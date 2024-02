Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Hasta hace poco, algunos expertos decían que, dado a la pandemia y los conflictos geopolíticos en Ucrania y Medio Oriente, la globalización había llegado a su fin. Sin embargo, durante lo que va del año, este análisis ha sido desmentido: los efectos de la globalización están en alza, simplemente se está acercando más a los Estados Unidos.

Este fenómeno, conocido como nearshoring, ha llevado a empresas de China a reposicionarse en Latinoamérica y, a su vez, está ayudando a las empresas latinoamericanas a expandirse a Estados Unidos. Como resultado, compañías de todo tipo están reconociendo el valor de equipos con trasfondos cada vez más diversos.



Esta tendencia ha traído nuevos retos para los líderes que deben aprender a navegar las diferencias culturales y lingüísticas para encontrar éxito en sus equipos.

Entendiendo la importancia de la gestión de equipos transfronterizos

Durante la pandemia, 23 millones de personas hicieron la transición al trabajo remoto en Latinoamérica, y eso hizo que del 20 al 30% de los empleados trabajaran desde casa. Debido a ello, muchas empresas tuvieron que adaptarse al hecho de que muchos trabajadores remotos querían seguir así.

A pesar de los retos que surgieron, como las incontables llamadas que ocasionaron la famosa "fatiga de Zoom", junto a otros desafíos de comunicación, también trajo consigo algunas ventajas. Las empresas ahora podían contratar trabajadores desde cualquier parte del mundo, abriéndose a expandirse a más mercados rápidamente y con mayor facilidad. Esto abrió la puerta para colaboraciones internacionales como nunca.

Las empresas que buscaban expandirse más allá de sus fronteras originales superaron ciertas barreras geográficas para la contratación de nuevos equipos, pero tuvieron que lidiar con nuevas diferencias culturales y lingüísticas. La eficacia con la que un líder puede navegar por estas diferencias determina en gran medida el éxito de la empresa durante una expansión transfronteriza, sin mencionar que ayuda a determinar cuán motivados y efectivos pueden ser estos nuevos empleados.

Parte importante de la labor de un líder es comprender los desafíos de comunicación que se pueden presentar y ayudar a construir una cultura de empresa que sea empática, diversa y relevante. A pesar de compartir un mismo idioma, Hispanoamérica está lejos de ser una cultura homogénea. Nuestros países tienen distintas tradiciones y hábitos, y por supuesto, diferentes zonas horarias. Todo esto significa que necesitas estar a la altura del desafío de entender lo suficiente sobre las particularidades de tu equipo para llegar a una mejor colaboración.

Mejores prácticas para escalar equipos a través de fronteras

Aprender cómo comunicarte a través de diferentes zonas horarias y diferentes contextos culturales durante una expansión transfronteriza requiere un tipo de liderazgo especialmente holístico.

Priorizar las formas de comunicación asíncrona, es decir, que no requieran que todos los miembros del equipo estén en línea al mismo tiempo, es un buen primer paso. Aunque, si bien esto permite que los miembros del equipo participen según su propio horario a través de herramientas como el correo electrónico, plataformas de mensajes como Slack, y grabaciones de video de Zoom, esto trae consigo fricciones que pueden pasar inadvertidas para muchos líderes.



Los miembros del equipo rara vez lo expresarán a sus líderes, pero estudios recientes señalan que, en promedio, más del 70% de los equipos que trabajan de forma remota se sienten alienados de las empresas para las que trabajan. Es decir, 7 de cada 10 trabajadores remotos sufrirán en silencio esta desconexión que rara vez es percibida por sus líderes directos.

Además, la programación del calendario de trabajo puede aumentar o cercar esta brecha en la colaboración de los equipos. Programan reuniones a primera hora de la mañana o a las últimas horas del día puede impactar en la motivación y la productividad. Adicionalmente, marcar fechas límite para proyectos que no tomen en cuenta las diferencias horarias aumenta estas fricciones y dificulta la colaboración.

Por otro lado, otros estudios recientes señalan que programar llamadas con grupos pequeños, de no más de cinco personas, y de menor duración, ayuda a que los equipos se sientan más conectados y productivos. Es completamente posible que no necesites a los nueve miembros del equipo en una reunión particular o asignados a un proyecto específico todos al mismo tiempo.



Esto también permite que cada miembro del equipo participe y se sienta que sus aportaciones son escuchadas y tomadas en cuenta.

Relacionado: La ciencia de la motivación: inspirar equipos de alto rendimiento

Errores comunes que los líderes de equipos transfronterizos deben evitar

Aunque estés haciendo todo lo posible por implementar prácticas adecuadas en tu gestión, hay algunos errores comunes que podrías estar cometiendo. Quizás subestimes las diferencias culturales. O tal vez no entiendas completamente las diferencias en regulación de los países de tu equipo y cómo esas diferencias afectan cosas cómo la forma en que reciben pagos o su capacidad para acceder a ciertas plataformas y servicios.

En ambos casos, tienes que mantener la mente abierta para escuchar al feedback y, a veces, las quejas de tu equipo. Los líderes tienen que asegurar que los empleados tengan una oportunidad y un método simple para pedir ayuda. Quizás una encuesta voluntaria y anónima, realizada una vez al mes, te ayudará a tener una idea de cómo está tu equipo y si hay áreas en las que necesitas mejorar para ser más culturalmente sensible y consciente.

El segundo error común es subestimar la importancia de la cultura empresarial cuando estás gestionando equipos de diferentes países y regiones. El que tus empleados no trabajen en una oficina juntos no significa que la cultura de tu compañía no importe. Por el contrario, la cultura de la empresa cobra especial relevancia para que tu equipo se siente apoyado emocionalmente. Ofrecer días para que prioricen su salud mental, sumado a una evaluación constante de la distribución de la carga de trabajo ayudará a incrementar tanto su moral como su productividad.

También tienes que animar a los miembros de tu equipo a tener encuentros virtuales que no impliquen planificar o terminar el último proyecto. Que los lideres fomenten espacios donde se disfruten juegos o se discutan hobbies ayuda a mejorar la cohesión de equipos que, aunque no compartan la misma nacionalidad, encuentran que tienen puntos en común que los ayude a apreciarse mutuamente.



Por último, recae en los líderes ser los primeros en celebrar los éxitos de los miembros de su equipo. Un boletín o un mensaje grupal que felicite el trabajo duro y los grandes resultados. Asegúrate de encontrar regularmente buenas noticias y elogios para compartir para que sientan que sus aportaciones tienen un impacto positivo y tangible en la trayectoria de la empresa.

En el futuro, los equipos transfronterizos ayudarán a las empresas a crear soluciones cada vez más innovadoras y culturalmente relevantes en un mundo empresarial que será mucho más conectado y diverso. Pero eso solo ocurrirá si los líderes dan un paso al frente para comprender los desafíos que sus equipos pueden enfrentar en nuevos mercados y abordar esos desafíos de manera efectiva. Solo entonces comenzaremos a ver los beneficios completos de globalizar nuestros equipos.