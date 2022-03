El secreto de mil millones de dólares de Jessica Simpson: 'Ser subestimado es un superpoder'

Crédito de la imagen: Art Streiber

"Tocar el timbre fue una experiencia salvaje, tengo que decirlo".

Jessica Simpson está sentada en la oficina de Los Ángeles de su empresa en una fría tarde de enero, cerca de una pequeña montaña de cajas de zapatos adornadas con su nombre. “Todos estaban como, ¡esto es increíble! ¡Esto es increíble! A la gente realmente le gustaba, y yo estaba como, 'Está bien, chicos... Voy a tocar el timbre ahora...'

Simpson levanta una mano en el aire, largas uñas verdes enroscadas alrededor del mazo imaginario en la Bolsa de Valores de Nueva York.

"¡Timbre! No sé lo que acabo de hacer”. Ella abre mucho los ojos y gira la cabeza de un lado a otro, consultando a los espectadores invisibles. “ Espera, ¿significa esto que tengo que dirigir Wall Street ahora? ”

Ella hace una gran carcajada de Texas, profunda desde el diafragma, deslizándose hacia arriba unas cuantas octavas al final. Después de 20 años en el centro de atención, Simpson, de 41 años, ha dominado esta nota en particular: reírse de sí misma, haciéndose un poco tonta para su disfrute. Pero si, a estas alturas, todavía piensas que la cantante pop (convertida en estrella de la telerrealidad, convertida en actriz, convertida en magnate de la moda) no tiene ni idea, bueno, entonces tienes una o dos cosas que aprender sobre las ventajas de convertirte en el chiste. Simpson sabe que cuando tu público se ríe de ti, se distrae. Y eso te da tiempo para evaluarlos.

“Ser subestimado es el superpoder”, dice Simpson. “Te hace querer volar sobre todos. Pero realmente, es mejor hacerlo con paciencia. Sigo el juego de una manera que le hago saber a la gente que estoy siguiendo el juego”.

Y el largo juego de Simpson ha valido la pena. En la actualidad, su aventura más perdurable y lucrativa es Jessica Simpson Collection , una marca de ropa y estilo de vida que obtuvo por primera vez mil millones de dólares en ventas anuales en 2012. Pero incluso este viaje ha estado plagado de tiempo perdido y subestimación. Desde el principio, ella no tuvo la propiedad total; ella y su madre Tina cofundaron el negocio en 2005 con el titán del calzado Vince Camuto, y luego vendieron una participación mayoritaria a la empresa pública Sequential Brands (lo que le valió a Simpson su papel protagónico en la bolsa de valores). Pero Sequential era un propietario inestable. “Durante unos buenos tres años y medio, cuatro, cada vez que visitábamos las oficinas de Sequential, le decía a nuestro equipo: '¡Chicos, estamos en el Titanic y estamos dando vueltas alrededor del iceberg!'”, dice Tina. En noviembre del año pasado, después de que Sequential se declarara en bancarrota, las mujeres Simpson finalmente tomaron el control: pagaron $65 millones para recomprar su marca en su totalidad.

“Recuerdo cuando empezábamos y éramos súper jóvenes e ingenuos”, dice Tina, de 62 años. “La gente pensó, 'Oh, esas mujeres tontas. Podemos tirar la lana sobre sus ojos. ¡Ya sabes, son Jessica Simpson y su madre! Es bastante gracioso cuando lo piensas”.

De tal madre, tal hija: a Tina y Jessica les encanta que las subestimen. Han descubierto que hay poder en pasar desapercibido, en leer la sala cuando nadie piensa que estás prestando atención, en hablar incluso cuando no estás seguro de tener razón, en acumular conocimiento para el momento en que estás listo para decir, Esto es lo que vamos a hacer .

