He usado camisas hawaianas para trabajar todos los días durante décadas. Este es el por qué.

Tengo más de 300 camisas hawaianas. Es suficiente usar una camiseta diferente casi todos los días del año, lo que he hecho durante la mayor parte de mi carrera, ya que fundé y vendí varias empresas. Los colegas y mentores a veces me piden que baje el tono o lo cambie, pero no puedo. Las camisetas me evocan el espíritu de la isla hawaiana, y eso crea la tranquilidad, el equilibrio y la energía positiva que necesito en medio del trabajo duro y las decisiones difíciles.

Es un equilibrio que aprendí en Hawai, donde también descubrí el valor del trabajo duro.

Crecí parcialmente en las islas, y es donde tuve mi primer trabajo real. Me contrataron para lavar todos los autos en un concesionario Honda; pensaron que me llevaría todo el verano, pero me tomó una semana. Luego me dieron trabajos administrativos y de archivo ocasionales hasta que me ascendieron a representante de servicio y finalmente me dejaron intentar vender el próximo verano. Vendí tantos autos en un mes que rompí todos sus récords.

Esa experiencia me enseñó algo importante sobre mí: soy un trabajador intenso. Pero demasiada intensidad no es buena. El aire cálido de Hawái y el ambiente isleño me ayudaron a salir de esa intensidad y a la presencia del momento, y ahí es donde se hace el verdadero trabajo. El éxito no está en el ajetreo; está en conectarse con la persona que está frente a usted. Eso requiere un momento de pausa.

Eventualmente me mudé, pero quería conservar esa sensación de calma isleña. Una vez, al día siguiente de regresar de unas vacaciones en Hawai, me puse una camisa hawaiana en mi trabajo y tuve otro día de ventas sin precedentes. Decidí continuar con la tradición y lo he estado haciendo todos los días desde entonces. Es difícil no sonreír y sentirse un poco mejor cuando ves a alguien con una camisa hawaiana, especialmente en los días difíciles. Así que conmigo, siempre verás uno.