hambre mundial, venderé acciones de Tesla ahora mismo y lo haré", escribió el multimillonario.

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it. — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021

En respuesta al reto de Musk, Beasley escribió: "Puedo asegurarles que tenemos los sistemas establecidos para la transparencia y la contabilidad de código abierto. Su equipo puede revisar y trabajar con nosotros para estar totalmente seguro de ello".

El funcionario aclaró en otro tuit que "6 mil millones no resolverán el hambre mundial, pero evitarán la inestabilidad geopolítica, la migración masiva y salvarán a 42 millones de personas al borde de la inanición".

I can assure you that we have the systems in place for transparency and open source accounting. Your team can review and work with us to be totally confident of such. — David Beasley (@WFPChief) October 31, 2021

Las acciones de Tesla valen más ahora

este lunes 1 de noviembre, las acciones de Tesla crecieron un 3.4% hasta los 1,114 dólares por unidad, tras el anuncio de que tienen asegurado el abasto de baterías de litio para sus autos eléctricos por tres años, gracias a un acuerdo con la empresa china Ganfeng Lithium y su unidad GFL International.

¿Crees que Elon Musk cumplirá su promesa y venderá acciones de Tesla para erradicar la hambruna en el mundo?