7 formas de reducir el tiempo que desperdicias en tu vida diaria

He aquí siete estrategias comprobadas para reducir el tiempo desperdiciado en tu vida, ¡comienza ahora!

En el mundo actual, donde todo avanza rápidamente, el tiempo es tu activo más valioso, sin embargo, es alarmante darse cuenta de cuánto lo desperdiciamos. ¿Sabías que el estadounidense promedio dedica de seis a ocho horas diarias a sus teléfonos y a la televisión? ¡Casi 120 días al año! Esto demuestra lo fácil que es malgastar nuestra atención.

La vida es muy corta y tus relaciones demasiado valiosas como para pasar un tercio de ella mirando pantallas. Basándome en mis experiencias personales, este artículo explora siete formas de minimizar el tiempo que desperdiciamos, lo que te llevará a tener una vida más satisfactoria.

1. Apaga las notificaciones innecesarias

El zumbido constante de las notificaciones puede interrumpe tu concentración y productividad. Según un estudio de Meyer, incluso los bloqueos mentales provocados por cambiar de una tarea a otra pueden representar hasta un 40% del tiempo productivo de una persona. Descubrí que una vez que silencié todas las alertas, excepto las llamadas y mensajes de texto esenciales, reduje significativamente las distracciones y realicé mucho más trabajo de calidad en menos tiempo.

Aprovechas mejor el tiempo cuando revisas tus diferentes aplicaciones y mensajes en una pausa en lugar de reaccionar a un flujo continuo de notificaciones. Dato curioso: estoy escribiendo este artículo desde el patio de un agradable hotel junto a la playa en Florida e, irónicamente, he sido interrumpido al menos diez veces por amigos, de la conferencia a la que estoy asistiendo, que pasan y se detienen a saludar.

2. Usa las redes sociales con precaución

Tomar la decisión audaz de alejarme de Facebook y Twitter y dejar más de 80,000 seguidores (combinados en las plataformas) fue una gran, y muy liberadora decisión. Durante los primeros días de la pandemia y el ciclo electoral de 2020, noté que no me sentía mejor en términos de energía y salud mental cada vez que revisaba mis redes sociales. Al tomar esa decisión, recuperé muchas horas que anteriormente perdía navegando sin rumbo y esto ayudó a reducir significativamente mi nivel de estrés. Decidí reducir el número de plataformas de cuatro a dos (LinkedIn e Instagram) y como resultado, pasé mucho menos tiempo en las redes sociales.

3. No vayas a ver todas las películas nuevas

Esto puede sonar extremo, pero limitar mi consumo de películas a aproximadamente una por año, fue una decisión personal que liberó dramáticamente mi horario. Sí, probablemente pienses que soy extraño por esto, pero esta decisión la tomé hace más de una década y, no me he arrepentido.

Sí, me ahorro todas las conversaciones sobre la nueva película que acaba de salir. Y sinceramente, nunca he visto nada en Netflix ni siquiera tengo cuenta. La gente pasa, demasiado tiempo hablando de películas y sentándose durante horas a verlas, decidí que eso no aportaba al logro de mis objetivos y, que mi vida estaría bien sin ello.

4. Abandona el hábito de ver series de forma compulsiva

Al llegar a este punto, es posible que solo estés leyendo porque estás fascinado, o molesto, por mis sugerencias para dejar de desperdiciar el tiempo. Solía disfrutar mucho llegar a casa después del trabajo, quitarme los zapatos, agarrar el control remoto y relajarme en el sofá viendo televisión. ¿Cuántas horas pasé viendo televisión? Ni idea. Y ese es el punto. Es tan fácil ver series de forma compulsiva que después te das cuenta de que no hiciste nada de lo que tenías la intención de hacer por estarlas viendo. El último programa de televisión que vi fue en 2013, el episodio final de The Office con Michael Scott. Sentí que nada podría ser mejor que la leyenda Michael Scott y decidí dejar la televisión.

Según el informe State of Play de Neilsen, entre febrero de 2021 y febrero de 2022, podías elegir de entre 817,000 programas de televisión y los estadounidenses vieron casi 15 millones de años, sí, leíste bien, años, de contenido de transmisión. Eso es solo en un año. ¡Piensa en cuántos momentos importantes de la vida se perdieron durante esos 15 millones de años de tiempo gastado en solo doce meses!

5. Encuentra el equilibrio con las noticias

Optar por alejarme del flujo constante de noticias fue una decisión necesaria para evitar la saturación y la negatividad que puede provenir de la exposición a las noticias las 24 horas del día, los siete días de la semana. Estar informado es esencial, pero es crucial encontrar formas equilibradas y menos intrusivas de mantenerse al tanto de los eventos mundiales sin que consuman nuestras vidas. Con el paso de los años, parece que las noticias se han enfocado en sonar las alarmas y alimentar el miedo y la preocupación. Sé consciente de cuánto tiempo pasas exponiéndote a noticias que solo te deprimen.

6. Programa tus asuntos personales

Al programar entrenamientos, sesiones de lectura, tiempo con mi esposa e hijos y otras prioridades personales en mi agenda, me aseguro de que las cosas que me importan realmente sucedan. Si está programado en tu calendario, es más probable que encuentres tiempo para ello. No dejes las cosas importantes para después.

7. Delega y aumenta tu eficiencia

Invertir en asistentes y colaboradores competentes y delegar tareas que no requieran tu participación directa te cambia la vida. Debes estar dispuesto a dejar que otros te ayuden haciendo cosas por ti. Esta actitud no solo aligera tu carga de trabajo, sino que también te libera tiempo para proyectos personales y profesionales más significativos. Simplemente no puedes hacerlo todo tú solo.

Al aplicar incluso solo un par de estas siete estrategias, reducirás mucho tiempo desperdiciado y crearás un estilo de vida más eficiente y gratificante. Gestionar tu atención y decidir en qué aprovechas tu tiempo es la diferencia definitiva entre el éxito y el arrepentimiento. Acepta la idea de eliminar algunas distracciones para disfrutar, de manera más consiente, tu recurso más valioso: tu tiempo.