El poder de un aliado ESG fuerte e inesperado

Establecer el equipo adecuado a su alrededor es obviamente una base sólida para cualquier organización. Encontrar a las personas adecuadas con objetivos y habilidades alineados es la razón por la cual los recursos humanos son departamentos tan valiosos en una empresa y retener a las personas adecuadas es la clave para un crecimiento sostenido. Pero la escalabilidad verdaderamente poderosa proviene de forjar alianzas y asociaciones con aliados inesperados, y ese tipo de liderazgo proviene de arriba.

Unilever proporciona uno de los mejores ejemplos de una conexión y asociación ESG que crea un ecosistema resistente alrededor de una empresa. Una de las empresas de bienes de consumo más grandes del mundo, encontró aliados en la organización climática radical GreenPeace y el sindicato IUF, una federación de sindicatos que representa a diez millones de trabajadores en las industrias agrícola y hotelera.

Al tiempo que obtiene un retorno de la inversión del 19 % de manera constante. Unilever aún se comprometió con las Naciones Unidas y los grupos intergubernamentales. Hizo de los compromisos con las prácticas comerciales responsables una prioridad junto con los accionistas, no la simple primacía de los accionistas. Proporcionó un aliado a la UITA y Greenpeace, y cuando Unilever se encontró mirando hacia abajo en el barril de una adquisición de Kraft Heinz, una empresa con un modelo de negocio radicalmente diferente, en 2017, John Sauven, director de Greenpeace Reino Unido, se manifestó en contra de la oferta de una compañía en la que había llegado a confiar como actor de buena fe. Ron Oswald, el secretario general de la UITA, defendió mantener la autonomía de Unilever y Unilever sobrevivió a la oferta.

Este tipo de alianzas van más allá de la responsabilidad social corporativa fragmentaria; implican asociaciones que están abiertas a la retroalimentación que va en ambos sentidos. Encontrar un verdadero aliado significa:

Ser honesto sobre las áreas de su negocio que son vulnerables

Puede parecer que su trabajo como líder es proyectar una confianza constante e inquebrantable en su empresa, pero ser profético sobre dónde hay agujeros en su práctica puede ser tan valioso para su resiliencia como el optimismo ciego. Recientemente, systemCHANGR de mi empresa analizó detenidamente la accesibilidad de nuestro sitio web y descubrió que lamentablemente no cumplíamos con los estándares mínimos para un sitio accesible e incluso seguro para personas con excepcionalidades visuales y auditivas. Así que nos pusimos en contacto y solicitamos una auditoría de una organización de la sociedad civil que apoya una Internet accesible para todos. Es el tipo exacto de organización que nos habría reprendido públicamente por no cumplir con nuestros propios principios de gobierno corporativo sostenible. La asociación con ellos no ha sido más que una bendición para nosotros, tenemos nuevos miembros en nuestro espacio de expertos y el aprendizaje ha elevado nuestro estándar para el diseño de la experiencia del usuario. Esperamos que nuestros futuros espacios digitales sean aún más sofisticados.

Prepárate para dar

Muchas organizaciones de intereses especiales están felices de apoyar los esfuerzos para mejorar la forma en que el sector corporativo trata a los trabajadores, el medio ambiente y la comunidad en general, pero estos son equipos en gran parte con escasez de efectivo y fondos insuficientes. Esté preparado para ofrecer apoyo en especie patrocinando sus eventos, sus publicaciones y compartiendo las mejores prácticas de gestión. Comparta sus victorias y sus anuncios en su red y cree formas para que su equipo contribuya en el tiempo de la empresa para apoyar su crecimiento.

Haz que un compromiso signifique algo

Comprométase a ver a un socio triunfar junto con su propio éxito. Las asociaciones simbióticas funcionan mejor para ambas partes cuando ambas partes están preparadas para dedicar tiempo y paciencia. Si se está comprometiendo en el Día Internacional de la Mujer, prepárese para dedicar a ese tema ya las organizaciones que promueven la igualdad y la equidad de las mujeres los otros 364 días del año. Poco dice más sobre la integridad de una empresa que poder demostrar que sigues siendo un aliado incluso cuando nadie está mirando.

Puede llegar un momento en que su empresa esté mirando hacia abajo en un día catastrófico en la prensa, en la sala de juntas o en el mercado. En esos días, tener socios que puedan hablar de la integridad, generosidad o profesionalismo de su empresa puede significar la diferencia entre la oportunidad de volver a levantarse y volver al trabajo o quedarse atrás: las empresas resilientes existen en ecosistemas, no en vacíos.

