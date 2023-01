3 sencillas maneras de demostrarle a tus empleados que te importan

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

El liderazgo es más que dar órdenes y tomar decisiones. Se trata de guiar y motivar a tu equipo para lograr objetivos comunes, y una de las formas más efectivas de motivar a tus empleados es demostrándoles que te preocupas por ellos como individuos.

Como CEO de StoneAge he visto esto una y otra vez. Recuerdo hace varios años cuando un miembro clave del equipo me llamó para decirme que estaba pensando dejar la empresa. "Recibí otra oferta de trabajo, Kerry, y estoy considerando aceptarla", me dijo. "Hay demasiadas cosas pasando en mi vida, y este nuevo puesto me mantendrá más cerca de casa, lo que necesito en este momento". En lugar de enojarme, le pregunté sobre la oferta y sobre lo que lo llevó a considerar buscar un nuevo trabajo fuera de la empresa.

Pronto, quedó claro que no quería irse; solo necesitaba algo de tiempo para poner su vida en orden. Por lo tanto, acordamos que se tomaría un mes sabático para centrarse en su familia y su vida personal. Regresó renovado, concentrado y comprometido. La semana pasada, él y yo platicamos sobre su mes sabático y el impacto que tuvo en su vida. Me dijo: "Kerry, iría a los confines de la Tierra contigo y con StoneAge. Gracias por preocuparte por mi bienestar. No me gustaría trabajar para nadie más".

Formas de demostrarles a tus empleados que te importan

¿A quién no le gusta escuchar ese tipo de declaraciones de sus empleados? Un líder no puede hacer nada más impactante que inspirar a los miembros de su equipo a vivir mejor. Aquí hay algunas cosas que puedes hacer hoy mismo para demostrarle a tu equipo que te preocupas por ellos:

1. Ofrecer oportunidades para el desarrollo personal y profesional: Esto puede incluir programas de capacitación, programas de tutoría u oportunidades para asumir nuevas responsabilidades. O puede venir en forma de un break o tiempo libre, como en el ejemplo que compartí anteriormente.

2. Proporcionar un entorno de trabajo inclusivo y de apoyo: En StoneAge, promovemos una cultura de comunicación abierta, proporcionamos recursos y apoyo para el equilibrio entre la vida laboral y personal y construimos un sentido de pertenencia mediante la creación de oportunidades para compartir historias y experiencias personales que nos ayudan a conectarnos entre nosotros.

3. Reconocer y recompensar a los empleados por sus contribuciones: Nadie dijo nunca: "¡Obtengo todo el reconocimiento que necesito!". No subestimes el poder del reconocimiento y el agradecimiento. Puedes crear programas formales como el del empleado del mes o sistemas de reconocimiento entre pares que permitan a los compañeros de equipo reconocerse entre sí. También puedes crear métodos menos formales, como agradecer regularmente a los empleados por su trabajo y sus logros. Yo me aseguro de reconocer un trabajo bien hecho por cada una de las personas que me reportan cada semana.

¿Por qué es importante?

Demostrar que te preocupas por tus empleados es importante. Según una encuesta de Gallup, quienes sienten que su gerente se preocupa por ellos tienen el doble de probabilidades de participar en el trabajo. Esa es una estadística poderosa. Aquí hay algunas razones más por las que los líderes deben hacer un esfuerzo para demostrar su preocupación por sus empleados:

Mejora de la moral: Cuando los empleados se sienten valorados y apoyados por sus líderes, es más probable que estén motivados y comprometidos con su trabajo, lo que lleva a una mayor satisfacción laboral y felicidad general.

Aumento de la productividad: Cuando los empleados se sienten cuidados y apoyados por sus líderes, es más probable que se sientan cómodos pidiendo ayuda, lo que lleva a una resolución de problemas más efectiva y a mayores niveles de productividad.

Mayor retención: Los empleados que se sienten valorados por sus líderes tienen más probabilidades de permanecer en su empresa a largo plazo, ahorrándote tiempo y recursos para contratar y capacitar continuamente a nuevos empleados.

Reputación mejorada: Las empresas conocidas por tratar bien a sus empleados tienden a poseer una reputación positiva en la comunidad y en la industria, lo que lleva a un mejor reclutamiento y a la retención de los mejores talentos.

Demostrar que te preocupas por tus empleados genera confianza y. Al demostrarles a sus empleados que los valoras, puedes crear un ambiente de trabajo más productivo y agradable para todos. Puedes inspirar a tus empleados a decir: "¿Por qué trabajaría en otro lugar?".