Jon Taffer de Bar Rescue: Si quieres ganar discusiones, debes discutir de manera más inteligente

Jon Taffer se pondrá en tu cara. Es una de las razones por las que a los fanáticos les encanta su programa Bar Rescue , donde Taffer ayuda a los propietarios de bares a cambiar sus negocios en dificultades... a menudo después de mucho amor duro.

Gabe Ginsberg | Getty Images

Pero esto es lo que los fanáticos pueden no apreciar: "La ira que ves en Bar Rescue no es emoción", dice. “Es deliberado. Tiene un propósito. Estoy enfocado en una consecuencia del conflicto, y el conflicto es más quirúrgico”.

Ese es el tipo de conflicto estratégico que ahora quiere enseñar a otros. Es la razón por la que escribió su nuevo libro, El poder del conflicto .

Por supuesto, el mundo está lleno de conflictos, pero Taffer dice que la mayoría de las personas lo abordan mal. O ven el conflicto como algo que se debe evitar, o discuten con emoción y una mentalidad de que el ganador se lo lleva todo. “Si vamos a relacionarnos juntos, debería tener un propósito para relacionarme contigo”, dice. “Debo saber que el compromiso valdrá la pena. De lo contrario, ¿por qué lo haría?

En esta conversión, Taffer explica la importancia del conflicto y las formas de usarlo de manera más efectiva.

No hay escasez de conflictos en el mundo. ¿Por qué cree que la gente necesita entender mejor el conflicto?

En el mundo de hoy, no importa cuáles sean sus creencias políticas, sus creencias religiosas, sus valores, es mejor que los defendamos hoy, o van a desaparecer. Necesitamos la confianza para participar en un conflicto decidido, deliberado y digno . No maldecir en línea. Nada de ese tipo de cosas detrás de la pantalla. Quiero decir, tú y yo podríamos estar en desacuerdo, y todavía puedo amarte. Todavía debería tratarte con dignidad.

Por lo tanto, se trata de brindar a las personas la confianza para participar en conflictos significativos y dignos, y avanzar en sus vidas defendiéndose a sí mismos. Estudiamos los efectos fisiológicos de no comprometerse, o ser sumiso y mantener sus puntos de vista para uno mismo, y no son buenos. Embota las endorfinas en tu cerebro. Tiene un efecto fisiológico muy malo en ti. Así que defenderse no solo es emocionalmente inteligente. Es físicamente inteligente.

Este no es un libro sobre discusiones. Es un libro sobre cómo argumentar de forma más inteligente . ¿Cual es la diferencia?

En primer lugar, es comprender qué argumentar. Participar cuando sea significativo. A continuación, es importante dónde te involucras: a qué hora, cómo lo haces. Y luego, la dignidad.

Sabes, Jason, si tú y yo tenemos un desacuerdo, nos sentaremos a la mesa y hablaremos. Si crees que voy a robarte tu dignidad y avergonzarte, ¿por qué vendrías a sentarte a la mesa y hablarme en primer lugar? Así que todo se basa en la dignidad y el respeto.

¿Dónde desarrolló este sentido de conflicto útil?

He dirigido todo tipo de propiedades hoteleras, desde salas de conciertos hasta estaciones de esquí. Si alguien se interponía en mi camino, sacaba el llavero de mi bolsillo, se lo arrojaba a mi supervisor al otro lado de la mesa y le decía: “¿Quieres mi trabajo? Hazlo. Si no, déjame hacerlo”.

Siempre fui rápido en comprometerme. Pero me di responsabilidad y lo entregué. No haces algo así si no tienes la responsabilidad de hacer que valga la pena la decisión de la otra persona de devolverte esas llaves, en un sentido proverbial.

Parece que el conflicto siempre ha sido algo natural para ti. Pero, ¿qué debería hacer alguien si tiene más aversión al conflicto?

El conflicto tiene una connotación negativa. La manipulación también tiene una connotación negativa. Pero ya sabes, manipulamos a los empleados y a las personas en nuestras vidas todo el tiempo. Diablos, si Entrepreneur te dio un aumento del 100%, eso es bastante fantástico. También es manipulador. Lo están haciendo por razones de manipulación.

Estas no son necesariamente ideas sucias. ¿Y qué si no usáramos la palabra conflicto ? ¿Qué pasa si usamos la palabra compromiso en su lugar? ¿Y si usamos la frase en la arena ? ¿Quieres estar en la arena de discusión y participación en nuestro mundo?

En la sociedad actual, cada voz importa. Para aquellos de nosotros que no hablamos, esa minoría con la boca grande parece liderar el día, pero no necesariamente lo hace. Mi punto es que todos debemos entrar en la arena y luchar por las cosas en las que creemos. Tal vez luchar ni siquiera sea la palabra correcta. Tal vez todos necesitemos dar un paso en la arena y defender los valores de las cosas que son importantes para nosotros.

Nunca debemos tener miedo de decir algo que es importante para nosotros. Tu opinión debería significar todo para ti , pero también debería significar algo para mí .

En el libro hablas de mantenerte al tanto de tus objetivos durante un conflicto, para no aumentar las tensiones innecesariamente. Eso es difícil de hacer para las personas cuando el conflicto se vuelve tan emocional.

