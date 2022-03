4 preguntas que debes hacerte antes de contratar a un editor para tu negocio

No importa qué tipo de negocio tengas, un editor calificado es una de las mejores inversiones que puedes hacer. Incluso los escritores experimentados cometen errores críticos al crear todo, desde páginas hasta solicitudes de subvenciones y libros. Un ojo entrenado puede evitar que usted y su empresa publiquen errores vergonzosos.

El dicho, tienes que gastar dinero para ganar dinero, realmente se aplica aquí. ¿Por qué es tan importante la falta de errores tipográficos o la calidad de la gramática? Según el estudio de investigación que escuche (varias empresas han estudiado a los consumidores estadounidenses y británicos a este respecto), entre el 59 y el 82 por ciento de sus compradores potenciales se desaniman por errores tipográficos, mala gramática o traducciones inexactas.

Relacionado: ¿Por qué debería contratar a un escritor profesional para impulsar su negocio?

Muchos profesionales como yo editamos blogs, páginas web, catálogos, menús de restaurantes, solicitudes de subvenciones, libros y más por tarifas razonables. Sin embargo, no todos los editores y correctores son iguales. Antes de pagarle a un profesional para que lo ayude a limpiar su copia escrita o mecanografiada, aquí hay algunas preguntas importantes que debe hacer.

1. ¿Cuánta experiencia tienes?

Es importante encontrar un editor con experiencia. Como mencioné en artículos anteriores de Entrepreneur, algunas personas sin educación relevante y experiencia profesional comenzaron a llamarse entrenadores, escritores, editores, etc. durante la pandemia.

Pagarás más por alguien con 25 años de experiencia. Pero es probable que no tenga que sufrir la vergüenza de los errores perdidos o pagar de su bolsillo nuevamente para encontrar un editor verdaderamente experimentado. Una señora vino a mí recientemente en busca de su quinto editor para un libro. Había elegido los editores de menor precio cuatro veces y se quemó gravemente. Estas personas estaban tratando de usar programas de software, subcontratando su trabajo a hablantes no nativos de inglés o simplemente no sabían lo que estaban haciendo.

Relacionado: 3 banderas rojas a tener en cuenta al contratar un libro o un entrenador de escritura

2. ¿Qué tipo de edición haces?

Esto es especialmente importante si necesita un editor de libros en lugar de un editor de estilo de sitio web, un editor de propuestas de subvención, etc. Probablemente desee un editor de estilo o un corrector de pruebas para la mayoría de los textos comerciales. Si necesita un editor para su libro, un editor de estilo o un corrector de pruebas está bien. Pero, si le preocupa el valor literario de su trabajo, es posible que también necesite un editor de contenido o de desarrollo.

Algunos editores tienen experiencia con todos los tipos de edición, pero prefieren uno sobre el otro (en mi caso, es la edición de textos y la corrección de pruebas). Otros no tienen idea de lo que estás hablando cuando les preguntas qué tipo de edición hacen. Esta es una posible bandera roja. Incluso un editor de desarrollo sin experiencia debería al menos saber que esta área existe.

3. ¿Cuánto costará?

Nuevamente, no contrate a un editor basado en el precio más bajo, o incluso el más alto. Sin embargo, como emprendedor necesitas claridad para que no haya sorpresas. Solo en raras ocasiones trabajaré por horas, ya que ese modelo tiende a dejar más espacio para la ambigüedad y la sospecha. Es mucho mejor para ambas partes decidir una tarifa plana, firmar un contrato y tener claro cuántas rondas de edición se realizarán.

Por ejemplo, si alguien necesita editar un manuscrito de 20,000 palabras, crearé una cotización basada tanto en el número de palabras como en la cantidad de trabajo necesario. Esto podría oscilar entre $ 800 y $ 2,000 por una edición. Si quieren que lo edite y se lo devuelva para que hagan lo que quieran, esa es una ronda de edición. Si quieren volver a mirarlo, reescribirlo un poco y devolvérmelo, esa es una segunda ronda de edición.

La mayoría de los clientes quieren una ronda, pero algunos quieren dos o tres. Por lo tanto, deberá crear una cotización basada en varias rondas de trabajo. Bajo mis cotizaciones significativamente si alguien pide dos o tres rondas de edición. En lugar de pagar de $800 a $2000 por ese manuscrito de 20 000 palabras dos o tres veces, pueden pagar de $1600 a $3600 por varias rondas. (Nuevamente, estas son generalizaciones aproximadas).

4. ¿Cuál es su tiempo de respuesta?

En los últimos 25 años, he escuchado pesadillas sobre plazos poco claros o incumplidos. Como ex periodista, esto me da escalofríos. Para mí, una fecha límite es una fecha límite.

Nuevamente, la claridad desde el principio hará la vida más fácil para todos los involucrados. Si se trata de un blog breve, no es irrazonable esperar un tiempo de respuesta de 12 a 72 horas, aunque algunos editores no tendrán el ancho de banda para las solicitudes de última hora. Para un proyecto más largo, puede esperar entre una semana y dos meses. Un libro de 100.000 palabras, por ejemplo, necesita múltiples ediciones y para que esté bien hecho necesita un par de meses de edición.

Sospeche de cualquier persona que diga que puede editar el manuscrito de su libro rápidamente. A menudo, usan software como Grammarly. O divide tu libro en diferentes archivos y subcontrata a varias personas en sitios como Fiverr o Upwork. (Como alguien que consiguió la mayoría de mis clientes Upwork durante años, tuve bastantes clientes que me pidieron que fuera su editor subcontratado).

No quieres esto; desea una persona con la que pueda hablar leyendo cada palabra de su sitio web, biografía, blog, solicitud de subvención, carta de presentación, currículum, libro y similares varias veces. Desea que los humanos lo lean, porque el software generalmente no puede diferenciar entre to y to o si alguien escribió starring en lugar de staring.

Relacionado: Cómo contratar escritores independientes de primer nivel para su negocio de contenido

Resumiendo

Un editor puede ser una de las mejores inversiones que haga como empresario. Con la experiencia y la educación adecuadas, ayudarán a que su trabajo escrito sea lo mejor posible, y evitará convertirse en un meme de las redes sociales.