Cómo el optimismo implacable impulsa el éxito para Hilary Schneider, directora ejecutiva de Shutterfly

Hilary Schneider tiene una larga trayectoria en impulsar el crecimiento y generar innovación creativa en grandes empresas de tecnología de consumo. Como directora ejecutiva en cinco ocasiones, Schneider ha llevado con éxito a las empresas a través de una transformación significativa, guiada por su compromiso con el liderazgo empático, el optimismo implacable y una postura atlética siempre presente.

Pero no siempre fue así para Schneider.

De hecho, reconoce que dos simples palabras la ayudaron a aprovechar nuevas oportunidades con entusiasmo: ¿por qué no?

“Al principio de mi carrera, cuando era banquero de inversiones en Drexel Burnham, asumí un rol dentro de Corporate Development”, dijo Schneider. “No mucho después, me ofrecieron una oportunidad en un puesto operativo para el que no tenía experiencia”.

Schneider agregó: “Lo admito, ¡no sabía si podía hacerlo! Y hubiera sido fácil permanecer en mi función actual con un mandato limitado. Pero me dije a mí mismo, '¿por qué no?' En el peor de los casos, fallo y aprendo algo. Entonces, acepté el papel y nunca miré hacia atrás. Esas dos pequeñas palabras, por qué no , han sido guías para salir de mi zona de confort desde entonces”.

Avanzar hacia la acción positiva y aceptar el cambio ha sido un sello distintivo de la carrera de Schneider y, más recientemente, durante su tiempo en Shutterfly, donde se desempeñó como directora ejecutiva desde enero de 2020.

"Como cliente desde hace mucho tiempo, siempre supe que esta era una organización increíble con dos marcas poderosas en Lifetouch y Shutterfly, y que tenía una cultura sólida y valores perfectamente alineados con los míos", dijo Schneider. "Pero yo También sabía que estos poderosos activos podían evolucionar para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores y crear más valor para los empleados y accionistas por igual”.

Como directora ejecutiva, ahora supervisaba las marcas Lifetouch, Shutterfly y Snapfish, así como su fabricación integrada verticalmente en seis instalaciones de producción y cumplimiento. La infraestructura de Shutterfly está especialmente diseñada para las complejidades del diseño personalizado, lo que permite que su familia de marcas entregue artículos personalizados a los clientes a un ritmo rápido.

Schneider asumió su cargo de directora ejecutiva en Shutterfly solo unas semanas antes de que comenzara la pandemia. Rápidamente detuvo sus giras de escucha en persona, los encuentros y saludos con los empleados y las visitas a las instalaciones de producción y, en cambio, pasó a una sala de guerra 24/7 con su equipo de liderazgo.

Schneider no solo necesitaba mantener operativos los sitios de fabricación de la empresa y mitigar el impacto de la pandemia en la fotografía escolar, sino que también tenía que satisfacer un aumento increíble en la demanda dentro de su negocio de consumo. El rápido ritmo de cambio y la necesidad de comunicaciones confiables requerían un liderazgo transparente y profundamente práctico.

Schneider inició lo que se convertiría en la ahora muy apreciada serie Snapshot de la compañía, una transmisión semanal en vivo de 30 minutos en la que cualquier empleado tiene la capacidad de hacer cualquier pregunta que el equipo ejecutivo responderá en tiempo real. Se ha convertido en su vehículo de liderazgo distintivo para ayudar a los equipos a navegar el cambio y mantenerse conectados con la visión a largo plazo de ayudar a las personas a crear productos y capturar momentos que reflejen quiénes son de manera única.

Aprendió de un mentor al principio de su carrera que la vulnerabilidad es un activo de liderazgo invaluable. Ha llevado esa lección a través de sus diversos roles ejecutivos, y sigue siendo el núcleo de su forma de liderar hoy, a menudo compartiendo su número de teléfono celular personal con los empleados si tienen preguntas que sus gerentes directos no pueden responder.

“Durante los últimos dos años, la pandemia se ha convertido en una poderosa fuerza esclarecedora”, dice Schneider. “Me obligó a mí y a mi equipo ejecutivo a perfeccionar realmente nuestro propósito y visión para la familia de marcas Shutterfly. Hemos elaborado estrategias y reorganizado; desinvertido e invertido. Y realmente creo que hemos salido fortalecidos para el futuro”.

La pandemia ha borrado casi todas las líneas entre lo personal y lo profesional, y Schneider ha entretejido muchas lecciones de su vida personal en su forma de liderar. Ella compara maniobrar durante una crisis con algo que les enseñaron a sus hijos en los deportes de equipo: estar siempre en una "posición lista", una postura erguida que permite a un atleta moverse en cualquier dirección lo más rápido posible. En tiempos de cambio, como en un esfuerzo atlético, debe moverse rápidamente y girar en una nueva dirección si es necesario.

Mientras Shutterfly navega con éxito por la recuperación posterior a la COVID, Schneider ha hecho una

apuesta estratégica con la adquisición del mercado de diseño global, Spoonflower, duplicando el mercado total direccionable de Shutterfly y profundizando el alcance de la empresa en la decoración del hogar. También lanzó la primera colección Holiday Crypto Card NFT de Shutterfly en asociación con Iris Apfel con ventas que beneficiaron al Boys and Girls Club of America. Todo es parte de la postura atlética siempre activa de Schneider mientras busca mirar alrededor de las esquinas para ver qué sigue.

Entonces, ¿qué sigue para Shutterfly y Schneider?

Shutterfly y su familia de marcas son firmes guardianes del poder de la autoexpresión, ayudando a los consumidores a crear productos y capturar momentos que reflejen quiénes son de manera única.

La cartera de marcas única de Shutterfly permite todas las dimensiones de la personalización y el diseño personalizado, desde la fotografía (Lifetouch) y la empresa (Shutterfly Business Solutions) hasta la decoración del hogar de primera calidad y un mercado de diseño (Spoonflower) y desde lo asequible (Snapfish) hasta lo convencional (Shutterfly).

Y la familia de marcas Shutterfly está preparada para hacer precisamente eso.