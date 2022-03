La SEC investiga a Elon Musk y su hermano por tráfico de información privilegiada

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) está investigando a Elon Musk y a su hermano menor, Kimbal Musk, por tráfico de información privilegiada, según el Wall Street Journal . Según el informe, la SEC comenzó a investigar el año pasado después de que Kimbal Musk vendiera 88 500 acciones (con un valor de $108 millones en ese momento) de acciones de Tesla un día antes de que Musk encuestara a los usuarios de Twitter para preguntarles si debería vender el 10 % de las acciones de la compañía.

Últimamente se habla mucho de que las ganancias no realizadas son un medio de evasión fiscal, por lo que propongo vender el 10% de mis acciones de Tesla.



¿Apoyas esto? – Elon Musk (@elonmusk) 6 de noviembre de 2021

Los funcionarios o directores de la empresa como Kimbal Musk, que forma parte de la junta directiva de Tesla, pueden evitar los cargos por tráfico de información privilegiada mediante el uso de planes de negociación 10b5-1. Estos planes permiten a los miembros de la empresa comprar o vender acciones a intervalos establecidos. El WSJ descubrió que Kimbal Musk a menudo usaba el plan 10b5-1 en sus presentaciones, pero la venta de noviembre no indicaba que se usara un plan 10b5-1.

La SEC no ha comentado sobre la investigación. Sin embargo, Elon Musk le dijo al Financial Times que Kimbal "no tenía idea" de antemano de la encuesta de Twitter.

La naturaleza combativa de Elon Musk hacia la SEC está bien documentada. A principios de este mes, el abogado de Musk, Alex Spiro, acusó al organismo gubernamental de tratar de "enfriar" el "ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda" de Musk con respecto a otro incidente de Twitter bajo investigación de la SEC.

“La SEC parece estar apuntando al Sr. Musk y Tesla para una investigación implacable en gran parte porque el Sr. Musk sigue siendo un crítico abierto del gobierno”, escribió Spiro en una carta al Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York a principios de este mes.

A partir del viernes por la mañana, las acciones de Tesla subieron un 0,11% en un período de 24 horas.

