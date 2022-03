Cómo priorizar el servicio al cliente cuando tiene poco personal

Todos hemos experimentado la disminución en el servicio al cliente en los últimos dos años. La escasez de mano de obra ha resultado en horas de operación más cortas, tiempos de espera prolongados y la experiencia frustrante de un representante de servicio al cliente que no puede responder sus preguntas. Las empresas han puesto el servicio en un segundo plano. Pero esta es realmente una oportunidad para que su negocio se destaque.

No se trata de ser delgado y malo, se trata de ser delgado y amable.

El servicio es el arte de brindar a sus clientes atención y amabilidad . No necesita un personal completo para brindar una atención personalizada excepcional al cliente . Piense en la calidad sobre la cantidad. Como empresa de mudanzas, necesitábamos reducir la cantidad de mudanzas que realizamos para brindar el servicio de alta calidad que siempre ha sido parte de nuestro ADN y para preservar nuestra reputación de cinco estrellas. Puede sonar aterrador reducir su negocio en un momento en que todavía hay una gran demanda. Pero, lo que realmente da miedo es el daño a su marca causado por estirar demasiado sus recursos humanos y brindar un servicio deficiente a sus clientes. Su reputación estelar ganada con tanto esfuerzo se verá afectada. Reparar una mala reputación lleva años.

La demanda de los consumidores ha aumentado, pero no permita que esa tentación arruine su negocio. Sea inteligente y estratégico, pregúntese qué puede manejar mi personal actual. ¿Cómo podemos adaptarnos y seguir brindando la atención que nuestros clientes, invitados y clientes esperan?

Brindar un excelente servicio al cliente no tiene por qué costarle más. De hecho, a la larga, un excelente servicio al cliente le ahorrará dinero. Es mucho más fácil (y más barato) retener a un cliente que atraer nuevos. Además, ¿por qué no convertir a sus clientes en fanáticos delirantes que lo ayuden a correr la voz?

Además, los clientes felices lo ayudan a retener su fuerza laboral. Es una hermosa relación simbiótica. Trate bien a los miembros de su equipo para que ellos traten bien a sus clientes y sus clientes satisfechos tratarán bien a los miembros de su equipo. Es la mejor manera de hacer que los miembros de su equipo quieran quedarse con usted.

Con corazón y creatividad, puede mantener su marca próspera y allanar el camino para el crecimiento futuro. Aquí hay siete formas de mantener un excelente servicio al cliente, incluso con una fuerza laboral reducida:

ser anticuado

En primer lugar, ama a tus clientes. Conozca a sus clientes y desarrolle relaciones con ellos. Si son clientes habituales, asegúrese de demostrar que los recuerda y que está feliz de verlos de regreso. Llámalos por su nombre y asegúrate de repetir lo que les encantó la última vez. Si a sus clientes les encantó su experiencia, querrán devolverle su amor. Volverán una y otra vez; y recomendarle a sus amigos y familiares. Además, dejarán críticas entusiastas en línea.

Educar y acomodar

Asegúrese de que incluso su reducido personal esté bien informado sobre el servicio que proporciona. Su equipo necesita conocer las complejidades de su servicio para que puedan ser ágiles y adaptarse a las necesidades del cliente. Todo su equipo Lean necesita la capacidad de resolver problemas en el acto, o saber a quién acudir rápidamente para resolver un problema. Ya sea que sus empleados trabajen desde su oficina o de forma remota, adapte sus horarios para permitirles tener flexibilidad en la vida laboral. Configure a su equipo para que puedan administrar sus responsabilidades familiares, así como tener tiempo para concentrarse completamente en sus llamadas y tareas de servicio al cliente. Un representante de atención al cliente distraído conduce a errores e ineficiencias.

Enfocar

Elija un segmento demográfico o de mercado. Centra tu comunicación en ese sector. Coloque sus dólares de marketing en el canal que llega al público objetivo. Abandona los otros canales. ¿Son Instagramers? Entonces, ¿por qué estás en Facebook? Tal vez, reduzca los productos o servicios que ofrece. Por ejemplo, para un restaurante, puede significar reducir su menú para asegurarse de que cada plato en su menú limitado se ejecute perfectamente. Se trata de brindar un servicio impecable para garantizar que sus clientes regresen y se lo cuenten a sus amigos y familiares.

Relacionar

Recuerde a su personal que sus clientes están en el mismo barco que ellos. El cliente también podría estar trabajando desde casa y haciendo malabares con los sombreros. De alguna manera, 2022 es más fácil que el comienzo de la pandemia cuando todos nos estábamos aclimatando a la "nueva norma". Pero ahora no estamos todos juntos en las mismas etapas de encierro y no todos estamos siguiendo un conjunto unificado de pautas. Nuestras situaciones son fluidas y los horarios de todos son diferentes. Los horarios escolares fluctúan, la gente trabaja de forma híbrida, etc. También estamos todos fatigados. Estamos cansados de escuchar sobre escasez y COVID como excusa de por qué el servicio es tan deficiente. Ahora más que nunca, la amabilidad es clave. Enseñe a sus empleados con el ejemplo a ser compasivos con los demás y anteponga la amabilidad.

Innovar

Puede que tengas que reinventar un poco la rueda. Con un equipo mínimo, piense en formas innovadoras para que sus clientes e invitados opten por no recibir los servicios que esperaban. Por ejemplo, hace poco me encontré con un hotel que se comprometió a donar una comida al banco de alimentos local por cada día que dejas de recibir servicios de limpieza. Ahora que es un ganar-ganar-ganar: el huésped se siente bien, ayuda al banco de alimentos de la comunidad y alivia la tensión en el personal de limpieza limitado.

Repartir regalos

Acérquese siempre a su servicio de atención al cliente con la mentalidad de "ir más allá". Proporcione un trato especial y obsequie algo de cortesía, a los clientes les encantan los obsequios. Envíales una canasta de regalo como agradecimiento por su negocio. Y, si cometes un error, dale algo al cliente antes de que se queje. Por ejemplo, si se demoró mucho en servir un postre, dígales que es gratis antes de que el cliente comente sobre el retraso en el servicio.

Devolver

La gente tiene hambre de empresas confiables. En esta era de personas que cuestionan los motivos, si el público ve su negocio involucrado en la comunidad, su confiabilidad y su reputación aumentarán. El apoyo caritativo no tiene que ser solo dar mucho dinero. Hay muchas formas de apoyar a las organizaciones benéficas y difundir la compasión en la comunidad. Brindamos apoyo en especie a innumerables organizaciones benéficas . Siempre estamos buscando formas en que nuestros servicios de mudanza puedan ser útiles. Al estar realmente involucrado en la comunidad, conoces a personas de ideas afines. Esas personas corren la voz y te envían referencias. Y es realmente cierto: cuanto más das, más recibes. Después de todo, la amabilidad es realmente contagiosa.

La estrategia general es centrarse en las personas, mostrarles que te importan. No necesita una fuerza laboral completa para hacer eso. La gente quiere volver a un producto o servicio que los haga sentir cuidados y amados. ¿Por qué no tener clientes que quieran más de ti, no menos? Un dinero rápido nunca es una fortuna duradera. Nuevamente, cuando te enfocas en las personas, las ventas seguirán.