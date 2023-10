Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

De vez en cuando, todos experimentan un momento en el que se dan cuenta de la necesidad de reconsiderar algo en su vida para hacerla más agradable y productiva. La recontratación es una estrategia que permite a un individuo identificar tareas, patrones y personas que agotan la energía y lo detienen.

Originalmente arraigado en las enseñanzas del filósofo romano Séneca, el concepto de recontratación ha resistido la prueba del tiempo. Séneca escribió una vez a su estudiante Lucilio: "Un buen hombre no se desperdiciará en trabajos vulgares y desacreditados ni estará ocupado solo por el mero hecho de estar ocupado".

Hoy en día, esta idea es un pilar fundamental en el coaching ejecutivo. Los programas abogan por la recontratación regular con los clientes. El poder de esta técnica radica en su simplicidad y en la inversión mínima de tiempo. A pesar de eso, es lo suficientemente poderosa como para ayudarte a liberar tu tiempo, escapar de las obligaciones que te roban la energía y distanciarte de las relaciones tóxicas.

La identificación de contratos ocultos

Para aplicar la recontratación a tu vida, encuentra puntos débiles en las tres áreas principales. Esto es lo que necesitas hacer:

Autoevaluación: Haz una lista de las tareas que realizas de manera rutinaria, pero que detestas. Reflexiona sobre su necesidad y valor. Consejo: ¿No estás seguro por dónde empezar? Lleva un diario de tiempo. Documentar tus actividades diarias puede ayudarte a identificar las tareas que consumen mucho tiempo. Evaluación empresarial: Enumera todas las tareas empresariales y operativas. Considera si se pueden eliminar o delegar. Consejo: Revisa tu calendario y aplicaciones de gestión de tareas para eventos y responsabilidades recurrentes. Auditoría de relaciones: Identifica las relaciones profesionales y personales que no te benefician. Esto incluye colegas del trabajo, familiares, clientes, asociados y conocidos como compañeros de gimnasio. Consejo: Recuerda cuándo te sientes agotado después de una conversación o reunión con alguien. Piensa si fue causado por la persona o por otras circunstancias.

Los tres pilares de la recontratación

Ahora, pasemos a eliminar las obligaciones que no funcionan. Hay tres principales formas de recontratar:

Abandonar: Esto incluye la eliminación total. Por ejemplo, si un pasatiempo te agota, considera renunciar a él. Termina el contrato si un cliente exigente te causa más problemas de los que vale. Renegociar: Considera un intercambio de esas tareas que detestas, pero que otros podrían disfrutar. El objetivo es intercambiar una tarea indeseable por una más agradable. Comprar o delegar: Si contratar un servicio o herramienta puede ahorrarte tiempo, invierte en ello. Aunque a veces requiere de contratar ayuda, la delegación puede ser invaluable para liberar ancho de banda mental y temporal.

Yo he aplicado estas estrategias en algunas facetas de mi vida y puedo compartir algunos ejemplos para ilustrar cómo funciona. Asistir a conferencias comerciales afectó mi salud, así que cambié a métodos alternativos de adquisición de clientes. Un cliente ocupaba demasiado espacio en mi cabeza, así que encontré un subcontratista para que se encargara de su cuenta. Había estado tomando clases de canto, y aunque me brindaban algunos beneficios, el desplazamiento no valía la pena el esfuerzo.

A veces, nos aferramos a deberes, personas o formas de hacer las cosas por hábito o porque nos sentimos obligados y consideramos que cualquier incomodidad es parte normal de la vida. Para algunos de nosotros no es fácil dejar ir, pero es una habilidad que puede llevarte al siguiente nivel.

Nota importante sobre los hábitos

Por un lado, adquirir buenos hábitos y abandonar los malos habitos está de moda, y hay múltiples libros y hallazgos detrás de ello. Realmente pueden ser un salvavidas para tu tiempo, felicidad y vitalidad. Por otro lado, también es fácil volverse un maniático de los hábitos y agotarse.

Escribe los hábitos que estás tratando de adoptar o dejar en tu lista de recontratación. Reflexiona sobre su efectividad, su valor a largo plazo y la cantidad de energía que consumen. Además, a veces queremos adoptar un hábito por el puro deseo de imitar a nuestros modelos a seguir o para sentirnos mejor con nosotros mismos. Sin embargo, los hábitos que sirven a otros y suenan bien en la teoría pueden no funcionar para ti. No existe una talla única para todos; lo que hace que Mark Zuckerberg sea productivo y feliz puede agotarte.

¿Qué sigue?

Después de liberar tiempo, es posible que te preguntes cómo redistribuirlo. Considera hacer una lista de actividades e individuos que te llenan de energía.

Para aquellos que buscan consejos no convencionales, Scott Adams, el creador de Dilbert, sugiere un enfoque único en su libro, Rewire Your Brain: Think Your Way to a Better Life. Adams defiende la idea de abrazar la vergüenza como antídoto contra la monotonía, sugiriendo: "Si me aburro, esto significa que no me estoy avergonzando lo suficiente". O puedes considerar ocuparte de la nada. Rick Rubin, el famoso productor de música, escribe en su libro The Creative Act: A Way of Being, que todos necesitamos tiempo para no hacer nada para generar ideas creativas. El aburrimiento puede ser un impulsor de nuevas ideas y creatividad.

La recontratación no se trata solo de recuperar tiempo, sino de reenfocarse en lo que realmente importa en la vida. Hacer esta sencilla auditoría trimestral puede tener un efecto profundo en la calidad de tu vida y de tus relaciones.