En primer lugar, no debe ser emocional. No debemos perder el control. Debe ser deliberado y bien pensado.

Digamos que no estamos de acuerdo con la inmigración, ¿verdad? Podríamos estar de acuerdo en un par de cosas para empezar. Queremos que todos sean felices, ¿verdad? Queremos que la gente esté segura. Queremos que las familias permanezcan juntas. Ambos queremos estas cosas comunes. Realmente solo estamos discutiendo sobre cómo llegamos allí. No olvidemos eso.

Por lo general, todos queremos lo mismo. Es solo la forma en que llegamos allí y pensamos en ello lo que es diferente. Entonces, debemos comenzar el conflicto identificando ese terreno común, junto con por qué vale la pena tener esta discusión. Significa algo para ti y significa algo para mí. Hablemos de esto para que se convierta en una conversación constructiva.

Cuando la otra parte se emociona, ya no hay discusión. En ese momento, lo cierras y vuelves otro día. No es necesario ganar todos los conflictos ese día. A veces es un proceso pequeño.

He tenido conversaciones con personas en las que no están de acuerdo conmigo y al día siguiente me doy cuenta de que están haciendo algo diferente. Cuando se durmieron sobre él, de repente su mente se abrió un poco. Por lo tanto, comprenda que este no es un compromiso de una sola ronda. Decir lo que creemos, escuchar a las personas que nos rodean que nos importan, entender los puntos de vista opuestos, participar en la arena, participar y defender lo que creemos, eso suena como una buena vida, ¿no es así?

Cada vez que entro en una conversación difícil, encuentro útil reconocer constantemente las buenas intenciones de la otra persona. Sé que quieren algo bueno, incluso si no estamos de acuerdo sobre cómo llegar allí. ¿Crees que es una estrategia útil?

Ah, estoy completamente de acuerdo. Por ejemplo, no cortaría a alguien en medio de una oración. Eso es decirles que no son importantes y que su sentencia no significó nada para mí. Además, usa el lenguaje corporal para demostrar que estás comprometido. No quiero que construyas un muro de ladrillos a tu alrededor.

Todo el principio del libro es hacer esto de una manera respetuosa y digna, que no provoque que la gente se emocione. Porque si nos tratamos con dignidad, entonces todos nos sentamos a la mesa con actitudes abiertas. En el mundo corporativo, ahí es cuando surgen las grandes ideas.

Como empresario, quiero crear un entorno en el que las personas que trabajan para mí puedan decir: "Jon, creo que estás loco". ¡Y digo eso! “Chicos, si creen que estoy loco, díganmelo”. Es importante como gerentes, empresarios y empleados que fomentemos un entorno que genere conflictos constructivos. De un gran conflicto constructivo surgen nuevas ideas, nuevas resoluciones, nuevas soluciones, nuevas oportunidades. Es increíble lo que surge de este compromiso cuando no tenemos miedo de saltar a esa arena.

Profundicemos más en eso. Muchos gerentes crean una atmósfera en la que las personas tienen miedo de estar en desacuerdo, aunque el gerente no haya sido su intención.

Las personas tienen la confianza para comprometerse cuando tienen confianza en sí mismas . Esa confianza proviene de una percepción de autoestima. Entonces, como jefe, como empleador, quiero que cada persona que trabaja para mí tenga un sentimiento de autoestima.

Eso significa venir a la oficina y saludar a la gente todos los días. Decir que estoy orgulloso de que trabajen para mí, casi todos los días. Pequeñas declaraciones como esa significan mucho. Salir a almorzar con alguien significa mucho. Primero, construye su autoestima, para que tengan la confianza para participar y expresar sus opiniones.

No sucede de la noche a la mañana, especialmente con los nuevos empleados. Tienen que saber que eres sincero y que los valoras. Cuando puedes crear autoestima, muchacho, la tierra prometida se vuelve mucho más cercana. Luego piense en lo que sucede cuando ese empleado dice: “Estás loco”. ¿Cuál es la siguiente línea? "Okey. Entonces, ¿qué hacemos? De ahí surgen grandes ideas y soluciones, pero todo empezó con “Estás loco”. Así que no tengamos miedo de hacer eso.

Vamos a voltearlo un poco. ¿Qué sucede si alguien trabaja para un líder inseguro que no quiere que le digan que está loco? ¿Cómo puede alguien estar en desacuerdo con ellos?

Fácil: juegas con él. Juega con su ego.

Esta empresa significa mucho para ti, ¿no? ¿Qué tan orgulloso está de esta empresa? Y todo es gracias a ti. Hiciste que esto sucediera. Esta empresa es un reflejo cultural de ti. Deberías estar orgulloso. Tengo una idea para mejorar esta cultura y hacer que esta marca sea aún más significativa para ti...

Así es como empiezas. En el libro, hablamos sobre los diferentes tipos de personalidad con los que te relacionas. De eso se trata ser deliberado. Se trata de comprender con quién se está relacionando, cómo quiere hacerlo, dónde quiere hacerlo, cuáles son sus objetivos y cuáles son las mejores formas de alcanzar sus objetivos. Ahí es cuando la gente se dará cuenta de que no se debe temer el conflicto.