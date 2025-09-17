SandDunes Episode 2: DFSA's Justin Baldacchino on Safeguarding Innovation in Digital Assets Speaking with Entrepreneur Middle East's Managing Editor Tamara Pupic, Baldacchino outlines how DFSA is shaping a regulatory environment that supports growth while ensuring market integrity.
The second episode of SandDunes by Entrepreneur Middle East features Justin Baldacchino, Managing Director of Supervision at the Dubai Financial Services Authority (DFSA), in a candid conversation about balancing innovation with investor protection in the rapidly evolving digital asset sector.
This episode continues the SandDunes by Entrepreneur Middle East mission of offering rare access to regional regulators, industry leaders, and innovators, providing founders, investors, and entrepreneurs with the insights they need to navigate shifting regulatory landscapes.