“Tantos hombres con traje me han hecho sentir subestimada, en este punto solo tengo que reír, como, 'Oh, necesitas un abrazo'”, dice Simpson. “Ni siquiera puedo pensar en un momento en particular porque ha sucedido durante toda mi carrera. Siempre fui la niña que tenía que entrar y sentarse con hombres de traje, ¿sabes? Pero ahora puedo usar el traje”.

la idea de la Colección Jessica Simpson llegó por primera vez a Tina en 2003, cuando Jessica estaba en Newlyweds: Nick & Jessica. La exitosa serie de telerrealidad de MTV documentó el comienzo del breve matrimonio de Simpson con Nick Lachey, el rompecorazones residente de la banda de chicos 98 Degrees. En ese momento, Simpson había sacado tres álbumes con éxitos como "Irresistable", "With You", "Creo que estoy enamorado de ti" y "I Wanna Love You Forever", pero el padre y gerente de Jessica en el vez, a Joe Simpson, no le gustó que el sello discográfico calificara a Jessica de gatita sexual. Un ex ministro bautista, pensó que los fanáticos verían un lado más realista de ella en casa, tirándose pedos en pantalones de chándal (esto sucedió mucho). Funcionó. Los recién casados hicieron que Simpson se notara de una manera completamente nueva, en gran parte por las meteduras de pata que solía cometer frente a la cámara. Acurrucado en el sofá, picoteando un plato de atún de una lata de Chicken of the Sea, Simpson, de 23 años, preguntó: "¿Este pollo que tengo es pescado?". Lachey se volvió hacia ella confundido y horrorizado, y el momento se consolidó en la memoria de la cultura pop.

En sus memorias de 2020, Open Book , un éxito de ventas número 1 del New York Times , Simpson escribió: “Sé que hay personas que piensan que no puedo unir dos pensamientos... Al comienzo de mi carrera, de alguna manera, siempre estaba La broma. Todo el mundo se burló de algo que diría, y lo admito, definitivamente jugué. La risa de la gente significó mucho para mí, y ser la broma me validó siendo inteligente conmigo mismo. Me sentí como si pudiera engañar a alguien.

Pensé: ¿Qué tan tonto eres para pensar que soy tan estúpido ?

Los "momentos rubios" de Simpson siempre parecían auténticos, pero también como si hubiera un cálculo de una fracción de segundo entre el momento en que algo apareció en su cabeza y el instante en que salió de su boca. Claramente disfrutó viendo las ondas de choque de un comentario tonto. “Me gusta tomar a la gente con la guardia baja”, dice Simpson. “Eso es una cosa sobre mí. Sé cómo decir algo que dejará boquiabierto”.

Simpson era divertida y cercana, y todo lo que usó en Newlyweds se agotó. “Le dije a Jessica: 'Es genial que estemos haciendo esto por todos los demás'”, recuerda Tina. “'Pero, ¿y si lo hacemos por nosotros mismos?'”. Tina siempre había sido emprendedora, manejando los números en la tienda de regalos de sus abuelos en Texas cuando era niña, y cuando Jessica y su hermana menor, Ashlee, estaban creciendo, Enseñando ejercicios aeróbicos en la iglesia. (Su clase se llamaba “Cuerpos celestiales”). Una vez que Jessica comenzó a actuar, Tina diseñó todos sus atuendos y disfraces, trabajando con costureras para confeccionar looks desde cero. Pero los Simpson pensaron que tenía sentido licenciar el nombre de Jessica a un fabricante ya establecido. Así que contactaron a Vince Camuto, el diseñador de zapatos que cofundó Nine West y el conglomerado multimarca Camuto Group.

Jeff Howald es ahora el director financiero de Jessica Simpson Collection, pero en 2005 fue director financiero de Camuto Group. Recuerda la decisión de Camuto de pagar $15 millones por la licencia maestra de la Colección Jessica Simpson. “Creo que vio versiones más jóvenes de sí mismo en Tina y Jessica”, dice Howald. Newlyweds dio la impresión de que Jessica era una especie de rubia tonta, pero vio en ella a una persona de negocios muy inteligente. Vince tenía buen ojo para los detalles más pequeños, y así son Jessica y Tina. Tina está en todas las reuniones de productos y Jessica está en muchas, dando retroalimentación a los licenciatarios. Muchas celebridades quieren registrarse y dejar que todos los demás hagan el trabajo, pero Tina y Jessica realmente trabajan con la marca”.

