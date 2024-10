Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Mi empresa de consultoría tecnológica, que cuenta con diez empleados, fue virtual mucho antes de que se hablara de este concepto. Trabajábamos de forma remota cuando la frase "trabajo remoto" ni siquiera existía. 15 años antes de que alguien escuchara la palabra "COVID" nosotros ya trabajábamos desde casa.

En 2005, mi padre, quien también era mi socio, falleció de manera inesperada. En ese momento, trabajábamos desde una pequeña oficina en las afueras de Filadelfia. Después de su muerte, seguí yendo a esa oficina. Solo. En ese entonces, teníamos cinco empleados. Pero ninguno de ellos iba a la oficina. Visitaban a clientes o trabajaban desde casa, con una conexión de acceso telefónico, lo que resultaba más productivo que desplazarse a la oficina. Mientras tanto, yo seguía pagando alquiler y servicios.

Así que tomé una importante decisión. Era hora de cerrar la oficina, mudarme y operar completamente de forma virtual. ¿Por qué no, verdad?

Relacionado: Teletrabajo vs. presencialidad: Un nuevo estudio revela cuál es más productivo

En ese momento, la decisión tenía mucho sentido financiero. Y en muchos aspectos, hoy en día lo sigue teniendo. No pago renta. No pago servicios. Me deshice del sistema telefónico y contraté un servicio de telefonía en la nube (dato curioso: hoy en día seguimos usando el mismo sistema). Durante un tiempo, mantuve un servidor en el sótano de mi casa, y todos se conectaban de manera remota. Con el tiempo, adoptamos más aplicaciones basadas en la nube. En lugar de muebles, una sala de descanso y una recepción, ahora tengo un apartado postal en un centro comercial. Mis costos fijos son bajos, lo que mejora mis márgenes y me permite ser más competitivo en precios. Se podría pensar que, siendo contador, me estaría felicitando por haber tenido la visión de hacer esto.

Pero no es así. Me arrepiento. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que dirijo la empresa más disfuncional del país. Solo veo a mis empleados por Zoom (antes se llamaban videoconferencias), a menos que nos encontremos por casualidad en la oficina de un cliente, lo cual es raro. Mis empleados y contratistas no se conocen entre sí. Ni siquiera me conocen bien a mí. Prácticamente somos extraños.

Claro, he intentado organizar eventos empresariales, fiestas de fin de año y otras reuniones sociales. Todos fracasan. Cuando la gente asiste, ni siquiera se reconocen. Se conocen por nombre y alguna que otra llamada de conferencia, pero en su mayoría trabajan de manera independiente en sus proyectos. Lo curioso es que la rotación en mi empresa es baja. La gente lleva años trabajando conmigo. Les encanta estar solos. No les gusta socializar. Solo quieren que los dejen en paz. Todos somos unos inadaptados.

Viviré con las decisiones que he tomado. Pero eso no significa que tú debas hacerlo.

Dirigir una empresa virtual significa nunca saber realmente qué está pasando. No se puede gestionar un equipo de manera eficaz cuando todos están dispersos. Al estar cada uno en su propio mundo, tienes que confiar en que están haciendo lo que dicen y, aunque cumplan con lo prometido, siempre te queda la duda de si podrían dar más. Solo lo sabrías si trabajaran juntos cara a cara.

Mutuamente, no nos importamos. Esto no es sorprendente. Es difícil conectar con alguien si no conoces un poco sobre su vida, sus hijos, sus vacaciones o sus programas de televisión favoritos. Algunas de estas cosas se mencionan en línea, pero es raro y tiende a ser incómodo. Solo somos caras desconectadas en una pantalla. Y eso, asumiendo que tengamos las cámaras encendidas, cosa que la mayoría de las veces no sucede.

Relacionado: Descanso y teletrabajo: las claves para ser feliz en el empleo

Tampoco puedo ser yo mismo. Mis empleados solo me conocen a través de correos electrónicos y de Zoom. No puedo animarlos de manera adecuada, consolarlos, bromear, contar historias o simplemente pasar el rato, porque no hay un espacio para hacerlo. Nuestras reuniones son breves, formales y cronometradas.

Otro problema de ser una empresa virtual es la dificultad para reclutar. A pesar de todo el auge del trabajo desde casa y el teletrabajo, la realidad es que mucha más gente de la que imaginas disfruta la camaradería de sus compañeros de trabajo. Les gusta ir a una oficina, aunque sea uno o dos días, para salir de casa y alejarse del cónyuge y los hijos. Más de uno se deprime por estar todo el día en casa. Las empresas que tienen una oficina pueden ofrecerles esa opción. Yo no.

No somos una empresa innovadora. Eso es porque no podemos compartir ideas de manera espontánea ni generar lluvia de ideas sobre nuevos proyectos. Sí, somos rentables. Nuestros costos fijos son bajos. Pero a veces me pregunto qué tan más rentables podríamos ser si no fuéramos completamente virtuales. Creo que desarrollaríamos más ideas para ayudar a nuestros clientes (y facturar más). O encontraríamos formas de resolver problemas más rápido con una colaboración presencial. También pienso que ver cara a cara a sus colegas le daría a mi equipo un mayor sentido de propósito, lo que podría traducirse en mayor productividad y rentabilidad.

Puede que digas que si estoy tan desanimado, simplemente debería abrir una oficina. Y es una opción. Pero no a mi edad. Sería un cambio demasiado grande. Y definitivamente provocaría que muchas personas dejaran la empresa, especialmente si —después de asumir el costo de abrir una oficina— les exigiera asistir a ella. No les caería bien.

Viviré con las decisiones que he tomado. Pero eso no significa que tú debas hacerlo.

El próximo año se cumplirán 20 años desde que tomé la decisión de hacer mi empresa completamente virtual. No lo recomendaría.