Cómo posicionarse como el experto de referencia en su nicho

Cuando tienes una marca personal fuerte, eres visto como el experto y la personalidad de referencia en tu campo, sea lo que sea. Si sale de su empresa o es adquirida y comienza otra empresa, ¿adivine qué? Tu marca personal te sigue y puedes aprovechar inmediatamente su poder.

Como estratega de marca, a menudo veo empresarios que buscan una empresa de relaciones públicas que los ayude a crear una marca personal sólida, pero no es algo que un "paquete" pueda ofrecer. Es algo que requiere tiempo, esfuerzo y múltiples plataformas.

Quiero revisar un enfoque de marca personal muy claro y directo que a menudo sugiero a los clientes que contactan a mi empresa en busca de formas de posicionarse mejor dentro de su industria. Es una estrategia simple pero altamente efectiva que puede usar para su beneficio, ayudándolo a ser visto como el experto en su campo.

Alinearse con los medios tradicionales locales

Sus medios locales pueden ser una mina de oro de oportunidades y, a menudo, puede conectarse con personalidades de la televisión y los periódicos locales por correo electrónico o en Twitter, que es la plataforma de redes sociales elegida por la mayoría de los reporteros, escritores y periodistas.

Simplemente preséntese, hágales saber lo que hace y en qué temas es un experto en la materia, y dígales que está disponible en cualquier momento para brindar información o experiencia cuando sea necesario.

Luego, después de que la relación haya envejecido un poco y se hayan comunicado varias veces, puede presentar ideas para una historia o segmento. Muchos medios, especialmente los más pequeños, siempre están buscando temas nuevos e interesantes sobre los que informar.

Aparecer en un afiliado local de noticias de NBC le brinda un videoclip que puede usar en su comercialización o mostrar en su sitio web que aumenta su credibilidad. Cuando hace esto a escala y asegura varias entrevistas y reportajes, se convierte en el claro experto en su campo.

Relacionado: Las 5 reglas vitales de la marca personal

Sea activo en las redes sociales (Instagram específicamente)

Las redes sociales le brindan una plataforma para compartir sus pensamientos sobre lo que está sucediendo dentro de su industria y le permite dirigirse a aquellos potencialmente interesados en lo que tiene que decir mediante el uso de hashtags relevantes.

Crea contenido que te posicione como la estrella de tu marca. Cree contenido que atraiga y interrumpa, algo que haga que su audiencia deje de desplazarse. Echa un vistazo a los hashtags en tu nicho y comienza a desplazarte por la sección Reels para ver qué está llegando a la cima. Descubrirá que no se trata de anuncios corporativos perfectamente producidos. En cambio, son los videos improvisados de selfies los que se conectan porque no parecen estar escritos. Cree un plan, un tema en un día específico, por ejemplo, en el que profundice en un tema, y luego simplemente comparta desde su corazón.

Comience publicando una vez al día, usando hashtags populares dentro de su nicho, y asegúrese de interactuar con cualquier persona que lo siga, le gusten sus publicaciones o le envíe mensajes directos. No se desanime por la baja participación al principio. Se necesita tiempo para construir.

Manténgase constante y, si se apega al plan, verá que su número de seguidores aumenta y, con el tiempo, cada respuesta y retweet presenta su perfil, y su información, a nuevos usuarios.

Publicar un blog y crear una lista de suscriptores

Los blogs le permiten hablar sobre cualquier cosa que desee, y cuando se trata de su propio blog alojado, no hay pautas editoriales que seguir, no hay aprobación del tema, etc. Usted es libre de hablar sobre cualquier cosa que tenga en mente.

Este enfoque recompensa a aquellos que tienen muchos buenos consejos y conocimientos para compartir. Si toma medidas en los puntos mencionados anteriormente, alineándose con las noticias y los medios de comunicación locales, tendrá una audiencia muy acogedora que estará ansiosa por leer y suscribirse a su blog.

Si no desea publicar un blog en el sitio web de su empresa, considere usar Medium . Es una gran plataforma y puede ayudar a presentar nuevos lectores y suscriptores debido a su gran tráfico. Medium también tiene una función integrada que le permite crear una lista de suscriptores.

Una lista grande le da acceso a un seguimiento muy receptivo que recibirá con agrado cualquier noticia de nuevos productos y servicios. Cuando te conviertas en el experto, descubrirás que aquellos que te siguen son los primeros en abrir sus billeteras cuando se les presenta la oportunidad de comprarte.

Relacionado: 7 razones por las que necesitas una marca personal

Comience a alojar un podcast semanal

Parece que todos y su hermano tienen un podcast en estos días, y eso es porque a la gente le encanta escucharlos. Un podcast es contenido portátil que se puede consumir en cualquier lugar y cuando sea conveniente.

Cualquiera que se tome en serio su marca personal en estos días debe considerar lanzar un podcast. No tienes que comprometerte por completo con un podcast diario, ya que eso no es factible para la mayoría, pero un podcast de recapitulación semanal es manejable.

También puedes hacerlo sin ningún costo , así que no dejes que eso te impida comenzar. Anchor.fm , que fue adquirida por Spotify, es una gran plataforma que es gratuita y te permite alojar todos tus episodios y distribuirlos automáticamente a todas las principales plataformas de podcasts.

El uso de la aplicación Anchor le permite grabar y editar episodios directamente desde su dispositivo móvil. Incluso puede monetizar su podcast a través de Anchor, lo que le brinda un flujo de ingresos adicional. Si su podcast se vuelve muy popular, puede considerar hacer episodios más frecuentes y actualizar a un equipo de nivel profesional.

No hay absolutamente ningún inconveniente en comenzar un podcast. Es una excelente manera de crear una audiencia y aumentar su posicionamiento dentro de su industria en una plataforma y formato de contenido adicionales.

Blog invitado en sitios web relevantes de la industria

El guest blogging es una de las primeras estrategias de marca personal y sigue siendo muy eficaz en la actualidad. Ahora hay mucha más competencia, por lo que las publicaciones son más selectivas con quién permiten publicar contenido.

Concéntrese en los blogs y sitios web de la industria y comience poco a poco. Use blogs más pequeños para obtener experiencia escribiendo y creando su voz. Esto también lo ayuda a crear una cartera que puede usar para subir de nivel y asegurar oportunidades de blogs invitados en sitios más grandes.

El error que veo que muchos cometen es acercarse primero al gigante de la industria, sin experiencia previa en escritura, y desanimarse cuando se niega su discurso. Dedique tiempo y esfuerzo para convertirse en un gran escritor y verá que se abren más puertas de oportunidades.

Relacionado: Su marca personal es tan importante como su marca comercial