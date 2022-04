El poder de la gratitud y el aprecio

La sociedad nos ha inculcado el deseo de más. Cuando encontramos lo que estamos buscando, tenemos una oleada de dopamina . La emoción desaparece y volvemos a nuestra interminable búsqueda de más. Siempre hay más.

Nos perdemos la alegría de la gratitud , porque tenemos la tendencia a querer más y estar insatisfechos con lo que tenemos. Ser agradecido y apreciar nuestra vida tal como es, es necesario para disfrutarla verdaderamente. La gratitud y el aprecio también pueden ayudarnos a fortalecernos en tiempos de adversidad y fortalecer nuestras relaciones. Al cambiar nuestro enfoque, podemos alterar nuestra percepción. Digamos que no te llevas bien con uno de tus compañeros de trabajo, por ejemplo. Es parte de la naturaleza humana enfocarnos en lo que no nos gusta y dar por sentado las cosas que nos gustan. Nos enfocamos tanto en lo que no nos gusta de alguien que perdemos de vista lo que nos gusta de esa persona.

En este artículo, veremos el increíble poder de la gratitud y el aprecio y cómo puede cambiar la vida de cualquier persona.

La diferencia entre gratitud y aprecio

“Algunas personas se quejan de que las rosas tienen espinas; Estoy agradecido de que las espinas tengan rosas” — Jean-Baptiste Alphonse Karr

La gratitud es una emoción consciente y positiva que se puede expresar cuando uno está agradecido por algo, tangible o intangible. La gratitud implica mucho más que simplemente ser cortés. Es una práctica que implica reconocer el gesto de otra persona hacia nosotros o las cosas buenas de nuestra vida. Implica el proceso de reconocer tanto lo positivo como su resultado. La gratitud se define simplemente como "el estado de ser agradecido". Es una emoción social que expresa nuestro aprecio por lo que otros han hecho por nosotros.

Por otro lado, la apreciación se puede definir como reconocer el valor y el significado de algo. Puede ser un evento, una persona, un comportamiento o un objeto. Sentir una conexión emocional positiva muestra aprecio hacia la cosa.

Aunque algunas personas confunden aprecio y gratitud y usan los términos indistintamente, otras los ven como conceptos distintos. La gratitud sirve como base sobre la cual crece y florece la apreciación. Es decir, podemos estar agradecidos por algo sin realmente apreciarlo.

El cambio sutil de la gratitud al aprecio requiere estar más presente, consciente y activo al reflexionar sobre por qué estamos agradecidos por algo o alguien. Comenzamos a generar sentimientos de aprecio a medida que nos hacemos más conscientes del momento presente. Todo lo que valoramos, florece y aumenta de valor.

Por ejemplo, podemos estar agradecidos por tener suficiente dinero para poner comida en la mesa. Sin embargo, podemos ir un paso más allá y apreciar nuestra comida por su belleza, sabor, nutrición y preparación. También podemos apreciar los esfuerzos que hacemos nosotros mismos y los demás para ganar el dinero que genera y sustenta nuestras vidas de manera más plena. Progresamos más allá de la gratitud a medida que reconocemos y apreciamos conscientemente el valor que la comida y el dinero aportan a nuestras vidas.

El poder de la gratitud y el aprecio

“Necesitamos aprender a querer lo que tenemos, no a tener lo que queremos, para obtener una felicidad estable y constante”. - Dalai Lama

La gratitud se refiere al estado de mayor felicidad. La gratitud ayuda a las personas a sentir emociones más positivas, apreciar las buenas experiencias, mejorar su salud, enfrentar la adversidad y desarrollar relaciones sólidas .

El aprecio expresado a través del reconocimiento de nuestro buen hacer confirma que nuestro trabajo es valorado. Cuando se valora nuestro trabajo, estamos más satisfechos y nos desempeñamos mejor, y tenemos un sentido de propósito. Sentirnos genuinamente apreciados nos hace sentir seguros, lo que nos permite rendir al máximo. Nos hace sentir bien acerca de lo que hacemos cuando alguien se toma el tiempo para expresar su sincero agradecimiento por algo que hemos hecho. Aumenta nuestra autoestima , confianza y autoimagen en general. Nos da energía y nos motiva a trabajar más duro y lograr más.

Cuando no nos sentimos valorados, nos cuestionamos si estamos haciendo un buen trabajo. Incluso podemos estar preocupados de que estemos en peligro de perder nuestros trabajos. Si creemos que lo que hacemos no es lo suficientemente importante como para ser notado y apreciado, perdemos nuestro sentido de propósito. ¡El propósito es extremadamente poderoso! Y la gratitud es la emoción que se refiere a nuestra capacidad de sentir y expresar aprecio.

Se han realizado varios estudios para investigar cómo ser agradecido puede mejorar las relaciones. Por ejemplo, un estudio descubrió que las personas que se tomaron el tiempo para expresar gratitud a su pareja no solo se sintieron más positivas hacia la otra persona, sino también más cómodas al expresar sus preocupaciones sobre su relación.

La gratitud enseña a las personas a apreciar lo que tienen en lugar de luchar siempre por algo nuevo con la esperanza de que eso los haga más felices. Practicar la gratitud y el aprecio ayuda a las personas a dejar de creer que no estarán satisfechas hasta que todas sus necesidades físicas y materiales estén satisfechas. La gratitud permite a las personas volver a centrarse en lo que tienen en lugar de lo que les falta. Y si bien puede parecer artificial al principio, este estado mental se fortalece con el tiempo y la práctica.

Cómo practicar la gratitud y el aprecio

Escribe una nota de agradecimiento

Mantenga un diario de gratitud

Meditar

Cuenta tus bendiciones

agradecer mentalmente a alguien

Valórate a ti mismo y a los demás

Practicar la gratitud y el aprecio nos mantiene mentalmente fuertes. Actúan como refuerzo psicológico en tiempos de adversidad y agitación emocional, evitando que nos hundamos demasiado.