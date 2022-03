¡La curiosidad no mató al gato! Cómo los líderes curiosos mantienen ágil su negocio.

"La curiosidad mató al gato." Es hora de darle la vuelta a este curioso dicho. En términos de liderazgo de todos modos.

Un líder curioso no es aquel que microgestiona a su gente, teniendo que saberlo todo y tener un dedo en cada pastel, por así decirlo. No es un rasgo negativo en absoluto. Un líder curioso es alguien que está motivado a aprender más, a mirar continuamente hacia adelante, buscando nuevas ideas, experiencias y oportunidades para hacer las cosas mejor.

algo de eso suena familiar? Bueno, debería, ya que el liderazgo intelectual ha estado dominado por esta charla durante años, la de la importancia de la agilidad empresarial para hacer mejor los negocios.

El poder de la curiosidad

Los intelectualmente curiosos son por naturaleza más emprendedores, no aceptan las cosas como son, simplemente porque siempre se han hecho así. Son disruptores y audaces calculados que siempre buscan mejores formas de hacer las cosas.

La escucha activa es esencial en cualquier caja de herramientas de liderazgo y es esencial para aprovechar el poder de la curiosidad. Si un líder está auténticamente comprometido con los demás, su equipo, compañeros, tribu, clientes e incluso competidores, se conectan. Esto significa que son más capaces de entenderlos a ellos y sus necesidades. Esta empatía los hace mejores para nutrir a su gente y aceptar la diversidad. Al ayudar a otros a convertirse en lo mejor que pueden ser y crecer, están invirtiendo en el futuro del negocio. Y al adoptar esto, liderando con el ejemplo, están creando un ambiente de seguridad donde las personas pueden ser quienes son y valoradas por lo que aportan, donde no existen las malas ideas.

Ser un líder curioso no significa que tenga todas las respuestas, ni mucho menos. Practican la autoconciencia, conocen sus limitaciones y admiten que los errores son una parte crucial de su viaje. Preguntan a las personas adecuadas, las preguntas correctas y escuchan lo que escuchan.

Crear un legado de curiosidad

Los líderes curiosos no tienen ego. Conocen sus fortalezas y sus debilidades y se rodean de gente brillante. Cuando reflexiono sobre cómo van las cosas, sé que he logrado mi objetivo, cuando mi equipo en realidad no necesita mi aporte para alcanzar sus objetivos. Y ahí radica la belleza de un líder curioso, no solo buscan continuamente nuevas oportunidades e ideas, sino que también buscan activamente ayudar a otros en sus carreras profesionales.

A un nombre familiar se le atribuye esta cita: “No soy ni especialmente inteligente ni especialmente dotado. Sólo soy muy, muy curioso." Ese nombre familiar es Albert Einstein. Y mira lo que logró, revolucionando nuestra comprensión del espacio, el tiempo, la gravedad y el universo. Impresionante.

Fomentando un ambiente de curiosidad.

Reduzca todo esto y la curiosidad se trata simplemente de hacer preguntas. Pero tienen que ser las correctas y las respuestas tienen que ser escuchadas. De lo contrario, el ejercicio es bastante inútil.

Muchos lucharán con esto. Sus cerebros están arraigados a tomar el camino de menor resistencia. Sin embargo, al dar pequeños pasos en el tipo de preguntas que hacemos, podemos desafiar este estado y alentarlos a cambiar de rumbo. Podemos practicarlo por nosotros mismos y podemos convertirlo en un valor central del negocio.

¿Por qué lo hacemos de esta manera? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué podríamos hacer para superar las expectativas de nuestros clientes? ¿Qué pasaría si dejáramos de hacerlo de esta manera? Llévame a través de tu proceso de pensamiento. Todas estas son preguntas poderosas y perspicaces que están en la punta de la lengua de cualquier líder curioso. En lugar de preguntar '¿Quién tiene la culpa?' Es preguntar '¿Qué podemos aprender?' Las preguntas no son defensivas ni sentenciosas, son reflexivas y progresistas.

Al conectar la curiosidad con los valores y la cultura de una empresa, como con casi todo lo demás, tiene que ser auténtico. Los líderes deben caminar por el camino, alineando sus comportamientos con aquellos a quienes desean nutrir. Las desconexiones y la falta de autenticidad se detectarán con facilidad.

Crear una cultura de la curiosidad

Predicando con el ejemplo, los líderes curiosos impulsarán a otros a ser curiosos. Alimentarán una mentalidad de aprendizaje, una que está abierta a lo que es posible. Y alimentarán una cultura que hace más preguntas curiosas, busca comprender otros puntos de vista, comparte objetivos y genera conexión y confianza.

En un mundo en constante evolución, una empresa ágil, que puede adaptarse a las condiciones cambiantes y responder rápidamente, puede reinventarse para lograr un crecimiento y un éxito sostenidos. No hace falta ser uno de los más grandes físicos de todos los tiempos para darse cuenta de que la curiosidad tiene un papel elemental en esto. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedes ser más curioso hoy?