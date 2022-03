Las habilidades que lo convierten en un líder ético

Si me hubieran preguntado hace algunos años, no creo que hubiera entendido la influencia que tuvo mi liderazgo en los valores de mi empresa, empleados, socios y clientes. En los primeros días de Quantum Metric, conocí a uno de nuestros nuevos empleados por primera vez. Dentro de los primeros 30 segundos de conocer a esta persona, me sorprendió darme cuenta de cuán diferentes eran nuestros valores y cómo, a pesar de sus calificaciones profesionales, no encajaban con el tipo de empresa que estaba buscando construir. No fue hasta este momento que realmente pensé en los estándares a los que siempre me he apegado en términos de cómo trato a las personas y construyo relaciones. Me di cuenta de que si quería que eso se reflejara en los equipos que construí, necesitaba ser intencional sobre cómo personifico las prácticas de liderazgo ético todos los días.

El liderazgo ético se reduce a esto: ¿Está tomando decisiones de las que puede estar orgulloso? ¿Qué tipo de decisiones está tomando acerca de involucrar y considerar a quienes lo rodean? El liderazgo ético informa cómo nos presentamos, cómo vamos al mercado y cómo lideramos como equipo. La forma en que los líderes tratan a sus equipos, socios y clientes capta mucho más que el éxito financiero de una empresa.

Una de las cualidades de liderazgo más eficaces es la capacidad de predicar con el ejemplo. Pero, ¿cómo predica con el ejemplo a medida que la empresa crece y menos personas interactúan con usted regularmente? ¿Cómo creas réplicas de tu ejemplo que seguirán multiplicándose, incluso en tu ausencia?

Asegure sus valores fundamentales desde el principio

Como director general por primera vez, inicialmente me sentí un poco fuera de mi zona de confort cuando se trataba de establecer los valores fundamentales de nuestra empresa. Mirando hacia atrás, reconozco cuán crucial fue que definiéramos nuestra "estrella del norte" lo antes posible.

Las tres ideas que rondaban por mi mente en nuestros inicios eran pasión, persistencia e integridad. Estas fueron cualidades que sentí que hicieron la mejor cultura de la empresa y construyeron la base de una empresa en la que me gustaría trabajar todos los días. Incluso hoy, le pregunto a cada candidato que estamos buscando para contratar qué significan estas cualidades para ellos. Hemos construido la empresa en torno a estos tres pilares, y nunca miramos hacia atrás.

Si no ha realizado este ejercicio o no está satisfecho con sus valores fundamentales actuales, le recomiendo que se pregunte qué busca en un miembro del equipo. ¿Cuáles son las cualidades brillantes que le hacen sentir que alguien encaja bien en su organización? ¿Cómo desea que los socios, clientes y otras personas de su industria describan a su equipo?

Si puede escribir tres características que desea que definan su empresa, es posible que haya establecido sus valores fundamentales.

Establezca sus objetivos, luego incorpórelos

Si sus valores centrales son la base de su negocio, sus objetivos comerciales son su marco. Si bien los valores centrales son fundamentales para definir cómo se verá el liderazgo ético en su organización, sus objetivos brindan las guías necesarias sobre cómo abordar diferentes situaciones en su negocio día a día.

En Quantum Metric, establecimos seis objetivos que representaban lo que queríamos lograr y reflejaban quiénes queríamos ser como empresa. A medida que construíamos nuestros objetivos, rápidamente me di cuenta de que las personas, tanto nuestros clientes como nuestros empleados, eran nuestra principal prioridad. Esto es algo que busco encarnar tanto durante como después de las horas de trabajo. Algunos de los momentos más poderosos que he compartido con mi equipo incluso han tenido lugar fuera del trabajo.

Con el tiempo, estos son los valores que he empezado a ver reflejados en mi equipo. Hace unos años, un empleado perdió a un familiar cercano. Sin dudarlo, todos los miembros del equipo de esa persona hicieron un esfuerzo adicional para que el miembro del equipo en duelo pudiera subirse a un vuelo internacional para asistir al funeral y no preocuparse por el trabajo. No necesitaba revisar sus correos electrónicos ni responder preguntas, el equipo se encargó de todo.

¿En qué dirección vas?

Los líderes enfrentan demandas provenientes de diferentes direcciones. Los problemas que aborde primero reflejarán sus prioridades como empresa. Ya sea que sus empleados sean o no parte de esa conversación, experimentarán los efectos secundarios de esas decisiones en el futuro.

Las pequeñas decisiones que tomamos en la parte superior sobre qué priorizar se filtran y guían la cultura. Asegúrese de que sus elecciones lleven a sus equipos en la dirección correcta.