Este es el valioso consejo que Warren Buffett les dio a los jóvenes que empiezan su carrera

No es un video nuevo, pero vale la pena retomarlo: Sentado en el asiento trasero de un auto y acompañado por Michael Hood, cofundador de la startup Voiceflow, Warren Buffett, el legendario inversionista y empresario estadounidense dio un consejo a los veinteañeros que recién inician su andar en el mundo laboral.

Steve Pope | Stringer | Getty Images

"La única manera fácil de llegar a valer, al menos, un 50 por ciento más de lo que vales ahora, es perfeccionar tus habilidades de comunicación, tanto escritas como verbales. Si no puedes comunicarte, es como guiñarle un ojo a una chica en la oscuridad, no pasa nada. Puedes tener toda la capacidad intelectual del mundo, pero tienes que ser capaz de transmitirla," explicó el presidente de la firma Berkshire Hathaway, uno de los hombres más ricos del mundo.

A pesar de que el consejo pudiera parecer simple, en realidad gran parte del éxito profesional radica en el hecho de saberte comunicar con los demás de manera efectiva. Nuestros interlocutores reciben tantos estímulos diarios que si no sabemos cómo captar su atención y explicar con claridad lo que pensamos y lo que deseamos, es posible que nuestra voz termine perdiéndose entre tanto ruido.

El video fue posteado por Hood en 2020, pero no ha perdido valor.

Tres consejos para desarrollar la comunicación efectiva

Según el colaborador de Entrepreneur, Scott Bradell, hoy en día es fácil caer en una comunicación robótica, pues estamos acostumbrados a escupir preguntas y respuestas sin pensar realmente en lo que estamos diciendo; tampoco estamos acostumbrados a escuchar lo que nos dicen los demás.

El primer consejo que nos da el autor es el desarrollar la habilidad para comunicarnos con nosotros mismos. El autoconocimiento de tus emociones te ayudará a entender lo que quieres y a ser más claro al comunicarlo a los demás.

El segundo consejo es no hablar en tiempo real. Aunque estamos acostumbrados a un mundo que nos exige respuestas inmediatas, es importante que aprendas a pensar bien las cosas antes de expresarlas. Si no estás seguro de qué contestar, date un tiempo para pensarlo. Si puedes, incluso escríbelo, verás que esto te ayudará a ser más claro.

El tercer consejo es conocer y entender tus fortalezas y debilidades y darte un tiempo al final de cada día para analizar qué hiciste bien y que hiciste mal. Según Bradell, en la medida en la que te comprendas a ti mismo, mejorará tu habilidad para comunicarte con los demás. Aquí puedes leer su artículo completo.

Además de los puntos mencionados por Bradell hay otras cosas que puedes hacer para mejorar tus habilidades y seguir el consejo de Buffett, entre estos se encuentran: mirar y mostrar interés por tu interlocutor, hacer preguntas, dejar hablar al otro, responder de manera verbal y no verbal (el lenguaje de tu cuerpo es muy importante) y tener la habilidad de expresar tu opinión de manera asertiva.

Como dice Buffett, no solo se trata de saber hablar bien, sino que también de poder comunicarte por escrito. Una actividad que te ayudará a aprender a hacerlo es la lectura. No importa el género, no importa el autor, pero asegúrate de leer al menos 20 minutos cada día y verás el modo en que mejora tu habilidad para escribir.