Desde el principio, Tina dice: “Sabíamos que queríamos que fuera asequible. Nunca quisimos estar en Neiman's o Bergdorf's ni en ningún lugar así. Queríamos ir al midtier porque esos son sus fans. Esas eran las personas que venían a ver sus shows y compraban sus discos. Y el estilo personal de Jessica y su forma de vestir son realmente muy felices. Es accesible y alcanzable”.

La línea de Simpson se vendía en grandes almacenes de centros comerciales como Macy's y Dillard's, donde ya pasaba mucho tiempo. “No hay mucho que hacer en la gira”, dice ella. “Así que iba al centro comercial y compraba. Me gustaba ver cómo vestía la gente. Soy muy observador, y sería totalmente esa persona sentada en el banco mirando a todos. Entiendo por qué lo hicieron mis abuelos: ¡es divertido! Puedes tener una idea de lo que la gente está comprando, lo que está necesitando”.

La colección siempre ha sido un acto de equilibrio entre lo que Jessica usaría personalmente y las tendencias que compran sus clientes. “Hubo un tiempo en que estos tacones altos y plataformas desaparecieron del mercado”, dice Tina. “Pero Jessica estaba como, 'Eso es lo que me gusta usar. Sigue haciendo el Dany, nuestro gran tacón de plataforma que ha estado funcionando desde siempre, que Jessica puede usar literalmente en la playa. Así que quería correr el riesgo y seguir adelante, y ahora la tendencia de las plataformas ha vuelto y ha sido un gran año para nosotros porque siempre las hicimos para que la gente supiera que acudía a nosotros”.

En el otro lado de la ecuación, uno de los zapatos más vendidos de todos los tiempos de la marca es una bailarina llamada Mandalaye, que el personaje de Cynthia Nixon, Miranda, usó en un episodio de And Just Like That… , el reinicio de Sex and the City . “Jessica nunca usaría personalmente ese zapato”, dice Tina, “pero sabemos que hay personas que lo harían, así que nos arriesgamos”.

Jessica y Tina dicen que muchos de sus riesgos se reducen al instinto. “Para mi mamá y para mí, la intuición lo es todo”, dice Simpson. “Como, si no lo sentimos en nuestras entrañas, no nos diste la cena”.

Y ciertas cosas que no se sentían del todo bien en primer lugar no resultaron como esperaban.

En 2015, Vince Camuto murió inesperadamente, luego de una tranquila batalla contra el cáncer. “No le dijo a nadie que estaba enfermo, ni siquiera a sus empleados más cercanos como yo”, dice Howald. “Una de mis primeras llamadas fue a Jessica. Estaba tan sorprendida, llorando, era como si su propio padre hubiera muerto”.

En el año anterior a su muerte, Camuto le había dado algunos consejos a Tina. Dijo que el panorama minorista estaba cambiando, por lo que podría tener sentido vender parte de la marca mientras estaban adelante.

“Dijo que quitara algunas fichas de la mesa”, dice Jessica. “No sé si realmente quiso decir tantos como nosotros”. Ella ríe. “Éramos, como, fichas de la mesa, ¡genial, está bien!”

Pero cuando llegó el acuerdo final con Sequential, Tina dice: “Seré honesta contigo. No estaba contento con el 62,5%, y las personas que negociaron ese trato por nosotros lo sabían. Pero nuestro abogado firmó un acuerdo operativo muy fuerte que le dio a Jessica 175 páginas de derechos. No lo habría firmado sin eso porque, incluso si poseyeran el 62,5 %, en lo que respecta al producto (la apariencia y la sensación), obtuvimos la aprobación final. En mi vida diaria, no me considero un fanático del control, pero cuando se trata de la marca de Jessica, lo soy. Quería protegerla.

