5 lecciones de liderazgo que podemos aprender de la paternidad

Recientemente me convertí en padre de la niña más bella y activa del mundo. Al mismo tiempo, decidí seguir adelante con mi startup. Esta combinación de roles comerciales y familiares no podría ser más desafiante, pero sigue siendo muy gratificante.

Es un viaje lleno de alegría, cansancio y, a veces, decepción. Sin embargo, pronto me di cuenta de que la experiencia de ser padre me dio una perspectiva de la vida que me ayudó a ser más eficiente y exitoso en mi viaje como emprendedor. Aquí te digo cómo:

1. Extrae tu energía de las cosas pequeñas

A veces resulta súper desafiante cuidar a mi hija. Se supone que debo estar alerta casi todo el tiempo y pensar en muchas cosas a la vez para asegurarme de que ella esté sana, feliz y plena. Algunos dicen que la paternidad consume toda tu energía, y puede ser cierto, pero solo si tú lo permites. Encuentra la manera de usar las alegrías de la paternidad para recuperar tu energía; por ejemplo, yo obtengo mucha energía de la simple sonrisa de mi hija, y eso compensa todos mis esfuerzos. Lo mismo sucede cuando eres emprendedor.

Ser emprendedor requiere de mucha energía. Te rechazan los clientes y los inversionistas y necesitas encontrar el ángulo correcto para tu negocio. Pero recupero mi energía después de cerrar un trato o dar un paso adelante en el negocio. ¡Este es el momento en que recupero mi energía! Estos son los pequeños momentos que te mereces y que debes aprovechar en cada oportunidad. Agradece las cosas pequeñas para que puedas obtener energía de esos momentos para avanzar en el difícil viaje del emprendedor.

Recuperar tu energía de las pequeñas cosas es una experiencia individual, pero es imprescindible para tu éxito. Encuentra lo que funcione para ti.

2. Toma el control total pero no te excedas

Ser padre es una responsabilidad completa. Como papá soy responsable de todos los aspectos de mi hija, incluyendo su comida, cambiarle los pañales, los cuidados adicionales cuando está enferma, el jardín de niños, etc. Puedo encontrar tiempo para respirar si mis padres están cerca para ayudar, aun así, soy la principal persona responsable. Sin embargo, sé que si hago demasiado para tratar de controlar cada aspecto, no voy a obtener el mejor resultado.

Como emprendedor, debes asumir la responsabilidad completa de tu negocio. Si estás acostumbrado a trabajos de nueve de la mañana a cinco de la tarde, eres parte de un ecosistema para desempeñar un pequeño papel y dejar que tu líder se encargue de garantizar la efectividad. Como emprendedor necesito encargarme del desarrollo del negocio, de las ventas, de las contrataciones, el marketing, la comunicación, la gestión de una crisis y todos los demás aspectos relevantes del negocio. Tengo el apoyo de un excelente equipo, pero soy el que necesita asegurarse de que todo funcione bien y de manera eficiente.

Muchos emprendedores sienten la tentación de ser perfeccionistas o demasiado controladores. Esto hace que las cosas puedan ser complicadas y difíciles para ti y tu equipo. El arte de ser un emprendedor exitoso es cultivar un estilo de liderazgo en la startup que equilibre el control y la delegación.

Necesitas saber que el perfeccionismo y el pragmatismo son dos escuelas de pensamiento que no se llevan muy bien. Pero tú, como emprendedor, necesitas estar familiarizado con ambas.

3. Prepárate para las decepciones

La mayor parte del tiempo mi hija no sigue mis consejos para hacer las cosas más fáciles. Esto me hace sentir decepcionado, pero pronto me di cuenta de que es parte del juego de ser papá. Hay momentos en los que me siento decepcionado y frustrado, pero necesito aceptar que esto es parte de la naturaleza de ser padre — y emprendedor.

La imagen generalizada de un emprendedor es la de alguien con una sonrisa en su rostro y una gran satisfacción, pero esto no siempre es así. Hay grandes momentos de decepción para los emprendedores. Aprendí a no esperar que todos mis planes funcionen perfectamente en mi startup. Así que, siempre estoy preparado con un Plan B. Los emprendedores están explorando territorios desconocidos y es natural esperar que muchas cosas no salgan como se planeó. Tu mejor empleado podría decidir tomar un nuevo camino profesional, tu mejor inversor podría decidir no invertir en la siguiente ronda o tu mejor cliente podría decidir dejar de comprarte.

Necesitas aceptar que habrá grandes momentos de decepción en el viaje del emprendimiento, y esta es su naturaleza. Ten tu Plan B listo para enfrentar el desafío y seguir adelante. Siempre me ayuda pensar que los momentos de decepción significan que algo mejor me está esperando. Por ejemplo, si mi mejor empleado renuncia, comienzo a pensar que podríamos encontrar a uno mejor, o si mi cliente me deja de comprar pienso que esto podría abrir nuevas oportunidades para encontrar clientes aún más relevantes.

4. Prepárate para los desafíos en evolución

Los desafíos a los que me encuentro como padre evolucionan a medida que mi hija crece. Primero fueron problemas para dormir, luego para comer, luego para ir al kínder, luego para elegir escuelas, etc. Los desafíos se resuelven, pero siempre surgen nuevos. Un niño de un año tiene necesidades y desafíos muy diferentes a los de un niño de siete años o a los de un adolescente.

Una empresa en la etapa semilla enfrenta muchos desafíos diferentes en comparación con una empresa en la fase de crecimiento o escalamiento. Siempre debes de estar preparado y un paso adelante en la obtención de conocimientos e información y establecer planes para el nuevo desafío que se avecina. Cuando comencé mi primera empresa, sabía que en la fase de crecimiento, enfrentaría escasez de recursos humanos. Esto no fue un desafío en la fase semilla, pero no me impidió planificarlo de inmediato. Comencé a desarrollar un centro de outsourcing para abordar este desafío desde un principio. Sabía que este desarrollo del centro de outsourcing requeriría que tuviéramos recursos locales que entendieran diferentes culturas y tuvieran experiencia con la subcontratación, por lo que adapté nuestros procesos de contratación en consecuencia. Por lo tanto, cuando se trataba de la fase de crecimiento, todos mis recursos locales ya tenían una buena comprensión de la subcontratación.

Siempre debes de ir al menos un paso adelante para estar preparado para los desafíos en evolución. Debes ver el panorama general de lo que planeas para tu inicio y saber que los desafíos en el negocio no terminarán, sino que evolucionarán de una forma a otra.

5. Toma riesgos calculados

Mi niña siempre trata de explorar el mundo tomando riesgos calculados. Por ejemplo, corre el riesgo de caerse al tratar de caminar y, como resultado, aprende a caminar. No aprenderá si no se arriesga.

Existe un gran riesgo de fracaso en la gestión de un negocio. Uno debe desarrollar una mentalidad equilibrada de identificación y gestión de riesgos para ser un emprendedor exitoso. Los emprendedores siempre deben conocer los mayores riesgos y desarrollar planes de mitigación de riesgos para todos. Por ejemplo, no se recomienda arriesgar la relación con tu inversor o cliente más importante a casi cualquier costo, pero yo me arriesgaría a gastar algo de presupuesto de investigación y desarrollo en algunas áreas desconocidas para adelantarme a mis competidores.

Ayudaría si tuvieras control sobre el riesgo en tu negocio, pero siempre debes tomar un riesgo calculado para tener éxito.