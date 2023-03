4 lecciones de los pilotos de la Formula 1 para acelerar tu carrera profesional

Para Lewis Hamilton y Max Verstappen, los pilotos de la Formula 1, estas lecciones de carrera son como su segunda naturaleza, pero no solo se aplican a las pistas de carreras — también pueden ayudar a posicionarte como líder y acelerar tu éxito como emprendedor.

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Hace unos meses, empecé a correr en circuitos de la Formula 1, incluyendo Spa-Francorchamps, Monza y Suzuka. He manejado docenas de coches exóticos desde el Porsche 911 GT3 hasta el Alpine A220 y el Ferrari F50. Es decir, los he conducido virtualmente a través de Gran Turismo (GT7). GT7 es un simulador de carreras que, con todo y volante y pedales, es lo más cerca que probablemente estaré de conducir esos autos reales. Los equipos de la Formula 1 tienen sus propias versiones de este simulador (que por supuesto valen cientos de miles de dólares más) en los que pasan incontables horas entrenando cuando no están en la pista.

Casi todo lo relacionado con el arte de las carreras se puede aplicar a los negocios. Aquí hay cuatro lecciones que pueden ayudarte a acelerar tu carrera:

1. Prepárate más de la cuenta

Los pilotos de la Formula 1 conocen la pista. Pueden recorrerla hasta en sueños. De hecho, lo hacen. Aquí está Checo Pérez de Red Bull conduciendo virtualmente el Autódromo Hermanos Rodríguez antes del Gran Premio de México 2022 con los ojos cerrados y un volante de entrenamiento. Pérez quedó en tercer lugar en el Gran Premio de México. Se prepara intensamente antes de cada carrera. Su compañero de equipo, Max Verstappen, obtuvo el primer lugar del podio, terminando 17 segundos por delante de él.

Cuando miro hacia atrás a los primeros 30 años de mi carrera, hay un denominador común entre mis artículos, lanzamientos y campañas más exitosos: estaba sobre preparada. No lo hice al azar. Pasé una enorme cantidad de tiempo investigando, haciendo preguntas y tomando notas y anotando ideas. No quedé en primer lugar en ninguna de las pistas de GT7 a la primera. De hecho, me tomó alrededor de cinco vueltas lograr tener una buena sensación de la pista, y luego otras diez o más para hacerlo bien. Presentarte sobre preparado mejora exponencialmente la probabilidad de que tengas éxito.

2. Ve lento para ir rápido

"Lento para entrar, rápido para salir" es una de las primeras lecciones que aprenden los pilotos de carreras. Cualquiera puede conducir rápido en línea recta; lo que te convierte en un gran piloto es cómo tomas las curvas. Las largas rectas de Monza lo convierten en uno de los circuitos más rápidos de toda la Formula 1, pero a una recta larga suelen seguirle una serie de dos curvas (una rápida a la izquierda y luego otra a la derecha, por ejemplo) llamada chicana. Es aquí donde los pilotos suelen recuperar (o perder) tiempo. Navegar por una chicana es una habilidad en sí misma, ya que requiere conducir un poco más lento en la primera mitad para poder tomar la segunda a toda velocidad.

No todas las curvas son iguales y saber cuál es la más importante requiere de un agudo sentido de priorización. Ir lento para salir rápido equivale a "jugar en grande" — es decir, enfocarse en el panorama general en lugar de las minucias. El trabajo lento significa más trabajo reflexivo y creativo que puede ayudarte a "jugar en grande" en tu carrera. Y esa capacidad de desacelerar puede impulsar tu negocio cuando menos lo esperas.

3. Conoce tu punto de frenado

Cualquier piloto experimentado puede decirte con precisión en dónde está cada uno de los puntos de frenado en cada curva de un circuito. Los puntos de frenado son diferentes para cada piloto y dependen de muchas variables: la habilidad del conductor, la capacidad del automóvil, la condición y el desgaste de los neumáticos, e incluso cuánto combustible llevan. Encontrar los puntos de frenado resulta clave para ir más rápido y ganar una carrera.

Como profesional, tienes tus propios puntos de frenado, y estos también se basan en una serie de variables: cuántas horas has trabajado, qué tan estresado estás, si tienes hambre, estás cansado, etc. Si frenas demasiado pronto, corres el riesgo de perder todo tu impulso, pero si te tardas demasiado en frenar o no lo haces, es probable que te estrelles. La mayoría de nosotros aprendemos esto a la mala. ¿No quieres estrellarte? Aprende a programar descansos cuando los necesites. No solo resulta crítico para tu salud mental, sino también imperativo para tu salud física. Encuentra tus puntos de frenado, a menos que tus objetivos incluyan ataques de pánico y migrañas.

4. Sigue la línea de carrera

Todos sabemos que las líneas blancas y amarillas pintadas en las carreteras sirven para evitar que los autos choquen entre sí. Lo que quizás no sepas es que la línea de conducción óptima rara vez sigue esas líneas. No estoy abogando por que ignores las reglas de la carretera, pero cuando pones a un conductor de la Formula 1 en la carretera, no ven la pintura, ven la línea de carrera.

Esto se debe a que ir lo más rápido posible requiere que vayas también lo más recto posible. Las curvas son los desafíos que los pilotos deben superar. Por eso ves a los pilotos de la Formula 1 usando la pista de borde a borde.

Los pilotos saben que los mejores tiempos de vuelta resultan de crear la línea más recta posible alrededor del circuito. Torcer y girar te cuesta un tiempo precioso. Puede que te adelantes temporalmente, pero sin no sigues la línea adecuada, te garantizo que terminarás en la parte trasera del grupo.

Para los especialistas en marketing, esto podría significar atraer a su audiencia dondequiera que se encuentre a lo largo del viaje del comprador. Para los fabricantes, completar cada etapa del proceso garantiza calidad artesanal. Sea cual sea tu rol, industria o giro, no caigas en la tentación de los atajos. Utiliza toda la pista (y todas las herramientas a tu disposición) y sigue el proceso adecuado.

No vencerás a tus competidores tomando atajos, los vencerás siendo un mejor piloto. Aprender a navegar por los giros y vueltas de tu viaje profesional te ayudará a mantenerte enfocado, a acelerar tu carrera y a posicionarte para el éxito.