Hay un término que Simpson usa a menudo en sus memorias, Open Book , para describir los dolorosos momentos de vulnerabilidad: "nekkid". “No desnudo, nekkid. Verdaderamente desnudo. Y ella ha tenido muchos de esos momentos. Durante años, cuando era niño, Simpson fue abusado sexualmente por la hija de un amigo de la familia. Cuando finalmente le contó esto a un amigo, el amigo difundió crueles mentiras sobre Simpson en su escuela secundaria y Simpson fue condenado al ostracismo. A los 13, fue finalista de The All New Mickey Mouse Club , junto con Justin Timberlake, Ryan Gosling, Christina Aguilera y Britney Spears. Pero antes de su audición final, Simpson cometió el error de ver la audición de Aguilera en el monitor del backstage. Cuando Simpson salió al escenario, se quedó helada. Perdió el lugar y no firmó con Columbia Records por otros cuatro años. Esa fue solo la primera vez que se clasificó contra Spears y Aguilera, una repetición a lo largo de su carrera. Apagar su crítico interno a menudo era agotador. Antes de interpretar su papel estelar en Los duques de Hazzard , había escuchado que el director se resistía a elegirla. “Creo que pensó que era demasiado tonta para interpretar a un personaje tan fuerte e inteligente como Daisy Duke”, escribió en Open Book . Y cuando John Mayer rompió con ella antes de que actuara en un tributo a Dolly Parton, tuvo un colapso instigado por el whisky a mediados de "9 to 5", y le dijo a la audiencia: "Esta canción es demasiado buena para mí".

Muchos aspectos de la vida de Simpson se acomodaron una vez que conoció a su segundo esposo, el exjugador de fútbol americano de la NFL Eric Johnson, con quien ahora tiene tres hijos. Pero otras cosas se desmoronaron. Mientras se preparaba para dar a luz a su hija mayor, Maxwell, su padre fue a verla al hospital y le dio la noticia de que dejaría a su madre después de 34 años de matrimonio. Dijo que fue ella, Jessica, quien lo inspiró a hacer esto cuando se separó de su primer matrimonio. Para Simpson, la separación de sus padres fue algo que hizo temblar el mundo. Para 2017, bebía vodka y Perrier con sabor a "glittercups" a las 7 am antes de llevar a sus hijos a la escuela, ahogando el dolor y la ansiedad que sentía. Después de deslumbrarse en una fiesta de Halloween, mientras se disfrazaba de su amigo y “animal espiritual” Willie Nelson, se dio cuenta de que algo tenía que cambiar. “Cuando dejé de beber, fue porque había dejado de escuchar la voz en la que realmente confiaba y estaba perdida sin ella”, dice.

Durante los últimos cuatro años, Simpson ha estado aprendiendo a escuchar esa voz nuevamente. Pero algunos de esos primeros traumas todavía la persiguen. En momentos de extrema presión o conflicto, a menudo se encuentra paralizada. “Cualquier audición, lo que sea, lo estropearé”, dice ella. “Es una presión extraña bajo la cual me congelo, y son todas estas palabras en mi cabeza. Estoy como, ¡Ahh! Me presiono mucho a mí mismo, así que espero que otras personas me mantengan en un nivel más alto”.

Este tipo de pánico de borrado de cerebro es una parte lógica de ser subestimado. Demostrar tu valía ante los escépticos significa estar a la altura de tus propias expectativas, y esas suelen ser las más difíciles de cumplir. Pero Simpson ha desarrollado estrategias para hacer frente a la temida "congelación".

“Cuando tengo una reunión, una audición o una actuación realmente importante, trato de conocer el escenario, la audición o la moda en la que se encuentra en ese momento”, dice. "Estar. La gente siempre piensa en el futuro y es bueno tener metas y sueños. Pero estar en el momento y observar tu entorno, notar lo que te rodea, es muy importante para el crecimiento”.

Según su madre y Howald, una de las características que definen a Simpson es cuán sintonizada está con su entorno, incluso cuando parece que no lo está. “Estaremos sentados en una reunión de la junta y pensaré que ella no está escuchando nada porque parece realmente desanimada”, dice Tina. “Pero luego, de repente, saldrá con la pregunta más brillante que se haya hecho en todo el día. Siempre he pensado que su mente procesa las cosas de manera diferente a otras personas”.

Howald también menciona esto. “Cuando estamos en medio de una gran reunión con mucha gente”, dice, “de la nada, Jessica hace una muy buena pregunta financiera o sugiere una solución específica, como, ¿no sería mejor si ¿Manejamos ese trato de esta manera?

