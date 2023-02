Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Si alguna vez has visto Shark Tank, sabes lo importante que es causar una buena primera impresión. La idea del programa es que los emprendedores tengan la oportunidad de presentar sus productos a un panel de posibles inversionistas altamente exitosos y altamente selectivos. Fuera de cámara, los concursantes tienen alrededor de 45 minutos para hacer su pitch, que se editan a alrededor de once minutos para el programa.

Pero no importa lo impresionante que sea el producto, lo bien investigado que esté el plan de negocios o el conocimiento que el emprendedor tenga sobre el mercado, la verdad es que nada importa más a los tiburones (como se les llama a los inversionistas) que los primeros momentos después de que el concursante aparece frente a ellos.

"Si le gustas o no a una persona se decidirá dentro de los primeros cinco o seis segundos de conocerla", dice Barbara Corcoran, magnate de bienes raíces y una de las jueces del programa desde hace mucho tiempo. "No es justo, pero las suposiciones se hacen en cuestión de segundos sobre nuestra inteligencia, sofisticación y habilidades".

Mucho antes de obtener su título de tiburón, Corcoran recuerda el momento en que contrató a alguien en el acto. Su oficina era pequeña y carecía de un área de recepción, y cuando el candidato llegó temprano, se ofreció a esperar afuera para evitar interponerse en el camino, a pesar de que estaba lloviendo. Corcoran estaba anonadada. "Solo me tomó cinco o seis segundos tomar mi decisión", dijo.

Todos queremos sorprender a alguien con nuestras primeras impresiones, ¿cierto? He aquí cómo hacerlo.

Reunión en persona

Es probable que como emprendedor, la primera vez que conozcas a alguien no sea la primera impresión absoluta que tengan de ti. Después de todo, es posible que ya hayan revisado tu sitio web y tu presencia en redes sociales; posiblemente hayas enviado un correo electrónico o hablado por teléfono. Ya que has llegado al punto de reunirte en persona, probablemente puedas asumir que has pasado la prueba hasta ahora.

Cuando se trata de conocer a alguien cara a cara, es importante estar bien arreglado y bien vestido. Sea justo o no, la primera impresión que la gente tiene de ti será cómo te ves y la energía que transmites. Estos juicios rápidos son generalmente inconscientes, pero tienden a durar. Marcia Sirota dice: "hacemos una conjetura basada en nuestra imaginación, experiencias pasadas o ilusiones".

Parte de tu apariencia general es cómo te comportas. Sonreír transmite una sensación de calidez y afabilidad, lo que desencadena una respuesta emocional positiva en aquellos con los que estás hablando. Una buena postura también es crítica, no solo para parecer seguro, sino también para sentirte realmente seguro. Un estudio conjunto realizado por la Escuela de Negocios Marshall de la USC y la Escuela de Administración J.L. Rotman de la Universidad de Toronto mostró que las personas se sienten más en control simplemente adoptando una postura abierta y expansiva. Sonríe, endereza los hombros y estarás en camino de deslumbrar a la persona con la que te estás reuniendo.

Encuentra el tono correcto

La primera impresión puede haber terminado una vez que hayas dado la mano y te hayas sentado, pero lo que hagas de aquí en adelante sigue siendo importante.

Es importante ser consciente de cómo te perciben las personas; por supuesto, también puede ser difícil saberlo. Dorie Clark, autora de Reinventing You: Define Your Brand, Imagine Your Future, sugiere consultar a un "gabinete de confianza" de amigos y colegas para que te ayuden a comprender "cómo te encuentras con el mundo". Pregúntale a este gabinete cuáles consideran que son tus mejores rasgos y trate de utilizarlos cuando conozca a alguien nuevo.

También puedes intentar pensar en los cumplidos que has recibido de colegas o clientes en el pasado. "Puedes descartar los cumplidos por cosas que se te dan de manera natural, pero de hecho, esas son las cosas en las que mejor eres", dice Clark.

"Reflejar" es otra herramienta útil para hacer que las personas se sientan cómodas. Esto es cuando prestas atención al estilo de hablar y al lenguaje corporal de la otra persona y lo reflejas sutilmente. Por ejemplo, si alguien está hablando con calma y lentamente, trata de igualar su energía; no hables a un ritmo que te deje sin aliento tratando de interponer tanta información como sea posible. Si quieren participar en una pequeña charla, no los interrumpas ni empieces a hablar directamente de negocios.

Claro que también ayuda estar genuinamente interesado en lo que se dice. Una de las habilidades que más valoro en mí mismo, y por lo que creo que he tenido éxito en el crecimiento de Jotform en los últimos 16 años, es mi capacidad para interactuar con quienes me rodean. A la gente le encanta hablar de sí misma. Escucha atentamente y haz preguntas, y de esta manera, puedes comenzar a construir una relación.

Cómo recuperarte si algo sale mal

Todo el mundo a veces se equivoca. No importa lo bien preparado que estés o lo seguro que te sientas al iniciar una interacción, a veces, simplemente suceden cosas. Tal vez el tren llegó tarde o un momento antes recibiste malas noticias. Tal vez no haya ninguna razón.

Aunque recuperarte de una mala primera impresión no es fácil, tampoco es imposible, dice la entrenadora profesional Janet Zaretsky a Fast Company. Si llegas tarde o has cometido alguna transgresión que necesita ser rectificada, discúlpate. Hazlo de manera sincera, pero no exageres, una disculpa es suficiente. "La mayoría de las personas son muy indulgentes y seguirán adelante si lo haces", dice Zaretsky.

El siguiente paso es evitar caer en una espiral de diálogo interno negativo. Si te castigas demasiado, existe la posibilidad de que dañes tus futuras interacciones con esa persona, pues te esforzarás demasiado. Esto se debe en parte a la química de nuestro cerebro: cuando sentimos que hemos hecho algo vergonzoso, secretamos un "cóctel químico" que nos pone en modo de supervivencia, explica Zaretsky. Todo nuestro ser está disminuido, y otras personas pueden percibir nuestra incomodidad.

La mejor manera de evitar que esto suceda es llevártela leve contigo mismo y dejar ir la mala primera impresión. De esta manera, puedes ser tu verdadero yo, la persona segura y competente que sabes que eres, y mostrarle a la otra persona que eso es lo que realmente eres.

Los expertos coinciden en que. Mostrarte seguro y accesible sienta las bases para todo lo que sucede a continuación. Si todo va bien, tu excelente primera impresión es solo el comienzo.