6 pasos para elegir ofertas que vendan

Si quieres ser realmente bueno en algo, debes hacerlo una y otra vez. Más que eso, necesitas repetirlo tanto que se convierta en parte de lo que eres. Cuando se trata de crear ofertas que vendan , esto no podría ser más cierto. ¿Y las buenas noticias? Puede capacitarse para generar contenido y ofertas nuevas, emocionantes y valiosas para sus clientes y audiencia. El primer paso es ponerse en un estado de abundancia creativa a través de la práctica activa.

1. Practica activamente la creación de ideas

Es importante reconocer que las ideas están, de hecho, en todas partes. Cuando permites y creas el espacio para que las ideas se revelen, comienzan a aparecer sin esfuerzo. Una forma de permitir y crear este espacio es a través de la práctica de llevar un diario. Sentarse y pasar incluso cinco minutos al día generando ideas y escribiendo cualquier cosa y todo lo que sale de ti es una forma efectiva de sintonizar y acceder a las ideas.

Recuerda, es una práctica. También es una práctica confiar en que lo que viene a través de ti está destinado a pasar a través de ti. Debe permitir y dedicar espacio para las ideas diariamente hasta que se automatice (lo cual sucederá).

2. Actúe de inmediato: las ideas tienen una vida útil

La mayoría de las veces, los empresarios y creadores tienen el hábito de guardar ideas para más adelante. Esto no es recomendable. Tampoco se recomienda tratar de reutilizar viejas ideas en las que no actuó inicialmente por cualquier motivo.

Las ideas te llegan cuando están energéticamente "vivas". Si no actúas sobre ellos, mueren. Es sencillo. Está bien dejarlos pasar. Siga avanzando en la creencia de que las ideas que venden son abundantes y están disponibles para usted todo el tiempo. No es necesario sacar a la luz las ideas de ayer por miedo a no encontrar algo nuevo y vivo para hoy.

3. Sigue lo que más te emociona

Lo más importante cuando se trata de elegir qué ideas ejecutar y lanzar es seguir lo que te emociona, lo que te apasiona y en lo que crees. Es decir, a menos que creas que lo que estás aquí para compartir con el mundo no es lo que te interesa o te emociona, en cuyo caso, ¡haz lo que quieras!

Una forma de verlo es esta: la gente capta tu energía, así que si te gusta algo, lo sentirán y responderán a eso. ¿Y si no lo eres? Bueno, no lo harán, y no pueden. Venderlo será entonces un proceso doloroso para todos los interesados.

Cuando vendes algo en lo que crees plenamente, las ideas sobre cómo venderlo fluyen naturalmente de ti. ¡No tiene que fabricar un proceso de ventas de conectar los puntos! La otra razón por la que solo deberías vender algo en lo que creas plenamente es que tendrás dificultades para hacer lo que tienes que hacer en lo que respecta a la motivación. Esto va a ser cierto ya sea que estés o no motivado a ganar dinero con ello.

4. Ideas que enseñan algo

Si realmente estás atascado en ideas que venden, o si tienes algún tipo de historia en tu cabeza que la gente no quiere comprar en lo que estás, entonces el siguiente es uno de mis trucos más simples para que entres. la zona de las "ideas que venden".

Trate de preguntarse qué es lo que se siente tan conectado y entusiasmado en su vida que en realidad se olvidó de pensar, porque está tan automatizado. Es probable que esto sea algo de lo que te beneficies, porque lo vives y lo has dominado a través de la disciplina y probablemente años de práctica. ¿Tal vez sea una rutina de ejercicios, cocinar, escribir un diario o tal vez una práctica de meditación ?

Cuando compartes con la gente algo que haces bien día tras día y los resultados que obtienes de ello (y es, por supuesto, relevante para sus deseos), lo comprarán. Piénsalo. ¿Preferirías comprar información sobre cómo hacer algo solo porque alguien promete enseñártelo? ¿O prefiere simplemente saber lo que hacen?

5. Elige las ideas que quieras llevar a cabo

Si no está realmente detrás de su oferta y no está dispuesto y deseando que la gente sepa, repetidamente, por qué tienen que tenerla ahora, entonces lo más probable es que se ahogue en el mar de ofertas de compra ahora de las redes sociales.

No imagines ni por un segundo que solo porque lo publicaste en las redes sociales, la gente lo vio, y eso es todo lo que necesitas hacer. ¡Debe estar dispuesto y ser lo suficientemente responsable como para presionar el correo electrónico o la lista de contactos una y otra vez!

6. Decide que eres abundante en ideas

El último paso para aprender a generar ideas y convertirlas en ofertas que vendan es tomar una decisión importante. Necesitas decidir internamente y crear la creencia de que tienes muchas ideas, que las ideas fluyen hacia ti y para ti, ¡y que confías en que tus ofertas se venderán!

Recuerde, la forma más rápida de lograr el éxito en cualquier área de la vida es crear un hábito a su alrededor y, a partir de ahí, pasar a serlo . ¿Quieres encontrar ofertas que vendan? Practique los pasos anteriores y muy pronto será ese empresario seguro que vende con éxito una y otra vez.