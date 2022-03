Cómo aprovechar al máximo el crowdfunding en Blockchain

Desde su invención e introducción para uso público, Internet ha sido una de las innovaciones tecnológicas más populares. A partir de 140 millones de usuarios en 1998, más usuarios entraron en un 63% anual. En 2021, la cantidad de billeteras blockchain alcanzó el mismo hito (140 millones) y Bitcoin tuvo una tasa de crecimiento anual del 113 % . La capitalización de mercado de todas las criptomonedas también alcanzó los 2 billones de dólares en abril de 2021, convirtiéndose en la clase de activos de más rápido crecimiento de la última década.

Estas estadísticas, entre muchas otras, forman la base de la apuesta de la tecnología blockchain como una de las innovaciones de más rápido crecimiento en la historia de la humanidad.

Muchas industrias tradicionales están trasladando sus operaciones a la cadena de bloques para aprovechar el potencial de esta tecnología. Es solo cuestión de tiempo antes de que la industria del crowdfunding explore la cadena de bloques, abriendo el camino para que fluyan más fondos al espacio. Por ejemplo, Kickstarter ha anunciado sus planes para trasladar toda su operación a la cadena de bloques en 2022.

¿Qué significa esto para los creadores y donantes?

Las plataformas sociales de crowdfunding han estado facilitando entornos para estafadores y reclamos de donaciones falsas. Solo se necesitan unos pocos pasos para crear un perfil falso en la mayoría de los sitios de crowdfunding, recolectar donaciones para proyectos falsos y recaudar fondos para víctimas de tragedias que nunca los recibirán.

Entonces, ¿cómo se protege tanto a los creadores como a los donantes, permitiendo que nuevos proyectos e iniciativas obtengan financiación y florezcan, sin riesgo significativo para ninguna de las partes?

La tecnología Blockchain ofrece una clara ventaja para la industria del crowdfunding, brindando transparencia y seguridad al espacio y protegiendo tanto a los creadores como a los donantes en estas interacciones.

Relacionado: Los fundamentos del crowdfunding

Proyectos de crowdfunding impulsados ​​por blockchain

Los proyectos de recaudación de fondos impulsados ​​por blockchain ofrecen una solución para los creadores que necesitan comprometer cantidades sustanciales de recursos, tiempo y dinero para desarrollar ideas, productos o servicios. Los eventos de recaudación de fondos permiten a las organizaciones probar nuevos productos para medir la aceptación y viabilidad del mercado antes de comprometer fondos para un mayor desarrollo. Este conocimiento del mercado hace que los creadores estén más dispuestos a asumir el riesgo financiero de producir material que podría beneficiarlos a ellos mismos oa otros. Sin estas garantías, es posible que los creadores nunca hagan despegar algunos de estos productos.

Hoy en día, gran parte del dinero que se invirtió en campañas de crowdfunding ahora fluye a través de cadenas de bloques en forma de organizaciones autónomas distribuidas o DAO. Un excelente ejemplo de un proyecto que recaudó fondos a través de una iniciativa de crowdfunding es ConstitutionDAO , que recaudó $46,3 millones de miles de simpatizantes para comprar una copia rara de la Constitución de los EE. UU. Una vez que no pudieron ganar la subasta, ofrecieron reembolsos a sus donantes y disolvieron la iniciativa.

Relacionado: Acceso a la Web 3.0 con un clic: kits de herramientas para la adopción de Blockchain

Entonces, ¿cómo funciona el crowdfunding?

Cuando un creador presenta la iniciativa de un nuevo producto, los interesados ​​pueden optar por apoyar la causa y asegurar el acceso antes de la producción.

Cada seguidor transfiere la cantidad requerida en una moneda estable a una billetera de depósito en garantía vinculada por un contrato inteligente. El creador puede comenzar la producción cuando el monto total en depósito alcanza el objetivo dentro de un período específico.

Tres escenarios de términos de crowdfunding de blockchain

Una vez que todo el producto es creado, publicado y aceptado por la mayoría de los donantes a través de un sistema de votación de gobierno, los fondos completos se entregan a los creadores. Cuando cada hito se alcanza y es aceptado por una proporción predefinida de partidarios, se libera una parte de los fondos para facilitar el progreso del proyecto. Cuando el producto se crea y se lanza al público, los fondos se pueden entregar al creador con o sin la aceptación del donante, independientemente de los niveles de aceptación del donante.

La cantidad predeterminada de la billetera de depósito en garantía se transferirá al creador una vez que se alcance el consenso. De esta forma, el contrato inteligente aísla a los donantes de los errores de juicio de los creadores de proyectos.

La plataforma de integración también puede explorar préstamos DeFi respaldados por activos para el capital de trabajo provisional si el creador necesita los fondos para crear el proyecto.

¿Necesita entender blockchain para usar este contrato inteligente de crowdfunding?

La respuesta es no, no necesitas entender blockchain para usar esta plataforma de crowdfunding en tu negocio. Forward tiene una solución de contrato inteligente que permite mejorar los procesos de crowdfunding de la Web 2.0 utilizando capacidades de cadena de bloques. Es un entorno sin código creado para que los usuarios no técnicos aprovechen el poder de blockchain en la forma en que usan las aplicaciones actualmente en sus negocios.

Por ejemplo, un ilustrador experimentado puede lanzar un nuevo libro de arte usando el kit de herramientas personalizable de crowdfunding. El ilustrador muestra el objetivo, el trabajo anterior, los riesgos y luego establece los parámetros y la hoja de ruta. Gracias a la naturaleza descentralizada de las herramientas Web 3.0, el proyecto obtiene exposición sin restricciones geográficas. Luego, los posibles donantes contribuyen al proyecto en un entorno sin confianza impulsado por contratos inteligentes .

El contrato inteligente tiene una interfaz de usuario simple con la que los creadores y donantes pueden interactuar fácilmente, nada muy diferente de las otras aplicaciones que usan todos los días. Por lo tanto, los usuarios no necesitan entender cómo funciona blockchain antes de beneficiarse de su funcionalidad.

Los donantes pueden usar tarjetas de crédito y débito regulares para comprometerse con las campañas, mientras que los creadores reciben moneda fiduciaria para cumplir con sus proyectos.

Relacionado: Acelere la mejora de las habilidades de los empleados automotivados con las recompensas Web 3.0

Qué buscar en una aplicación de crowdfunding de blockchain

Las mejores plataformas de crowdfunding de blockchain tendrán contratos inteligentes totalmente personalizables que te permitirán definir los términos del contrato, teniendo en cuenta las condiciones bajo las cuales se entregan los fondos al creador. Permite a los donantes elegir campañas que ofrezcan términos con los que estén de acuerdo. También crea una relación transparente donde los creadores y los donantes están protegidos.

La tecnología Blockchain está revolucionando el crowdfunding. Está fomentando la interacción entre innovadores, donantes y consumidores. Gracias a los contratos inteligentes, los donantes pueden contribuir de forma segura a su proyecto favorito. Los consumidores pueden apoyar a cualquier creador y comprar productos digitales. Al proporcionar un marco descentralizado y sin confianza, los innovadores tienen la oportunidad de iniciar negocios, resolver problemas y producir nuevas tecnologías.