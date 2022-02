Es el Mes de la Historia Negra. Aquí le mostramos cómo mostrarle a los empleados negros que se preocupa.

Con demasiada frecuencia, cuando se trata de la historia afroamericana, miramos solo al pasado, reconociendo a líderes extraordinarios como el Dr. Martin Luther King Jr., Rosa Parks y Frederick Douglass. Si bien es importante honrar los hombros sobre los que nos apoyamos, ahora es el momento perfecto para reconocer y apreciar cómo los líderes de hoy están teniendo un gran impacto en el mundo empresarial. Ya sea que un empleado sea un ejecutivo de alto nivel o simplemente un miembro del personal, este mes, y durante todo el año, puede y debe mostrar aprecio por sus empleados negros de las siguientes maneras.

Destacar sus aportes

En los negocios, sabemos que los líderes a menudo se representan como blancos y hombres, pero la proporción de líderes afroamericanos en todos los sectores del mundo empresarial está aumentando. Centrar la atención en el liderazgo negro moderno y prestar atención a sus contribuciones es una forma poderosa de reconocer la excelencia negra en su negocio.

Considere destacar (con permiso, por supuesto) a los líderes negros en su empresa. Muestre qué impacto ha tenido su liderazgo en el negocio, en qué están trabajando ahora y qué planean lograr el próximo año.

Si no tiene una tonelada de líderes negros en su negocio, trabaje duro para cambiar eso, pero mientras tanto, piense en qué otros empleados negros están haciendo un buen trabajo que a menudo no se reconoce. Ofrezca compartir sus logros, elogios y logros en toda la empresa, no solo este mes, sino durante todo el año.

No importa cuán grande o pequeño sea el papel de un miembro del personal negro, todos los empleados pueden beneficiarse al ver la excelencia negra actual viviendo y respirando en toda la organización. La representación importa, y para muchos empleados negros, existe el anhelo de ver a las personas que se parecen a ellos reconocidas por sus contribuciones a nivel de toda la empresa. Destacar la excelencia negra puede ser una forma poderosa de fomentar un ambiente de pertenencia y aprecio durante todo el año.

Elimine la carga de los empleados negros para planificar el Mes de la Historia Negra

En su organización, ¿quién suele administrar la programación del Mes de la Historia Negra? ¿Es el director de diversidad? ¿El departamento de recursos humanos? ¿O un empleado negro solitario? Sea quien sea, vale la pena reconocer que el peso de la planificación del Mes de la Historia Afroamericana es pesado y, a menudo, recae sobre los hombros de quienes se ven más afectados, como las mujeres y las personas de color. Es hora de un cambio en ese paradigma.

En lugar de tocar al único empleado negro en la oficina, cuyo trabajo puede no estar en absoluto en el departamento de diversidad, equidad e inclusión (DEI), considere consultar con ese empleado en su lugar. Con eso me refiero a recibir sus comentarios sobre lo que les gustaría ver o experimentar durante el Mes de la Historia Negra. Pero no sin antes hacer tu propia tarea. Recopile comentarios de empleados negros que puedan informar el Mes de la Historia Negra sin esperar que ejecuten las actividades. Pregúnteles si les gustaría ver un orador determinado en un evento de la empresa o si apreciarían un almuerzo privado con otros empleados negros. ¿Se apreciaría un día libre en lugar de un día ajetreado de actividades?

Además, existe una oportunidad única para que los líderes (ya sea que se identifiquen como negros o no) sean iniciadores de programas que centren la excelencia negra. Pueden aprender a reconocer las contribuciones de los empleados negros de una manera que les da a esos empleados el control de elegir cómo se ve el reconocimiento para ellos. El objetivo final es ayudar a los empleados negros a sentirse respaldados sin abrumarlos con la carga de hacer todo el trabajo.

Anime a los empleados que no son negros a que se eduquen

La historia negra está sucediendo ahora mismo. Cada mes, se publica un nuevo libro de un autor negro, un especial de Netflix dirigido por un creador negro y una conferencia con un discurso de apertura negro . Es hora de que los empleados que no son negros tomen la iniciativa de educarse a sí mismos sin imponerles a los empleados negros la carga de ser educadores.

