Burger King revela cambios importantes para su Whopper y otros elementos del menú

El martes, la empresa matriz de Burger King , Restaurant Brands International, compartió sus ganancias del cuarto trimestre y sus planes futuros en una llamada de ganancias . La llamada anunció la eliminación de la hamburguesa Whopper de la marca de su menú de descuento, así como otros cambios en el menú.

"A fines de diciembre, implementamos nuestra primera de dos oleadas de simplificación de menús, eliminando artículos de bajo volumen", dijo Tom Curtis, presidente de Burger King en EE. UU. y Canadá, durante la llamada .

Según Reuters , Burger King también dejará de vender algunos elementos del menú menos populares por completo ⁠, como helados, coberturas batidas y leche con chocolate. Burger King tiene como objetivo acelerar su servicio de autoservicio con un menú simplificado, y la compañía informa que sus recortes en el menú no han tenido un impacto en las ventas en la misma tienda de Burger King.

Junto con un menú renovado, los clientes deberían esperar ver precios más altos como resultado de los costos de los productos básicos y la inflación laboral. Sin embargo, la cadena de comida rápida no ha revelado cuándo entrarán en vigencia estos precios más altos.

Aunque los clientes ya no podrán comprar dos Whoppers por $5, la marca no descarta futuros descuentos. Pero estas ofertas ya no tendrán la forma de un cupón físico, ya que la marca comenzó a eliminar gradualmente los cupones de papel en octubre como parte de sus medidas de reducción de costos .

"Durante años, nos hemos estado dispersando demasiado en demasiados mensajes con resultados mixtos... siempre hemos tenido las construcciones de mayor valor en el mercado, tres veces más que nuestros principales competidores, lo que diluyó el poder de marketing y agregó a la complejidad operativa", dijo el CEO de Restaurant Brands, Jose Cil, sobre su estrategia de cupones de papel.

Restaurant Brands International tiene otras marcas de servicio rápido además de Burger King en su cartera, incluidas Tim Hortons , Popeyes y Firehouse Subs .

A partir del jueves por la mañana, las acciones de Restaurant Brands International cayeron un 1,64 % en un período de 24 horas.