Simpson dice que cuando parece desconcertada, a menudo se debe a que está evaluando lo que todos dicen, sacando a la luz sus opiniones, preguntándose por qué pensarían específicamente esto o aquello, y cómo otras personas en la habitación podrían estar percibiendo la información. “Escucho todo. Sé cuatro conversaciones a mi alrededor en este momento”, dice, señalando la oficina abierta detrás de ella. “Siempre estoy pensando en la persona que entrega la información y las personas en el área de recepción o en la parte de atrás. Soy muy consciente de mi entorno. Incluso si estoy en medio de algo realmente caótico, puedo estar quieto. Estoy callado hasta que no lo estoy”.

Pero también, como era de esperar, cuando un pensamiento está dando vueltas en su mente y no está segura de que otras personas piensen que es inteligente, Simpson cree firmemente en simplemente decirlo. Hay un concepto de jefe, una idea muy masculina, que supone que un líder siempre debe proyectar confianza. Simpson no tiene tiempo para eso.

“Sentirse cómodo al decir algo de lo que no está completamente seguro es importante”, dice ella. “El hecho de que no tengas confianza no significa que no sea una idea asombrosa y brillante. Siempre aconsejo a las personas que sean muy abiertas y dejen salir todo porque algunas de las ideas más raras son las que se quedan”.

Naturalmente, ahora que las damas Simpson manejan el negocio por su cuenta, surgen preguntas. En la oficina, hurgando en el cuello de su suéter grueso, Jessica dice: "Literalmente, hacía tanto frío aquí hoy que dije: 'Mamá, ¿pagaste la factura de la electricidad?'". Esto la hace reír a carcajadas. “No, no, toda la plomería y la electricidad están bien”.

Después de las facturas de servicios públicos, una de las primeras órdenes de negocios de Collection continúa desarrollando sus ofertas de comercio electrónico. En 2015, Sequential les había prometido a los Simpson un sitio web de primer nivel, pero nunca se materializó. Tina se cansó tanto de esperar que lo tomó en sus propias manos (y luego pagó regalías de Sequential sobre las ganancias del sitio que nunca la ayudó a construir). “Todos nos dijeron que nos llevaría al menos cinco años ver algún tipo de beneficio del sitio, pero obtuvimos ganancias en el segundo año”, dice Tina. “Así que ese fue uno de esos momentos 'ajá'. Como, está bien, podemos hacer esto nosotros mismos”.

Para Tina, reclamar la propiedad de la Colección ha sido una especie de regreso a casa. “Es cumplir el destino que no sabía que existía cuando era más joven”, dice. “Sabes, comencé de nuevo. Me divorcié. Y fue como, bueno, mierda, si me iba a dejar, ¿por qué no lo hizo cuando yo era, ya sabes... más joven y más caliente? Ella se ríe, una risa abundante que casi llena el vacío de la injusticia. “Pero con el negocio, es como, hey, hicimos todo eso. Entonces, para mí, la marca representa que nunca se es demasiado viejo y que nunca es demasiado tarde”.

Jessica no es de las que se arrepienten, pero cuando se le pregunta si hubo algún momento "oh-oh" en el viaje de la marca, piensa en esa mañana en la Bolsa de Valores de Nueva York, después de la venta a Sequential. “Simplemente tengo ganas de hacer sonar esa campana, poner muchas expectativas en mi nombre y mi marca para ser este generador de dinero”, dice ella.

A Simpson nunca le han gustado las situaciones de alto riesgo y alta presión. Pero también se ha dado cuenta de que el hecho de que un momento tenga mucho en juego no significa que tenga que ser de mucha presión.

“Ser subestimado... es como un escudo”, dice ella. Cuando las personas te pasan por alto y te subestiman, te dejan para “prepararte para el futuro que deseas”. Ella continúa: “No te presiones demasiado porque nunca es decisivo, ¿sabes? Siempre hay una manera de hacer ese descanso. Deja que el tiempo transcurra un poco más lento para que aprendas y crezcas en el camino. Entonces, para cuando llegues allí, estarás listo”.