Por ejemplo, una de mis amigas, Minda Harts , publicó un libro llamado Right Within: How to Heal from Racial Trauma in the Workplace que muestra a las mujeres de color y a las personas que dirigen a mujeres de color cómo lidiar con el trauma en el lugar de trabajo de manera reflexiva. Este libro es una excelente herramienta de autoeducación para aprender cómo apoyar a los empleados negros que pueden estar experimentando un trauma en el lugar de trabajo.

Otra mente negra fabulosa es la de Issa Rae. Es la escritora y productora de Insecure and Awkward Black Girl . Utiliza los medios y la narración de historias para contar historias negras de una manera moderna. Sus empleados y millones más pueden acceder a su trabajo en varias plataformas.

Finalmente, una conexión que tengo en LinkedIn, Madison Butler, compartió una publicación que destaca una lista de más de 2000 oradores negros disponibles en todo el país. Ya sea que se trate del Mes de la Historia Negra o no, hay cientos de oradores de todas las disciplinas que están listos para compartir sus conocimientos y conocimientos. Todo lo que necesitan es una invitación de su organización con el compromiso de pagarles lo que valen.

Todo esto para decir que si su negocio y sus empleados desean educarse sobre la experiencia negra actual, los recursos son abundantes.

Asóciese con empresas y organizaciones de propiedad de afroamericanos

Desde marcas minoristas hasta firmas de consultoría, hay una gran cantidad de empresas que buscan aliados y socios. Usar los recursos de su negocio y dirigirlos hacia negocios propiedad de negros no es un acto de caridad; es un acto de solidaridad. A menudo, lo que les falta a las empresas negras no es un producto o servicio de calidad, sino oportunidades y asociaciones. Tomar la decisión consciente de redirigir los fondos que de otro modo se gastarían en un negocio que no fuera negro puede generar solidaridad, mejorar la capacidad de recuperación de los negros y aumentar las oportunidades económicas.

Invierta en el crecimiento y desarrollo de sus empleados negros

Si su empresa tiene empleados negros que tienen un gran potencial pero que por alguna razón no están subiendo la escalera corporativa, podría haber una discrepancia en la oportunidad. Una forma de averiguar si su empresa tiene sistemas que perjudican a los empleados negros es profundizar y mirar debajo del capó del negocio.

Un buen ejemplo es el de uno de mis clientes nacionales más grandes que decidió profundizar en lo que impide que su personal ejecutivo negro avance y tenga un sentido de pertenencia. Este cliente realizó una encuesta que subrayó cómo la experiencia vivida por las mujeres afroamericanas en su empresa era muy diferente a la de otros grupos de trabajadores. Querían cerrar la brecha, por lo que hicieron algo que nunca antes habían hecho: invirtieron una cantidad significativa de dinero en un programa de capacitación ejecutiva para sus líderes negras más importantes. Pusieron a esos líderes en una cohorte donde cada uno recibió entrenamiento ejecutivo, sesiones mensuales recurrentes, apoyo entre pares y más. Mi consultoría fue parte de su programa de liderazgo y ayudamos a los ejecutivos a crear experiencias de aprendizaje mensuales que abordaron temas apremiantes como superar el síndrome del impostor, enfocarse en la marca personal e implementar una rutina radical de cuidado personal .

Invertir en su personal negro es un esfuerzo que vale la pena. Explore dónde su negocio puede estar dejando a los empleados negros con ganas de más y elija invertir en su éxito y avance a medida que avanza el año.

Ir más allá de la historia negra y centrar la excelencia negra en el presente puede parecer diferente para cada organización, pero las formas mencionadas anteriormente son buenos lugares para comenzar. Al pensar en este concepto, regrese a la pregunta: ¿Qué puede hacer mi negocio que sea significativo para los empleados negros? Considere cómo alentar a los empleados que no son negros a educarse, buscar comentarios de los empleados negros e invertir en el éxito de los empleados negros puede marcar una diferencia medible. Si su organización realmente se preocupa por la historia negra, concéntrese en pasos estratégicos significativos que puedan generar más oportunidades y reconocimiento para las personas negras en su organización.