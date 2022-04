Mujer de California gana lotería por accidente

Cuando LaQuedra Edwards puso $40 en una máquina rascadora de lotería en un supermercado Vons de Tarzana, California, en noviembre pasado, la suerte estuvo de su lado de una manera inesperada.

Edwards no pudo elegir su boleto ese día; un extraño se topó con ella, lo que provocó que accidentalmente seleccionara un boleto Scratchers de $30 200X por error y ganara un premio de $10 millones.

Edwards recordó el encuentro fortuito y dijo que "una persona grosera" se topó con ella, "no dijo nada y simplemente salió por la puerta". Molesta porque no podría comprar su juego de boletos más baratos, Edwards volvió a su auto y se llevó la sorpresa de su vida.

Relacionado: Hombre de Carolina del Norte gana la lotería dos veces después de comprar accidentalmente 2 boletos idénticos

Raspar el boleto reveló que acababa de ganar millones. “Realmente no lo creía al principio, pero entré en la autopista 405 y seguí mirando (la multa), y casi choco mi auto”, dijo Edwards. "Me detuve, lo miré una y otra vez, lo escaneé con mi aplicación (móvil de la Lotería de California) y seguía pensando que esto no puede ser correcto".

Edwards planea usar sus ganancias para comprar una casa y comenzar una organización sin fines de lucro , y la ubicación de Vons que vendió el boleto de la suerte recibirá un bono de $50,000.

¿Cuánto se llevará Edwards después de impuestos? Aunque California es un estado con impuestos relativamente altos, hay una excepción para los ganadores de la lotería (al menos aquellos que compraron sus boletos en el estado). Pero esas ganancias generalmente estarán sujetas a la tasa impositiva federal más alta (37 %) y, cuando se junto con el ingreso anual total, pueden incurrir en impuestos locales y estatales.

Relacionado: Cuanto más trabajas, más suerte tienes

Es posible que Edwards no sea un total de $ 10 millones más rico, pero es seguro decir que sus ganancias valen más que la disculpa que no recibió frente a la máquina de lotería ese día.