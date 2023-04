6 líderes empresariales revelan el peor consejo de negocios que escuchan todo el tiempo

NO ES CIERTO: "Haz lo que amas y nunca trabajarás un día en tu vida".

"Eso es muy engañoso. Siempre he hecho lo que amo, y eso me ha permitido construir marcas y negocios competitivos. Pero es un trabajo duro. Dirigir un equipo, un proceso o un negocio no es fácil. Creo que la versión matizada de esto sería: 'Haz lo que amas y podrás enfrentar todo el trabajo duro que se necesita para construir una carrera o un negocio'. No hay forma de evitar el trabajo duro, aunque ames lo que haces." — Michael Bosstick, fundador y CEO de Dear Media

NO ES CIERTO: "Contrata a un director de X cuanto antes".

"Los asesores e inversionistas con frecuencia te dirán que contrates a un director de marketing, de ingenieros, de ventas, etc. Creo que la mayoría de las empresas hacen esto demasiado pronto o contratan de organizaciones demasiado grandes, donde el ejecutivo no puede 'escalar hacia abajo' para ser efectivo en etapas anteriores. Con frecuencia verás que estos ejecutivos son contratados e inmediatamente después vienen sus 'lugartenientes'. Prefiero contratar solo a los lugartenientes y encontrar acceso a esos líderes de etapas posteriores como asesores y coachs". — Sean Knapp, fundador y CEO de Ascend.io

NO ES CIERTO: "Da un gran discurso de 30 segundos".

"No hace ningún sentido simplificar demasiado objetivos comerciales complejos. ¡Si fuera simple todos lo harían! Empresas como la nuestra tienen un enfoque multifacético que proporciona múltiples vías hacia el éxito, pero lleva más tiempo entenderlo cuando presentas. Así es que nos concentramos en círculos empresariales que ya se preocupan por los problemas ambientales y su impacto. Cuando identificas a la audiencia adecuada, esta tiene el interés, la paciencia y la receptividad necesarios para (escuchar) una historia más compleja". — Vicki von Holzhausen, fundadora y CEO de von Holzhausen

NO ES CIERTO: "Construye un producto mínimo viable".

"En categorías donde la calidad, la confianza del consumidor y del experto realmente importan, considera cuidadosamente si en realidad es más arriesgado lanzar con el producto mínimo viable (PMV). Por ejemplo, cuando se trata de arreglar una categoría de producto con problemas, en nuestro caso, vitaminas prenatales, un PMV no basta. Tuvimos que rediseñar completamente la vitamina prenatal desde cero. Pero ese trabajo valió la pena, porque nuestra vitamina prenatal es conocida por satisfacer óptimamente las necesidades de las mujeres". — Ryan Woodbury, cofundador y co-CEO de Needed

NO ES CIERTO: "Finge hasta que lo logres".

"Siempre he encontrado que 'fingir' es mucho más estresante y menos gratificante que aceptar y ser sincero acerca de lo que no sé. Mi trayectoria como líder, y el paso a mi cargo actual, definitivamente no llegaron sin dudas de mí misma. Pero al final del día, prefiero hacer preguntas y mantenerme curiosa en lugar de pretender que tengo todas las respuestas." — Kara Brothers, presidenta y directora general de Starface

NO ES CIERTO: "Escala los ingresos y todo lo demás encajará en su lugar".

"Eso es lo que me dijeron durante un tiempo, pero ahora todo ha cambiado. Muchas marcas gastaron decenas o cientos de millones de dólares en capital de riesgo para convertirse en nombres familiares, y aun así no pueden encontrar la rentabilidad, porque su modelo de negocio simplemente no funciona. Por eso todos los días me enfoco en lo opuesto a la escala. Hay vientos favorables increíbles en nuestra categoría, pero tenemos que asegurarnos de entender nuestras palancas y economía unitaria a medida que capturamos la demanda."